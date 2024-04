Viola come il mare ha ottenuto un grande successo in prima serata su Canale Cinque e ora è disponibile anche su Netflix, che sta rivoluzionando il panorama della produzione televisiva italiana aprendosi anche a contenuti già collaudati dalla televisione tradizionale.

La trama ruota attorno a Viola, interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista esperta di cronaca nera che ha una capacità unica: la sinestesia, che le consente di associare i colori alle emozioni, una dote che si rivela preziosa nella risoluzione dei casi. Insieme a lei, c’è l’affascinante ispettore capo, interpretato da Can Yaman.

Viola come il mare: le splendide location della serie tv

Ad un passo dalla seconda stagione in arrivo su Canale 5 venerdì 3 maggio 2024, scopriamo quali sono le location di Viola come il mare della prima stagione.

Le puntate di Viola prendono il via quando la giornalista decide di lasciare Parigi e trasferirsi a Palermo alla ricerca delle tracce del padre scomparso. Qui, inizia un nuovo capitolo della sua vita, caratterizzato da incontri cruciali.

La dimora di Viola, accanto a quella dell’ispettore Francesco, si affaccia sulla maestosa cattedrale normanna di Palermo, un monumento risalente al XII secolo, eretto durante il periodo di dominazione normanna sull’isola.

Ancora oggi, la cattedrale conserva tracce di vari stili architettonici che testimoniano le influenze dei diversi popoli che hanno abitato la Sicilia nel corso del medioevo e dell’età moderna: dal gotico al normanno, dal barocco al neoclassico e all’arabo.

Un altro luogo emblematico presente nella serie è la spiaggia di Mondello, situata appena al di fuori della città. Con la sua sabbia bianca e le caratteristiche cabine dai toni pastello, è uno dei luoghi più amati e riconoscibili di Palermo.

La zona è rinomata anche per i suoi locali e ristoranti, che la rendono una meta popolare anche per la vita notturna.

Un’altra tappa fondamentale per molte indagini è il porto di Palermo, suggestivo non solo per i turisti ma anche per il suo ruolo centrale nei commerci e negli arrivi delle navi da crociera.

Nel corso della serie, spiccano anche il Teatro Massimo di Palermo, il più grande d’Italia e uno dei maggiori d’Europa, e la suggestiva Palazzina dei Quattro Pizzi, conosciuta anche come Casa Florio.

Questa palazzina in stile neogotico permette ai visitatori di immergersi nell’atmosfera del XIX secolo palermitano e nella storia della famiglia Florio, celebre grazie alla saga Leoni di Sicilia di Stefania Auci.

Non solo Palermo: tutte le altre location di Viola come il mare

Oltre a Palermo, fra le altre location della serie Viola come il mare bisogna nominare Roma, in particolare gli studi televisivi di Lux Vide a Formello. Sempre in Lazio, Civita Castellana, in provincia di Viterno, è stata scelta per girare alcune scene vicino al palazzo comunale

Fra le altre location in Sicilia si segnalano soprattutto Termini Imerese e Terrasini, entrambe in provincia di Palermo. La prima è nota soprattutto per le sue sorgenti di acqua calda, che hanno dato vita a un impianto termale.

Terrasini è invece conosciuta per il mare particolarmente limpido, e per una riserva naturale dove è possibile ammirare diverse specie di uccelli e praticare bird watching.

Proprio a Terrasini si trova inoltre il lungomare Peppino Impastato dove è stato girato il ritrovamento di un ragazzino dopo un tragico incidente stradale, e qui si trovano anche il villaggio dei pescatore e la Torre Alba, nota anche come Torre Fanara.