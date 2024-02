Un amore: le location della serie tv con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti.

Prodotta da Sky Studios e Cattleya, Un amore vede come protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Una storia di amore e intrighi, che lascia con il fiato sospeso gli spettatori. Vediamo quali sono le location che fanno da sfondo.

Un amore: tutte le location della serie tv di Sky con Stefano Accorsi

A partire dal 16 febbraio 2024, Sky e NOW trasmettono la serie tv Un amore. Con la produzione di Sky Studios e Cattleya, vede la regia di Francesco Lagi e un cast stellare. I protagonisti principali sono Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, rispettivamente nei panni di Alessandro e Anna. Come suggerisce il titolo, la trama ruota attorno ad un amore travolgente, che inizia quando i due sono ancora ragazzini. A fare da sfondo alla storia ci sono location bellissime, sia italiane che estere.

Le riprese di Un amore sono state effettuate sia in Italia che oltre i confini nazionali. La serie tv viaggia su due piani temporali diversi, quello che vede la gioventù dei protagonisti e l'altro che li mostra adulti. La passione scoppia da giovanissimi, nella splendida Spagna. Elisabetta Zanini, addetta alla scenografia, ha dichiarato: "Ho scelto colori forti e decisi, per sottolineare la continua nostalgia dei protagonisti per quel tempo e la loro riluttanza a lasciarlo andare".

La maggior parte delle scene, che immortala Alessandro e Anna da adulti, hanno come location Bologna e zone limitrofe. Oltre al centro storico della città, compaiono: Casalecchio di Reno, Lama di Reno (Marzabotto), San Lazzaro di Savena, Levizzano, Rangone, Rimini e Riccione.

Le location che ritraggono i protagonisti nel momento attuale sono state adattate in modo da rendere il presente "completamente desaturato, come se fosse in qualche modo sbiadito o privo di coraggio; sono solo le tonalità rosse della città, usate nei piccoli dettagli, a dare al desiderio un senso di speranza". Infine, alcune scene sono state girate in Romania.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Un amore: la trama e il cast della location di Sky

Le location di Un amore fanno da sfondo ad una storia passionale e travolgente. Alessandro e Anna si innamorano negli anni Novanta, in un'assolata Spagna, dove sono arrivati appena maggiorenni con un viaggio interrail. La vita li porta ad allontanarsi, ma il sentimento che provano l'uno per l'altra non si spegne. Per tanto tempo mantengono un rapporto epistolare perché non trovano il coraggio di rivedersi.

Nel frattempo, Anna si è sposata con Guido e ha avuto un figlio, mentre Alessandro si è dedicato solo alla carriera. A distanza di 20 anni dal loro primo incontro, trovano finalmente il coraggio di rivedersi. Li accoglie la romantica città di Bologna e si rendono conto che il loro amore non si è mai affievolito. Eppure, sembra impossibile riallacciare i rapporti.

Il cast di Un amore è stellare. Mentre Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti interpretano Alessandro e Anna da grandi, da giovani vediamo i volti di Luca Santoro e Beatrice Fiorentini. Sulla scena ci sono anche Alessandro Tedeschi (Guido, il marito di Anna), Camille Dugay (sorella minore di Anna), Ottavia Piccolo (mamma di Alessandro) e Ivan Zerbinati (amico di Alessandro).