True Detective, alla scoperta delle 4 location da sogno della quarta stagione della serie

La 4° stagione di True Detective, scritta e diretta da Issa Lopez, è un mix di thriller, horror e soprannaturale. Ecco dove si trovano le 4 suggestive location in cui è stata girata.

La 4° stagione dello Show antologico "True Detective" è ambientata tra paesaggi ghiacciati, dove il sole non sorge anche per intere settimane.

La fiction prende il via durante l'ultimo giorno di sole dell'anno in Alaska, nella cittadina di Ennis. La serie è creata, scritta e diretta da Issa Lopez e vede nel cast numerosi attori di rilievo, tra cui la diva hollywoodiana Jodie Foster, executive producer della serie.

Scopriamo quali sono le 4 location in cui è stata ambientata la quarta stagione della serie tv "True Detective".

True Detective, le particolari location scelte per la quarta stagione della serie televisiva

True Detective è ambientata nella città di Ennis, descritta come una città mineraria a 150 miglia dal Circolo polare artico, dove il sole non sorge per settimane.

Nella realtà, però, questa città non esiste. Infatti, si tratta di una località immaginaria che vede come vera location l'Islanda. Le location scelte per la serie sono parte integrante della trama.

Quest'ultima, in particolare, si caratterizza per la presenza di atmosfere cupe che fanno da contorno all'azione. La storia si svolge nel cuore dell'inverno, a partire dal 17 dicembre, giorno in cui il sole tramonta. La trama proseguirà poi fino a Capodanno, quando il sole tornerà a sorgere.

Le due detective protagoniste, Liz Danvers ed Evangeline Navarro, dovranno quindi ritrovarsi a lavorare non solo al gelo ma anche al buio, condizioni che renderanno l'impresa ancora più difficile. Ecco le magnifiche 4 location della serie tv Sky.

1. Ennis, la cittadina immaginaria

Come accennato, Ennis è una città che in realtà non esiste. Per rappresentarla, Issa Lopez ha selezionato 3 cittadine dell'Alaska:

1. Kotzebue 2. Utqiagvik 3. Nome

2. Cittadina costiera di Keflavik

Nel Sud-Ovest dell'isola di Reykjanes, a una cinquantina di chilometri dalla Capitale, si trova Keflavik.

Nonostante sia poco nota, vista la sua posizione privilegiata, è da alcuni conosciuta per l'importante ruolo svolto nella Seconda guerra mondiale, dov'è stata la base di monitoraggio dei sottomarini nucleari.

Per gli islandesi, in particolare, è famosa per la sua scena musicale, esplosa tra gli anni '60 e '70.

3. Dalvik e Akureyri

Per quanto riguarda le scene dominate dalle distese di ghiaccio e dalla neve, le riprese sono state effettuate nella zona di Dalvik e nella cittadina di Akureyri, a Nord dell'Islanda.

Akureyri, in particolare, è servita per costruire la location della cittadina di Ennis. È circondata da alte montagne che la proteggono dai venti e si trova a soli 100 chilometri dal Circolo polare artico.

Questo aspetto la rende un luogo perfetto per ammirare alcuni straordinari fenomeni naturali, come:

• il sole di mezzanotte

• la notte polare

• l'aurora boreale

4. Stazione sciistica di Boggvisstadafjall

Tra le location scelte per True Detective non manca la stazione sciistica Boggvisstadafjall, considerata la più famosa dell'Islanda.

Secondo alcuni rumors, sarebbe stata proprio Jodie Foster a selezionare questo luogo come location per la serie, affermando di essersi perdutamente innamorata dell'Islanda.

Dove vedere True Detective 4 in tv e in streaming

La quarta stagione di True Detective è disponibile dal 15 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Questa stagione sarà composta da 6 episodi, che usciranno con cadenza settimanale. Sempre sulle piattaforme di Sky e NOW sarà possibile recuperare anche le stagioni precedenti.