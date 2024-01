Borsa, crollano le azioni di Boeing dopo l'incidente di Alaska Airlines

A seguito dell'incidente del 5 gennaio che ha visto coinvolto un Boeing 737 Max 9 di Alaska Airlines, le azioni di Boeing e di alcuni dei suoi fornitori hanno subito un forte crollo del valore azionario.

L'incidente, cosa è successo e gli effetti in Borsa

Venerdì 5 Gennaio 2024, il volo 1282 di Alaska Airlines, diretto da Portland a Ontario, è stato protagonista di un incidente, nel quale, fortunatamente, non ci sono state vittime.

Il volo di linea a bordo di un Boeing 737 Max era partito regolarmente quando, pochi secondi dopo il decollo, uno dei finestrini della carlinga è volato via, costringendo l'aereo ad un atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto di Portland dal quale era decollato.

A seguito dell'incidente la compagnia aerea statunitense ha sospeso in via precauzionale tutti i 65 Boeing 737 Max 9 della propria flotta, ed effettuato ispezioni di sicurezza.

L'ispezione

Secondo quanto riferito da Alaska Airlines e altre compagnie aeree come United Airlines, che hanno effettuato ispezioni di sicurezza ai Boeing 737 Max delle proprie flotte, sembra siano emersi alcuni problemi strutturali, come pezzi allentati che, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere alla base dell'incidente del 5 gennaio 2024.

Tali problemi strutturali sono stati identificati nell'installazione della spina della porta e in alcuni bulloni che, a detta degli ispettori di United Airlines, avrebbero necessitato di un ulteriore serraggio, aggiungendo che il proprio Team Tecnico è già al lavoro per per riportare gli aerei in servizio in condizioni di sicurezza.

Queste rilevazioni, come già successo nel 2021 a seguito dell'incidente del Boeing 777, hanno allertato l'amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti, che potrebbe disporre ulteriori indagini e verifiche in quanto, tali difetti potrebbero compromettere la sicurezza dei passeggieri.

Le ispezioni ha inoltre riacceso i riflettori su alcuni disastri aerei avvenuti negli ultimi anni, nei quali erano coinvolti Boeing 737 Max, nello specifico, sono tornati alla luce i disastri aerei del 2018 e 2019, avvenuti rispettivamente in Indonesia ed Etiopia, causando la morte di 346 passeggieri dei due voli entrambi compiuti con Boeing 737 Max 9 e per i quali la compagnia aerea Boeing aveva già patteggiato, pagando oltre 200 milioni di dollari di risarcimento.

I problemi di sicurezza hanno riacceso i riflettori anche su un incidente avvenuto nel 2022 che vedeva coinvolto un ennesimo Boeing 737 Max

Effetti sul titolo Boeing, crollano le azioni

Le ispezioni di Alaska Airlines e Boeing hanno evidenziato problemi strutturali dipendenti dall'assemblaggio degli aerei, di conseguenza la responsabilità degli incidenti è passata a Boeing, il cui titolo finanziario ha immediatamente subito il colpo dell'incidente facendo precipitare il titolo Boeing.

Nella seduta di borsa di Lunedì 8 gennaio, il primo giorno di apertura dopo l'incidente di venerdì 5 gennaio, il titolo Boeing ha subito un ribasso dell'8% trascinando in basso anche i propri fornitori, in particolare Spirit AeroSystems, principale fornitore di Boeing, che ha perso l'11%.

Dopo il crollo delle azioni Boeing il titolo è scambiato a circa 228$, circa 20 dollari in meno rispetto ai 249$ del picco di venerdì e 27$ in meno rispetto al massimo di 255$ registrato il 15 dicembre 2023. Nonostante il crollo tuttavia, le azioni sono scambiate ancora ad un valore superiore al valore medio delle azioni Boeing per la maggior parte del 2023.

Secondo gli esperti, le proiezioni sul futuro del titolo sono al ribasso, e nei prossimi mesi, si stima un ulteriore perdita di valore per le azioni Boeing il cui valore potrebbe collocarsi tra 230$ e 210$ ad azione.

Proiezioni analoghe riguardano le azioni di Spirti AeroSystem, anche queste stimate al ribasso nei prossimi mesi, in una forbice che va dal valore medio corrente di 27$ ad azione ad un minimo stimato di circa 12$ ad azione.