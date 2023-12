Vacanze originali 2024: ecco le 10 mete elette da Lonely Planet

Fare vacanze originali è possibile, basta scegliere la meta con un po' di attenzione in più. Vediamo quali sono le 10 mete più belle del 2024, che non sono state ancora invase dal turismo di massa.

Vacanze originali 2024: ecco le 10 mete meno note ma stupende

Al giorno d'oggi, fare vacanze originali è un po' difficile, specialmente per quanti non hanno voglia di perdere qualche minuto della propria vita nella ricerca della meta giusta. Eppure, basta davvero poco per scegliere luoghi bellissimi e, soprattutto, poco battuti dal turismo di massa. Per il 2024, Lonely Planet ha eletto 10 destinazioni che, seppur poco conosciute, meritano una visita, almeno una volta nella vita.

Al primo posto della classifica troviamo un Paese ancora oggi sottovalutato: la Mongolia. Si parte dalla capitale Ulan Bator e ci si immerge in una cultura affascinante e ricca di tradizioni. Dal deserto del Gobi, uno dei più freddi al mondo, al Parco Nazionale di Terelj, passando per l'antica città di Karakorum, fondata da Genghis Khan nel 1220. Ovviamente, non dimenticate la Perla Blu della Mongolia, ossia il lago Khuvsgul, i tanti monasteri e il Naadam Festival.

Se non volete allontanarvi tanto, optate per il magico Marocco. Dal deserto del Sahara alle città imperiali, come: Fez, Marrakech, Rabat e Meknès. Da segnalare anche le suggestive Tangeri, Essaouira, Chefchaouen e Ouarzazate. Un appuntamento imperdibile? A giugno 2024, dopo 3 anni di assenza, torna il festival musicale Mawazine.

Al terzo posto delle vacanze originali del nuovo anno troviamo la coloratissima India. Non avete che l'imbarazzo della scelta: Nuova Delhi con i suoi India Gate e Qutub Minar, Jaiupur con il Palazzo dei Venti e il Forte Amber e Agra con il maestoso Taj Mahal. La lista è ancora lunga: Varanasi con il sacro Gange, le città fortificate Jodhpur e Jaisalmer, Goa con le sue bellissime spiagge e i selvaggi Stati nord-orientali.

Vacanze originali 2024, tra mete lontane e vicine

Al quarto posto delle vacanze originali 2024 troviamo l'Oman, che ha sempre avuto un ruolo strategico lungo la Via della Seta e la Via delle Spezie. Dalla capitale Muscat ai Monti Hajar occidentali, passando per il deserto delle Sharqiya Sands. E' la meta perfetta per quanti vogliono davvero immergersi nel mondo arabo. Quinta posizione per la Tierra del Fuego, un arcipelago tra l’Argentina e il Cile, composto da Isla Grande, Isla de los Estados, Isla del Cabo e altre isole minori come quella di Capo Horn.

Il sesto posto va al Messico, ricco di cultura, storia e bellezze naturali. Anche qui non c'è che l'imbarazzo della scelta: da Città del Messico a Mazatlán, passando per la penisola dello Yucatán. Non dimenticate le città magiche di Valladolid e Izma e i siti archeologici, come: Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán, Ek Balam, Calakmul e Tulum. ​Settima posizione per l'Uzbekistan, con le bellissime Taskhent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. Ricordatevi anche della regione del Fergana Valley.

All'ottavo posto troviamo il Benin, uno Stato dell'Africa occidentale che vanta un patrimonio storico e culturale troppo spesso sottovalutato. Dalla capitale Cotonou al Parco Nazionale della Pendjari, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco, passando per la città di Ouidah con il Tempio dei Serpenti e la Porta del Non Ritorno. Non perdetevi Ganvié, conosciuta come la Venezia dell'Africa.

Nona posizione per l'affascinante Corea del Sud, poco toccata dal turismo di massa. Da Seul spostatevi al villaggio Bukchon Hanok, poi immergetevi nelle città di Gyeongju, Busan, Baekje di Gongju e Buyeo. Non dimenticate le isole di Jeju, dichiarate Patrimonio dell'Umanità. Infine, la decima posizione delle vacanze originali 2024 va alle Azzorre, ossia: São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Faial, Flores, Graciosa, Corvo e Santa Maria.