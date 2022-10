Lo sapevate che ci sono alcuni modi per godere del patrimonio culturale italiano, fare turismo culturale, e viaggiare per i giovani in modo gratuito? Ecco tutte le iniziative per i giovani per avere un accesso agevolato per spostarsi, viaggiare, fare turismo, acquistare beni e servizi culturali.

Gli anni dell’università sono tra i più belli e divertenti della vita ma sono anche tra i più impegnativi a livello economico: anni in cui si studia e spesso senza una totale autosufficienza economica, cosa che porta parecchie famiglie a dover fare sacrifici economici.

In questo quadro spesso ciò che rischia di essere sacrificato è lo svago e in particolare i viaggi e il turismo, fondamentali per la crescita e l’educazione, oltre che per il divertimento, soprattutto in questi anni in cui la pandemia ha duramente colpito il comparto turistico, anche culturale.

Ma forse molti non sanno che ci sono alcuni modi per godere del patrimonio unico di un Paese come il nostro, ricchissimo e pieno di bellezze artistiche e culturali, e fare turismo culturale, soprattutto per i giovani in modo gratuito. Non mancano infatti le iniziative per i giovani per avere un accesso agevolato per spostarsi, viaggiare, fare turismo, acquistare beni e servizi culturali.

Ecco tutte le agevolazioni per gli studenti universitari per viaggiare gratis, e non solo!

Pernottare gratis, possibile per molti studenti universitari

Per avere sconti e agevolazioni per i pernottamenti esistono due possibilità: la Tessera Ostelli AIG, che permette di accedere a oltre 4.000 strutture presenti in 90 Paesi italiani e del mondo. È possibile scegliere tra diverse tipologie: Tessera Italia, Tessera Mondo, Tessera Family (per nuclei familiari con minorenni) o Tessera Leader (per gruppi 4/25 persone) e la Eyca – European Youth Card / Carta Giovani, la tessera per under 26 o 31 -a seconda dei paesi- che consente di viaggiare in Europa godendo di sconti nei cinema, nei musei, sui trasporti, per l'accomodation ed in molti esercizi commerciali del circuito European Youth Card.

Come viaggaire spendendo poco o nulla

Per viaggiare gratis sulla linea ferroviaria gratuitamente è disponibile l’Interrail Pass, la tessera che consente di viaggiare su tutte le ferrovie nazionali e le linee di traghetti che partecipano al servizio di Interrail in 31 paesi partecipanti. Si può utilizzare l'Interrail Global Pass per effettuare 1 viaggio in entrata e 1 viaggio in uscita nel proprio paese. Al di fuori del proprio paese si possono effettuare tutti i viaggi che si desiderano. Interrail One Country Pass - permette di accedere alla ferrovia nazionale del paese selezionato.

Attività culturali gratuite

Per le attività culturali l’agevolazione più nota è il ben noto Bonus 18enni, l’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura, destinato a chi compie 18 anni e che permette di ottenere 500€ da spendere in cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. Un’altra importante iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali è #IoVadoAlMuseo, che prevede 20 giorni di ingressi gratuiti nell’anno solare in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali per i giovani fino a 25 anni. Infine esiste "IoStudio - La Carta dello Studente", la carta nominativa che consente di attestare il tuo status di studente in Italia e all'estero e di usufruire di vantaggi e agevolazioni offerte dai partner nazionali e locali aderenti al progetto. Consente di usufruire di diverse agevolazioni ed offerte, compresi sconti al cinema, teatro, viaggi, corsi e l’acquisto gratuito della Tessera Ostelli AIG

Attività sportive gratuite

Per incentivare l’attività sportiva tra i giovani il Coni ha creato il programma "Sport di tutti - edizione young” per l’accesso gratuito allo sport, un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.