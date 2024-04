Block completa il super chip e annuncia lo sviluppo di un sistema completo per il mining di Bitcoin

La società di Jack Dorsey, Block, sta completando la produzione di un chip a 3 nanometri per il mining del Bitcoin presso una delle principali fonderie di semiconduttori a livello globale, migliorando il precedente prototipo a cinque nanometri.

Il nuovo chip mira a migliorare l’efficienza e la decentralizzazione nel mining di Bitcoin, rispondendo alle esigenze del settore in transizione verso una nuova era del mining dopo l’ultimo halving.

Basandosi sul successo del prototipo testato a 5 nanometri, Block ha ottimizzato il chip a 3nm per migliorare le prestazioni e supportare i miner in un mercato estremamente competitivo.

Secondo la società, i dati del test hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo del chip a 3nm, che migliora le prestazioni dell’hardware per il mining e consente ai minatori di rimanere competitivi in un mercato impegnativo.

Un sistema di mining completo

Oltre al chip per il mining autonomo, Block lancerà un sistema di mining completo, sfruttando l’esperienza della società nello sviluppo di prodotti e software, nell’ingegneria dei sistemi, nella gestione della supply chain e nel supporto completo ai clienti. Il suo obiettivo è introdurre innovazioni e miglioramenti nella forma e negli utilizzi dell’hardware per il mining.

La società prevede di utilizzare questo approccio per stimolare l’innovazione nelle configurazioni dell’hardware per il mining e nelle applicazioni funzionali, soddisfacendo le esigenze di tutti i miner.

Block ha dichiarato di essere in contatto diretto con la community del mining di Bitcoin in modo da individuare sfide e aree di miglioramento in diversi aspetti delle operazioni di mining, tra cui la scoperta di presale, i processi di acquisto, l’affidabilità dell’hardware, la manutenzione, le funzionalità del software, la trasparenza e il supporto post-vendita.

Inoltre, l’azienda di Jack Dorsey ha invitato la community del mining a continuare a fornire feedback per perfezionare ulteriormente i suoi prodotti. I miner interessati possono condividere esperienze e fornire suggerimenti tramite l’email designata.

In futuro, Block continuerà ad aggiornare ed espandere le sue soluzioni di hardware per il mining, cercando di rendere l’attività sempre più decentralizzata.

Oltre a Block dei progetti legati al mining molto interessanti come Bitcoin Minetrix. Si tratta di una piattaforma con un token nativo costruito su Ethereum che vuole rendere il mining del Bitcoin accessibile tramite lo staking.

Il progetto è arrivato al termine della sua presale, ma i trader possono ancora acquistare il token nativo BTCMTX tramite il sito ufficiale a un valore di 0,0148 dollari, prima del listing su CEX e DEX che avverrà il 30 aprile.

Bitcoin Minetrix e lo Stake-To-Mine

Bitcoin Minetrix si baserà sullo Stake-To-Mine, un innovativo sistema che permette agli utenti di partecipare al mining del Bitcoin tramite lo staking del token nativo BTCMTX.

Lo staking permetterà di ottenere dei crediti di mining, ovvero dei token ERC-20 non scambiabili che si potranno bruciare per generare potenza di mining (hashrate) sulla piattaforma Bitcoin Minetrix.

Di conseguenza, con il cloud mining di Bitcoin Minetrix la possibilità di validare i blocchi sulla rete e ottenere ricompense in Bitcoin dipenderà dallo staking dei BTCMTX e il burning dei crediti di mining.

A differenza dei servizi di cloud mining solitamente legati a terze parti e a contratti vincolanti, Bitcoin Minetrix darà la libertà ai suoi utenti di partecipare al mining e ritirarsi in qualsiasi momento, gestendo in maniera autonoma i loro token BTCMTX.

In questo modo, i titolari del BTCMTX potranno decidere se vendere, mettere in staking o prelevare i loro token in base alle loro esigenze e alla situazione del mercato.

Secondo la roadmap ufficiale, il cloud mining e lo Stake-To-Mine saranno attivati dopo il lancio del BTCMTX sul mercato, insieme a una dashboard per la gestione dello staking, del burning e dell’hashrate.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN MINETRIX