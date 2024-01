Chi era Gigi Riva: tutto sul miglior attaccante di sempre

Gigi Riva, il mitico Rombo di Tuono, è morto all'età di 79 anni presso l'Ospedale di Cagliari. L'ex campione, considerato il miglior attaccante di tutti i tempi, era stato ricoverato il 21 gennaio 2024 in seguito ad un malore. Vediamo chi era, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Gigi Riva: chi era il mitico Rombo di Tuono

Classe 1944, Luigi Riva, detto Gigi, è nato il 7 novembre a Leggiuno, in provincia di Varese, da una famiglia di origini modeste. Appassionato di calcio fin da ragazzino, ha iniziato a giocare presso la squadra locale Laveno Mombello. Grazie a 66 gol in 2 anni di permanenza, è stato notato dai dirigenti del Legnano, squadra che giocava in serie C. Così, nel 1962, ha dato il via alla sua carriera da calciatore professionista.

Nella stagione 1963/1964 è entrato a giocare con il Cagliari ed è volato in Serie A. All'epoca aveva soltanto 19 anni e tanta voglia di farsi notare. Così è stato. Eletto capocannoniere del campionato di Serie A 1966/1967 con ben 18 gol, ha mantenuto il titolo per ben 2 anni, regalando numeri straordinari anche con la Nazionale Italiana.

A questo punto, Riva è un nome del calcio nostrano e lo è diventato ancora di più nel 1970, quando, con il soprannome Rombo di Tuono, ha fatto conquistare il primo scudetto al Cagliari. Nonostante le offerte, Gigi ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore restando con la squadra sarda. Con il Cagliari ha giocato in totale 377 partite, mettendo a segno 208 gol.

Primo calciatore del team cagliaritano a vestire la maglia della Nazionale Italiana, dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha iniziato a lavorare come team manager e accompagnatore della Federazione Italiana. Nel 2019 è stato nominato presidente onorario del Cagliari.

La vita privata di Gigi Riva: moglie e figli

Molto geloso della sua vita privata, Gigi Riva è stato sposato con Gianna Tofanari. Diventati genitori di due figli, Mauro e Nicola, hanno deciso di prendere strade diverse e si sono separati. L'ex calciatore e la consorte, nonostante il divorzio, e i conseguenti scandali e pettegolezzi, non si sono mai mancati di rispetto.

Non solo, Gigi e Gianna sono diventati nonni di cinque splendidi nipoti e non hanno mai smesso di frequentarsi. Recentemente, poco prima di morire, Rombo di Tuono ha confessato che la Tofanari gli faceva visita tutti i giorni. Riva è deceduto il 22 gennaio 2024 presso l'Ospedale di Cagliari, dove era ricoverato dal giorno prima in seguito ad un malore.

Gigi Riva: il patrimonio di Rombo di Tuono

A quanto ammonta il patrimonio di Gigi Riva? Non ci sono cifre ufficiali. Sappiamo che, in una recente intervista a Il Mattino, l'ex calciatore ha rifiutato, ovviamente in passato, una generosa offerta della Juventus, pari a un miliardo.