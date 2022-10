Non c’è niente di più bello che fare un giro su due ruote per godersi la bellezza del tragitto e panorami mozzafiato. In questo articolo vi forniamo alcune spunti per gli itinerari più belli d’Italia per i vostri viaggi in moto.

Per chi ama le bellezze d’Italia e ama l’avventura, un viaggio on the road su due ruote può essere la soluzione perfetta per scoprire tutte le meraviglie del nostro Paese, tra bellezze naturali, luoghi colmi di storia e delizie eno-gastronomiche. Se siete d’accordo con noi preparatevi: oggi vi sveliamo gli itinerari più belli d’Italia per i vostri viaggi in moto.

Non c’è niente di più bello che fare un giro in moto per godersi la bellezza del tragitto e panorami mozzafiato. In questo articolo vi forniamo tre idee di itinerario a nord, nel centro e al sud per i vostri tour su due ruote.

Viaggio in moto al Nord: un pezzo di Via Francigena… su due ruote

È uno degli itinerari di trekking e pellegrinaggio più famosi d’Italia e percorre un lungo tratto, dalle Alpi al centro di Roma, ma avete mai pensato di percorrere un tratto di questo cammino in moto? Si parte dai 2.469 metri del Gran San Bernardo e si arriva ai castelli della Val d’Aosta; quando i rilievi si addolciscono, si entra in Piemonte. Seguendo poi la SS26, si entra in Ivrea, per poi proseguire con la SP263 verso Palazzo Canavese e la pianura piemontese con i suoi vigneti tra la provincia di Vercelli e quella di Novara coprono il 50% della produzione italiana di riso. Quando inizierete a vedere solo pianura sarete già in Lombardia: ecco Pavia, col suo centro urbano fondato dai romani, con la sua Certosa, con il suo ponte coperto sul Ticino che si butta nel Po; dall’altra sponda c’è l’Emilia ma qui comincia un nuovo viaggio!

Passando al Centro Italia: dalle Alpi, al mare, fino alle colline della Toscana

Partiamo dal confine con la Liguria dove, imboccando la SS62, troviamo il sito archeologico della colonia romana di Luni, alle foci del fiume Magra e già in lontananza si notano i profili selvaggi delle Alpi Apuane. Tra le cave di marmo, la strada conduce fino a Pietrasanta, uno dei centri mondiali dell’arte moderna con le sue sculture disseminate per la città. Si prosegue sull’Aurelia e si arriva alle splendide mura di Lucca, per poi proseguire tra i vigneti e gli ulivi. Lungo la SP4 si arriva in uno dei borghi tra i più belli al mondo: San Gimignano; e poi ancora Siena, Monteriggioni, la val d’Arbia in direzione di San Quirico e si imbocca la SR2 con i suoi viali di cipressi sino a Buonconvento. Eccovi in Val d’Orcia, tra Montalcino e il Brunello, la bellezza delle crete senesi e dei loro fino alle acque termali di Bagno Vignoni.

Sud: Ragusa e dintorni, tra il Barocco e i luoghi del Commissario Montalbano

La zona del ragusano è un punto davvero strategico chi vi permetterà di godere di tutte le sfumature di azzurro del mare e allo stesso tempo di immergervi tra le meraviglie del Barocco siciliano, visitare siti archeologici e monumenti unici e preziosi come la Villa del Casale di Piazza Armerina o l’anfiteatro di Siracusa. Perdetevi tra le polverose stradine che corrono tra i muretti a secco e magari arriverete ai luoghi del commissario Montalbano; lì fermatevi per gustare un cannolo farcito al momento o una granita artigianale oppure partite da Scicli e, seguendo la SP54, in poco più di una decina di km sarete a Modica ad assaggiare il suo cioccolato unico.

