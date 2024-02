Vivere in montagna, ecco i 5 paesi più belli dove trasferirsi in Lombardia

Ti piacerebbe vivere in una località di montagna, ma non sai dove andare: ecco i 5 paesi più belli della Lombardia dove è possibile cambiare vita.

Molte persone sognano di vivere in montagna, immersi nella natura e lontano dal caos cittadino, ma soprattutto nel relax e nella tranquillità assoluta. La Lombardia offre una varietà di paesaggi e luoghi nei quali è possibile stabilire la residenza e cambiare completamente stile di vita: se ben collegati con la città, possono essere soluzioni ideali.

Ecco dove vivere in montagna in Lombardia: i 5 luoghi più belli dove trasferirsi.

Vivere in montagna, i posti più belli della Lombardia

Cambiare vita e andare a vivere in montagna, magari in Lombardia: ci sono davvero tantissimi paesi perfetti dove trasferirsi lontano dal caos cittadino e godersi ogni singolo istante a contatto con la natura.

Se per vivere in Trentino offrono compensi economici, la Lombardia offre tantissime altre opportunità: quali sono i 5 paesi più belli dove trasferirsi?

1. Bormio

Impossibile non conoscere Bormio, una delle più famose località montane della Lombardia: oltre agli impianti sciistici e alle opportunità invernali, in questo paese gli standard di vita sono altissimi e i servizi offerti a cittadini e turisti non sono da meno.

Autobus e mezzi pubblici sono efficienti, scuole e ospedali sono presenti sul territorio e nelle vicinanze è possibile anche raggiungere Tirano o la Svizzera tramite collegamenti ferroviari.

Un luogo ideale per le famiglie e anche per le coppie, soprattutto per gli amanti dello sport: oltre allo sci e alle attività invernali, ci sono tantissimi sentieri e percorsi trekking da scoprire, oltre a numerosi eventi culturali.

2. Ponte di Legno

Ponte di Legno è un'altra meravigliosa località situata in Val Camonica, al confine con il Trentino Alto Adige: famosissima sempre per gli sport invernali, offre molto di più della neve e degli impianti.

Il meraviglioso centro storico si caratterizza per le case realizzate in stile alpino e le strade acciottolate. Sono diverse le possibilità di acquistare una casa in montagna in questo luogo.

3. Madesimo

Spostiamoci nelle vicinanze della Svizzera, verso il Passo dello Spluga, per raggiungere la magnifica località di Madesimo in provincia di Sondrio.

Ben collegato a Chiavenna, questo paese offre davvero moltissime opportunità a chi decide di spostarvi la residenza: oltre ai numerosi laghetti della zona, ci sono anche delle meravigliose piste da sci da percorrere in inverno.

4. Branzi

Arriviamo ora in Val Brembana, alla scoperta del paesino di Branzi in provincia di Bergamo: ci troviamo ancora sotto i 1.000 metri di altitudine, in un luogo tranquillo e accogliente, ideale per chi svolge lavori di precisione o per chi ha bisogno di tranquillità.

Ben collegato alla città di Bergamo, Branzi offre a turisti e residenti una vasta gamma di prodotti tipici, dai formaggi ai salumi.

5. Aprica

Chiudiamo con Aprica, una località in provincia di Sondrio: ci troviamo a 1180 metri di altitudine, molto vicini alla Svizzera.

Anche ad Aprica la qualità della vita è molto elevata, sono presenti numerosi negozi e servizi e in particolare moltissime piste da sci o snowboard per gli amanti degli sport invernali. Un luogo ideale dove trasferirsi immediatamente.