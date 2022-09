WWOOF è l’acronimo di World Wide Opportunities On Organic Farm, ed è un movimento presente a livello globale basato sulla creazione di comunità ecosostenibili dove i volontari aiutano con le attività agricole, per una vacanza green a contatto con la natura.

WWOOF è l’acronimo di World Wide Opportunities on Organic Farm, in italiano "opportunità mondiali sul territorio organico". È un movimento presente a livello globale, che mette in contatto coloro interessati ad un’esperienza simile, con diversi agricoltori, proprietari di un terreno o di un’attività agricola per uno scambio ecosostenibile che ha come fine la formazione di una comunità.

Come è nato il WWOOF e come funziona?

L’idea venne a una signora inglese, Sue Coppard, nel 1971, la quale annunciò il primo gruppo WWOOF, che inizio a prendere piede per tutto il territorio del Regno Unito. Lei stessa affermò in un’intervista che non avrebbe mai immaginato un tale successo del progetto, che tuttavia rappresenta un vero e proprio stimolo psicologico, grazie alla vicinanza con la natura.

Sue, una segretaria di Londra, scoprì la filosofia di vita del biologico, e si attivò per trovare una fattoria perfetta, che avrebbe apprezzato l’idea. La prima fu quella dell’Emerson College, accademia di formazione di filosofia antroposofica di Rudolf Steiner, una fattoria di 200 acri. Subito tramite una propaganda sui giornali, la proposta si rivelò un successo.

Attualmente WWOOF è attivo in più di 130 Paesi, con l’obiettivo di educare i membri a delle esperienze culturali utili e formative, ed è possibile iscriversi tramite un contributo, all’organizzazione nazionale. Una federazione generale è stata fondata nel 2012, per creare un sostegno democratico per accomunare i gruppi di tutto il mondo i quali lavorano all’unisono.

I membri possono scegliere una metà tra quelle proposte, mettersi in contatto con l’host, per stabilire la durata del loro soggiorno, avere informazioni sull’alloggio, gli orari di lavoro, per poi organizzare la loro esperienza, e trascorrere dei momenti in mezzo alla natura. Ciò rappresenta non solo un’esperienza a livello lavorativo, perché è possibile acquisire competenze agricole, ma anche un contributo ambientale.

Per ultimo, ma non per importanza, un’opportunità del genere consente ai viaggiatori di visitare nuovi posti, conoscere nuove culture e tradizioni, beneficiando di vitto e alloggio, in cambio di un aiuto offerto all’host. I volontari entrano in contatto con fattorie diverse tra loro, collocate nelle parti più disparate del mondo, in base alle proprie preferenze, e alle offerte disponibili. Essi si metteranno a disposizioni per le attività nei campi, interagendo con gli ospitanti, durante vari momenti di comunione (pasti, lavoro, eventi).

L’associazione aggrega tutti coloro i quali condividono valori etici basati sull’ecosostenibilità. In questo modo, è possibile oltretutto scoprire come coltivare frutta e ortaggi. Da parte dei WWOOFers, rappresenta una vacanza green e a basso costo, usufruendo dell’ospitalità degli host, i quali in cambio saranno sempre a contatto con nuovi volontari desiderosi di imparare, avendo al tempo stesso quotidianamente nuove persone disposte ad aiutare, le quali non dovranno essere retribuite.

Lista dei posti dove fare Wwoofing in Italia

WWOOF Italia è membro della federazione delle Organizzazioni WWOOF. Ogni WWOOFer deve leggere la Carta WOOF e adempiere ai principi e alle norme vigenti, contribuire con una quota associativa, ed avere interesse chiaramente per il mondo sostenibile. Sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni su come diventare soci ufficiali. A questo punto è possibile scegliere la fattoria giusta per la propria esigenza, tra centinaia di host, che variano per tipo di alloggio, territorio, permanenza, attività da compiere.

Il tutto viene spiegato dettagliatamente consultando gli alloggi, ai quali vengono allegate anche delle foto, sono chiarificati tutti i servizi offerti, ore di lavoro, numero di persone ospitabili e attività presenti nell’area circostante. Una volta decisa la propria meta di interesse, è possibile pianificare con l’host il proprio soggiorno, verificando la disponibilità, e finalmente è tutto pronto per immergersi in un viaggio unico e indimenticabile.

Visitando la pagina ufficiale del sito, è possibile trovare qualsiasi tipo di informazione sulla quantità di lavoro, solitamente mezza giornata per cinque giorni lavorativi. Chiaramente non è necessario avere esperienza, non vi è mai un compenso monetario, ed è possibile in alcuni casi anche fare WWOOFing con la propria famiglia al completo, bambini inclusi, in base alle possibilità dell’host.

Per questo riguarda l’associazione italiana, vi sono più di 710 fattorie: sono presenti agriturismi, case di montagna, vigneti con roulotte, con svariate possibilità di scelta in regioni diverse. Ognuno potrà scegliere la propria meta preferita, per contribuire ad un mondo più sostenibile e alla cultura della condivisione.

