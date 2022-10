La riscoperta della stagione autunnale per viaggiare con clima mite e bassi costi. Sai che è possibile fare una vacanza autunnale con 30 euro al giorno? Scopriamo in quali posti è possibile andare e spendere poco.

L’autunno è stata riscoperta come una delle stagioni migliori per viaggiare e concedersi una vacanza. A partire dal 21 settembre e fino al 21 dicembre sono moltissime le prenotazioni che vengono fatte in Italia e all'estero per poter trascorrere anche solo pochi giorni in mete turistiche.

La riscoperta della stagione autunnale è sicuramente legata alle fantastiche caratteristiche proprie dell'autunno, dai colori alle tipicità di stagione come funghi, tartufi e castagne. Le mete gettonate sono davvero tante: dalla montagna al mare, dalle visite nelle città più importanti ai tour. Insomma non manca la voglia e l'entusiasmo di divertirsi anche in una stagione meno calda dell'estate e della primavera. Se poi è possibile farlo con pochi euro, ancora meglio. Quindi via libera ad aereo, treno, auto e qualsiasi mezzo che conduca verso attimi di relax, riposo e divertimento.

Un modo per riscoprire le vacanze in ogni momento dell'anno spendendo poco e godendosi un clima mite.

Dove andare nel mondo in autunno spendendo poco?

É possibile fare delle vacanze anche in questo periodo spendendo poco e magari usufruendo anche di qualche bonus. Ci sono luoghi chi hanno una media di spesa al giorno tra vitto alloggio e trasporto di soli €30: insomma per chi ha la possibilità di spostarsi per 10 giorni parliamo di un totale di €300 per una vacanza. Davvero economico.

I luoghi da poter scegliere come mettere turistiche di questo periodo sono in Asia l'India, il Vietnam, la Thailandia, il Laos. Alla scoperta di questi fantastici luoghi è possibile avventurarsi mettendo poca mano al nostro portafoglio. In America si può scegliere tra Guatemala, Perù, Cile, Messico, Nicaragua.

Dove andare in Europa spendendo poco?

Anche l'Europa però non è da meno e consente di muoversi e viaggiare in maniera economica facile ed agevole. La riscoperta di posti già noti o la scoperta di nuovi posti è davvero alla portata di tutti durante la stagione autunnale. I paesi che è possibile visitare in Europa spendendo davvero pochissimo sono la Romania, Malta Portogallo, Grecia, Bulgaria, Lituania e Lettonia. Non da meno sono le Canarie le isole spagnole note per il territorio le tradizioni e la gastronomia locale. La Slovenia attrae nel periodo autunnali moltissimi turisti grazie al fatto che è stata promossa tra le prime destinazioni Green. Non ultime Croazia, Belgio, Ungheria e Germania.

L' l'Italia invece si conferma tra le destinazioni preferite sia da viaggiatori italiani che stranieri: il Trentino Alto Adige gli Appennini e tutte le zone montuose con le caratteristiche culinarie tipiche e le attrazioni rendono l'autunno un momento indimenticabile per viaggiare.

Le temperature climatiche miti e agevoli rendono interessanti e piacevoli anche gli ultimi bagni a mare: quindi gettonatissime anche le mete turistiche balneari seppur in una stagione diversa dall'estate. Ed infine la visita alle città più belle d'Italia, ai musei alle attrazioni, culturali e architettoniche alle bellezze naturali e al panorama artistico di cui l'Italia è padrona.