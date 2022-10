Zanzibar o isola delle spezie è una meta turistica tra le preferite degli italiani. Scopri in questo articolo qual è il periodo migliore per visitarla, quali sono le migliori attrazioni e i costi del viaggio!

Una delle isole al mondo più gettonate per le vacanze estive, soprattutto dagli italiani. Infatti, sono presenti numerosissimi villaggi di stampo italiano, nonché molti zanzibarini conoscono e parlano molto bene la nostra lingua.

Zanzibar è un’isola che fa parte dell’omonimo arcipelago che oggi è sotto lo stato della Tanzania, nonostante presenti un governo indipendente detto “Governo Rivoluzionario di Zanzibar”. Di dimensioni modeste, misura una superficie di circa 2.500 chilometri quadrati, ovvero circa la metà del nostro Molise.

I zanzibarini sono un popolo misto che ha vissuto diverse occupazioni. L’etnia originale è quella bantu, ma oggi ci sono influenze arabe e persiane, sia tra la popolazione che nell’architettura degli edifici storici.

Come pressoché tutta l’Africa, anche Zanzibar, è piuttosto arretrata in termini di civilizzazione: si vive davvero poco ma a differenza di altri stati è molto sicura per i turisti. Le risorse principali sono:

Turismo: molti tanzaniani si spostano a Zanzibar nel periodo estivo per lavorare e tornano a casa durante l’inverno;

Coltivazione e commercializzazione di spezie e frutta: in particolare uno dei principali mercati per Zanzibar è quello dei chiodi di garofano. Oltre a tutte le altre spezie e alla frutta tropicale;

Pesca: trattandosi di un’isola, una delle principali fonti di sostentamento è proprio la pesca.

Ma da turista, qual è il periodo migliore per andare a Zanzibar? Quali sono le attività consigliate? Dove alloggiare e quale parte dell’isola visitare?

Quando devi andare in vacanza a Zanzibar, svelato il periodo migliore

Siamo in Africa, molto vicini all’equatore, pertanto il caldo è assicurato pressoché tutto l’anno. In tutto l’anno, la temperatura varia dai 25 ai 30 gradi centigradi.

Trovandosi, però, nell’emisfero opposto rispetto a noi, le stagioni sono speculari. Infatti, i mesi più “freddi” sono da Giugno a Novembre: ma parliamo sempre di una media di 25 gradi centigradi!

Mentre i mesi più caldi sono da Dicembre a Maggio con una temperatura che può arrivare anche ai 33 gradi centigradi.

Considerato che fa sempre caldo, a Zanzibar si potrebbe andare tutto l’anno, ma attenzione! C’è un particolare periodo in cui le precipitazioni sono maggiormente probabili, ovvero i mesi di Novembre e Dicembre e il periodo che va da Marzo ad Aprile.

Per il turismo zanzibarino, l’alta stagione è proprio Gennaio e Febbraio che sono due mesi caldi e secchi. Ma è molto consigliata anche la bassa stagione (soprattutto Settembre e Ottobre) in cui c’è il nostro corrispettivo della primavera: le temperature si stanno alzando, le piogge sono scarse, e l’isola non è invasa dai turisti.

Cosa fare a Zanzibar? 10 attività da non perdere!

L’isola di Zanzibar non è grande ma piena di attività e attrazioni da visitare. Come potrai sicuramente immaginare, gran parte di queste riguardano spiagge caraibiche in cui vale assolutamente la pena di fare tappa.

Come in qualsiasi luogo del mondo è possibile noleggiare un mezzo di trasporto o utilizzare il taxi. Sicuramente i mezzi pubblici non sono ben collegati alle principali attrazioni che, solitamente, è possibile raggiungere più comodamente attraverso escursioni organizzate.

Ma attenzione! Probabilmente avrai già sentito parlare del fenomeno “beach boy”: ragazzi del posto che approcciano qualunque turista per cercare di vendere le gite più quotate del luogo. I più sono affidabili, ma è probabile avere difficoltà nell’ottenimento del massimo risultato dall’escursione. Infatti, solitamente, gli organizzatori del villaggio garantiscono maggiore tranquillità e sicurezza.

