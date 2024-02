A pochi chilometri da Milano c'è un gioiello del Rinascimento: ecco come arrivare

Villa Litta è un complesso architettonico situato a pochi chilometri da Milano che merita di essere visitato almeno una volta nella vita. Ecco come arrivare e cosa vedere.

Villa Litta è considerata un gioiello rinascimentale lombardo. Situata a Lainate, a pochi chilometri da Milano, è circondata da un grande parco e consente ai visitatori di scoprire quella che è considerata una delle residenze storiche più importanti della Lombardia.

All'interno, inoltre, la villa ospita numerose opere artistiche e architettoniche, che contribuiscono a renderla unica nel suo genere. Scopriamo come arrivare a Lainate e cosa vedere all'interno di Villa Litta.

Come arrivare a Villa Litta, gioiello rinascimentale lombardo a Lainate

Villa Litta nasce nel 1585 per volontà di Pirro I Visconti Borromeo che, ispirandosi alle imponenti ville medicee in Toscana, sceglie di dedicarsi alla trasformazione di un antico cascinale situato a Lainate.

Per realizzare questo progetto, Pirro I avvia una collaborazione con alcuni dei più importanti artisti lombardi:

• Martino Bassi, architetto

• Francesco Brambilla e Marco Antonio Prestinari, scultori

• Camillo Procaccini e Pier Francesco Mazzucchelli, pittori

Partendo da Milano, Villa Litta è facilmente raggiungibile in auto percorrendo l'Autostrada A8 in direzione Varese e uscendo a Lainate. Seguendo le indicazioni per il centro, infatti, ci si ritroverà davanti alla Villa. Il viaggio ha una durata compresa tra i 20 e i 30 minuti, ma può variare a seconda del traffico.

Cosa vedere a Villa Litta: il giardino e il Ninfeo

Al centro di Villa Litta spicca anche l'imponente giardino, intersecato ortogonalmente dall'edificio che ospita il Ninfeo. Quest'ultimo, in particolare, è celebre per la sua architettura, che si compone di grotte artificiali e decorazioni a mosaico.

Ogni anno, durante il periodo estivo, il Ninfeo intrattiene anche i più piccoli con i giochi d'acqua, attivati da meccanismi ingegnosi. Dopo vari passaggi di proprietà e alcuni periodi di declino, Villa Litta è stata acquisita nel 1970 dal Comune di Lainate.

Proprio il Comune ha permesso l'innovazione e il restauro della Villa, riportandola al suo antico splendore e facendola diventare un luogo aperto al pubblico per godere di un'esperienza di enorme valore.

Il Parco Storico di Villa Litta è aperto tutti i giorni e visitabile gratuitamente dalle 8.30 alle 17.00. Inoltre, il Comune di Lainate si impegna a garantire delle apposite visite guidate per conoscere nei dettagli la villa. Scopriamo quali sono:

1. visite guidate diurne, in cui poter osservare da vicino capolavori come la "Madonna Litta", attribuita a Leonardo, ma anche le molteplici sculture conservate nelle grotte 2. visite guidate notturne: la bellezza di Villa Litta può essere ammirata anche di notte, grazie alla nuova illuminazione appositamente realizzata per il Ninfeo 3. visite guidate in costume: su prenotazione, Villa Litta offre un'opportunità suggestiva, che consiste nel visitare la Villa accompagnati da personaggi con costumi d'epoca

Non vi resta che prenotare una visita e godere di un'esperienza indimenticabile tra le mura di Villa Litta!

Leggi anche: Lago di Como: le 7 ville da visitare e tutti i vip che potresti incontrare