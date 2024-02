Una città italiana al centro del video di Tuta Gold di Mahmood: ecco dove è stato girato

Mahmood ha portato in gara al Festival di Sanremo 2024 la sua nuova canzone "Tuta gold", nel cui video ufficiale (uscito su Youtube) si nota chiaramente una bellissima città italiana, seppur presentata nella sua architettura di periferia. L'intera clip è stata registrata all'interno di un complesso cementizio degli anni Settanta.

Ecco dove è stato girato il video di "Tuta gold" di Mahmood e qual è il significato.

Tuta gold di Mahmood, dove è stato girato il video

Il brano "Tuta gold" di Mahmood ha portato sul palco di Sanremo 2024 un pezzo di Trieste, la città dove è stato girato interamente il videoclip della canzone.

Non aspettatevi di vedere il Castello di Miramare, ma anzi c'è proprio un'architettura di periferia al centro delle riprese. In realtà, la città di Trieste si trova a circa 4 chilometri da questo complesso residenziale.

La clip di "Tuta gold", diretta da Attilio Cusani, è stata girata interamente nel comprensorio Ater di Melara, a Trieste.

Questo complesso di case popolari in stile brutalista, composto da due corpi a L, prende il nome di Quadrilatero ed è stato progettato fra il 1969 e il 1982 "sotto le teorie socio-architettoniche di Le Corbusier", come riporta la sua presentazione principale.

La struttura, se guarda dal basso verso l'alto, è davvero imponente: in alcune parti presenta 7 piani, mentre in altre ben 15. In totale si tratta di 89 mila metri quadrati di superficie, 648 appartamenti e circa 2500 abitanti.

La storia del comprensorio Ater di Melara

Per realizzare il comprensorio Ater di Melara si è resa necessaria la collaborazione di ben ventinove architetti triestini che hanno realizzato una struttura certamente labirintica, ma con l'obiettivo di creare un quartiere modello, autosufficiente.

La consegna delle prime chiavi avvenne tra il 1979 e il 1981, e i residenti di queste abitazioni erano principalmente giovani coppie.

Ad oggi la struttura è estremamente eclettica e variegata, e anche per questo motivo è stata scelta come location anche da altri cantanti prima di Mahmood: la notiamo in Dea Musica di Pietro Pelù e, per qualche scorcio, anche Sere Nere di Tiziano Ferro.

Il video di Tuta Gold e il significato

Per la realizzazione del video di "Tuta gold", oltre al complesso residenziale sullo sfondo, si è resa necessaria la partecipazione di alcuni animali: in particolare, nel corso delle riprese notiamo quattro mucche utilizzate come comparse in un rito tribale.

Il brano racconta la periferia con immagini concrete (a partire dalla tuta che è quella di uno spacciatore), che si alternano a inglesismi e a un ritornello che conquista ed entra subito in testa.

Le immagini che evoca la canzone ci fanno pensare a una città feroce, vittima di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Uno spacciatore racconta la sua vita quotidiana, con alcune parole che ritroviamo in molti altri brani di Mahmood.

Al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2024, il brano di Mahmood era già inserito al quinto posto della classifica della sala stampa, con buone possibilità in vista delle serate successive.