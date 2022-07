Anche per quest'estate 2022 e fino al 15 settembre, se hai meno di 25 anni torna la possibilità di viaggiare gratis in treno e su specifici mezzi. Scopri in quale Regione d'Italia!

Anche per quest'estate 2022 e fino al 15 settembre, torna la possibilità di viaggiare gratis sui treni se hai meno di 25 anni.

Infatti, con il programma "Lazio in Tour", la Regione Lazio permette a tutti gli under 25 di viaggiare gratuitamente fino al 15 settembre, sia su tutti i treni regionali Trenitalia che sui mezzi Cotral, offrendo la possibilità di usufruire di 30 giorni di viaggio purché utilizzati all'interno della regione. Un territorio tutt'altro che limitato visto i suoi 373 comuni e 1217 km di ferrovia per 17.242 km² di territorio.

Il progetto Lazio in Tour è stato realizzato per la prima volta nel 2019 e proprio visto il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti, si è deciso di replicare l'iniziativa.

Viaggiare gratis in treno, a chi è rivolta la promozione

Il piano, rientra sotto un ben più ampio progetto di valorizzazione del turismo e del territorio. Infatti, il programma mira ad offrire ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, l'imperdibile possibilità di viaggiare gratuitamente su treni e autobus alla scoperta del Lazio e di tutte le sue ricchezze (eccetto Leonardo Express, la Roma-Lido, la metropolitana di Roma e i bus cittadini che non rientrano nelle aziende di trasporti sopra citate). Come dichiarato dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:

"un patrimonio culturale e archeologico immenso, con tanti piccoli gioielli, spesso nascosti nei Comuni limitrofi delle nostre province, che come Regione Lazio stiamo cercando di portare a conoscenza e riutilizzare, mettendoli a disposizione proprio dei più giovani."

In particolare, possono partecipare all'iniziativa solamente coloro che hanno compiuto tra i 16 e i 25 anni, purché siano in possesso della LAZIO YOUth CARD.

Che cos'è la LAZIO YOUth CARD e come richiederla

La LAZIO YOUth CARD è l'unico progetto presente in Italia realizzato e finanziato con 555mila euro della Regione Lazio e gestito da LazioCrea, dedicata agli oltre 900 mila giovani tra i 14 e i 29 anni compiuti che siano residenti o domiciliati nel Lazio.

Il beneficio offerto dall'App è quello di poter usufruire di importanti sconti e agevolazioni su beni, servizi e su numerose iniziative selezionate, non solo all'interno della regione, ma su tutto il territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea che sono iscritti al circuito EYCA (European Youth Card Association). Infatti, è proprio grazie alla partnership con EYCA, che l’App aiuta i giovani iscritti a viaggiare in tutta Europa, scoprire più da vicino nuove culture e incontrare nuove persone.

Richiedere la card è semplice e digitale. Infatti, sarò sufficiente scaricare l'App dal Google Play o dall'Apple Store, registrarsi, inserire i dati anagrafici personali, la foto del proprio documento di identità ed attivare il voucher dell'iniziativa Lazio in Tour 2022. Una volta eseguiti tutti i passaggi, verrà creato un QR code che darà la possibilità di viaggiare gratis tra le bellezze della Regione Lazio.