Se tu decida di approcciare le attività più belle da fare a Zanzibar autonomamente, con i “beach boy” o con gli operatori dei villaggi, ecco le 10 migliori escursioni da non perdersi:

Prison Island o isola delle tartarughe: luogo principe della tratta degli schiavi degli anni passati, questa isola è ora popolata da centinaia di tartarughe di terra importate dalle Seychelles. La più vecchia ha oggi 194 anni.

o isola delle tartarughe: luogo principe della tratta degli schiavi degli anni passati, questa isola è ora popolata da centinaia di tartarughe di terra importate dalle Seychelles. La più vecchia ha oggi 194 anni. Nakupenda : lingua di terra che esiste solo per poche ore al giorno quando c’è bassa marea. La gita solitamente prevede l’arrivo con possibilità di fare il bagno prima del pranzo a base di pesce fresco cucinato sul momento. Troverai incredibile che, dopo il pasto, la linea della spiaggia sarà improvvisamente ritirata”

: lingua di terra che esiste solo per poche ore al giorno quando c’è bassa marea. La gita solitamente prevede l’arrivo con possibilità di fare il bagno prima del pranzo a base di pesce fresco cucinato sul momento. Troverai incredibile che, dopo il pasto, la linea della spiaggia sarà improvvisamente ritirata” Mnemba : si tratta di è un atollo privato di proprietà di Bill Gates sulla quale si erge un hotel lussuoso. Non è possibile attraccare ma è consentito fare snorkelling nelle acque vicine. Durante la visita, di solito, si attraversa una zona in cui ci sono anche i delfini.

: si tratta di è un atollo privato di proprietà di Bill Gates sulla quale si erge un hotel lussuoso. Non è possibile attraccare ma è consentito fare snorkelling nelle acque vicine. Durante la visita, di solito, si attraversa una zona in cui ci sono anche i delfini. Visita ad un villaggio : la popolazione zanzibarina è molto accogliente e costellata da numerosi villaggi. È possibile partecipare a visite organizzate che mostrano le scuole e le condizioni di vita del luogo. Potrai portare beni di prima necessità per i bambini e le famiglie.

: la popolazione zanzibarina è molto accogliente e costellata da numerosi villaggi. È possibile partecipare a visite organizzate che mostrano le scuole e le condizioni di vita del luogo. Potrai portare beni di prima necessità per i bambini e le famiglie. Stone town : capitale di Zanzibar è luogo natio di Freddy Mercury. Avendo vissuto qui solo per i primi anni di vita, il museo a lui dedicato non è molto fornito. Poche altre le attrazioni di questa città che è da visitare più per il mercato e per i negozietti tipici in cui è possibile acquistare cibo e oggetti locali.

: capitale di Zanzibar è luogo natio di Freddy Mercury. Avendo vissuto qui solo per i primi anni di vita, il museo a lui dedicato non è molto fornito. Poche altre le attrazioni di questa città che è da visitare più per il mercato e per i negozietti tipici in cui è possibile acquistare cibo e oggetti locali. Tour delle spezie : Zanzibar significa proprio “isola delle spezie”, la loro produzione, infatti, è una delle attività economiche principali. Numerose sono le aziende agricole che le coltivano e in cui è possibile effettuare un tour che ti permetterà di assaporarle tutte!

: Zanzibar significa proprio “isola delle spezie”, la loro produzione, infatti, è una delle attività economiche principali. Numerose sono le aziende agricole che le coltivano e in cui è possibile effettuare un tour che ti permetterà di assaporarle tutte! Sport acquatico : come ogni luogo di villeggiatura marittimo, anche qui potrai dedicarti a uno dei tanti sport acquatici. Sicuramente i più gettonati sono lo snorkelling o subacquea.

: come ogni luogo di villeggiatura marittimo, anche qui potrai dedicarti a uno dei tanti sport acquatici. Sicuramente i più gettonati sono lo snorkelling o subacquea. Jozani Forest : area protetta in cui si può ammirare la foresta pluviale in tutta la sua naturalezza. Con mangrovie e scimmie autoctone. Ci sono diversi percorsi naturalistici da seguire.

: area protetta in cui si può ammirare la foresta pluviale in tutta la sua naturalezza. Con mangrovie e scimmie autoctone. Ci sono diversi percorsi naturalistici da seguire. Safari in Tanzania : per chi desidera può dedicare un’intera giornata ad un breve safari in Tanzania. L’organizzazione prevede trasporto areo A/R, safari in jeep, alloggio per una notte e pasti inclusi.

: per chi desidera può dedicare un’intera giornata ad un breve safari in Tanzania. L’organizzazione prevede trasporto areo A/R, safari in jeep, alloggio per una notte e pasti inclusi. Baraka Aquariuum: altro luogo in cui fare amicizia con le tartarughe, questa volta d’acqua. Si tratta di un “acquario” naturale in cui potrai dar da mangiare e nuotare insieme a questi splendidi animali marini.

Quali sono le zone dell’isola migliori per alloggiare? E quanto costa?

La risposta qua è molto semplice e veloce e dipende da due fattori fondamentali. Innanzitutto, il tuo progetto di viaggio.

Infatti, se hai organizzato delle precise escursioni, potresti essere più comodo ad alloggiare in un preciso punto di Zanzibar piuttosto che un altro. Seppur piccola, il tempo di trasferimento influisce parecchio sulla vivibilità della tua vacanza

A parte le necessità pratiche, altro fattore importante da tenere in considerazione è la marea. Zanzibar è fortemente soggetta alle maree che sono molto più forti ed evidenti a sud. Il nord, specialmente nella zona balneare di Kendwa, tale fenomeno, seppur presente, è meno impattante.

La questione delle mearee, seppur garantiscano esperienze fenomenali come la visita di isole fantasma, sono piuttosto fastidiose se ami fare snorkelling o se ami fare un semplice bagno nell’oceano. In alcuni punti, potresti trovarti a fare lunghi percorsi sulla battigia emersa fino ad arrivare al punto in cui inizia il mare direttamente a strapiombo sull’acqua alta.

Per quanto riguarda i prezzi, essi variano in base al livello di vacanza che desiderate fare e il periodo dell’anno che scegliete. In bassa stagione potete godere di una vacanza di tutto rispetto anche con soli 1.000/1.500€ a testa tutto incluso.

Ovviamente nei resort di lusso potresti spendere cifre astronomiche come potresti spendere notevolmente meno con un viaggio on the road.

Quello che non devi mai scordare è sono le seguenti spese obbligatorie:

Circa 50€ di visto d’ingresso. Attualmente costa 53€ se fatto in loco e 80€ se fatto da casa;

Circa 50€ alla settimana di tassa di soggiorno che si paga in albergo;

Circa 50€ di tassa d’uscita. Attualmente, pagata esclusivamente in loco, sono 47€ a testa.

Leggi anche: Lista completa dei Paesi in cui puoi viaggiare senza passaporto, anche i Caraibi

Cosa non fare assolutamente a Zanzibar

Come ogni luogo che si visiti è obbligatorio rispettare la popolazione locale ma anche la fauna e il paesaggio. Ecco perché devi sapere che a Zanzibar c’è una prevalenza di religione mussulmana con tutta la cultura che ne fa parte.

Inoltre, potresti trovarti “beach boys” o venditori sulla spiaggia che commerciano beni più o meno legali. Il tuo principale pensiero deve andare alla protezione dell’ambiente che ti sta ospitando e quindi rifiuta, per esempio, conchiglie di dubbia provenienza.

L’acquisto potrebbe non crearti particolari problemi a Zanzibar in sé, ma soprattutto al tuo rientro in Italia con il passaggio alla dogana.

Lista completa dei Paesi in cui puoi viaggiare senza passaporto, anche i Caraibi