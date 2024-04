Quali sono i migliori bonus siti scommesse? In questo approfondimento cercheremo proprio di individuare i più interessanti bonus siti scommesse del 2024. Per gli appassionati di betting infatti, i bonus scommesse rappresentano una importante opportunità per aumentare l’importo di una eventuale vincita. Chiaramente non tutti i bonus sono uguali, e per ottenerli spesso è necessario soddisfare determinati requisiti. Con questa guida vogliamo quindi aiutare i giocatori a scoprire tutto sulle promozioni siti scommesse, e suggeriremo i migliori.

La classifica dei migliori siti scommesse con bonus senza deposito – Lista aggiornata al 2024

Vediamo subito la lista dei migliori siti scommesse con bonus con la top 10 dei siti di gioco online sicuri in Italia:

TG Casino – Il #1 tra i siti scommesse con bonus senza deposito, disponibile anche su Telegram Lucky Block – Miglior sito di scommesse online senza registrazione del 2024 con oltre 8.000 giochi e 50 Giri Gratis Mega Dice – Primo sito di scommesse con bonus senza deposito e prelievi immediati WSM Casino – Nuovo sito di scommesse con bonus senza deposito su Telegram; bonus del 200% Playzilla – Oltre 400 tavoli da gioco su questo nuovo sito con slot online Cashwin – Uno dei migliori nuovi siti scommesse online in assoluto del 2024 Gxmble – Casino online con bonus crescente fino a 2500 EUR BetMartini – Casino online con bonus fino a 500 EUR MetaSpins – Crypto casino con prelievi gratuiti Betmartini – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC

Come valutare i migliori bonus siti scommesse

Esistono tanti tipi di bonus scommesse, e ci sono diversi fattori da considerare per poter valutare adeguatamente ciascuna promozione.

Chiaramente dipende dalla proprie abitudini di scommessa e dalla frequenza con cui si gioca, nonché dal budget a disposizione. Ad esempio, scommettitori occasionali potrebbero preferire i bonus sul primo deposito, mentre giocatori assidui solitamente preferiscono sfruttare il bonus cashback.

Dunque non esistono bonus siti scommesse migliori di altri a prescindere, in quanto molto dipende da fattori personali. Analizzate le proprie preferenze, sarà possibile considerare anche tutti gli altri fattori che caratterizzano le promozioni siti scommesse.

È importante ricordare che ogni sito di scommesse presenta una pagina dedicata a bonus e promozioni, ricca di informazioni in merito. Detto questo, di seguito approfondiremo vari aspetti legati ai vari bonus esistenti, aiutando così a fare chiarezza.

Tipo di Bonus

Esistono numerose tipologie di bonus, e sicuramente quello di benvenuto (si applica sul primo deposito) è il più famoso.

Esiste poi il bonus cashback, il bonus quota maggiorata, il bonus sulle multiple e anche quello senza deposito (raro da trovare). Questi sono soltanto i bonus siti scommesse più comuni. Ne esistono tanti altri che vengono concessi più di rado o che sono legati ai giochi da casino.

Non c’è un bonus migliore degli altri, ma tutto dipende dalle condizioni di gioco e preferenze personali. Per questo è bene valutare attentamente le promozioni siti scommesse, così da individuare la piattaforma migliore per le proprie necessità.

Deposito minimo

Per “deposito minimo” si intende l’importo minimo che il nuovo utente deve versare sul conto gioco per attivare il bonus di benvenuto.

In poche parole, l’utente si iscrive ed effettua il deposito minimo richiesto. Fatto questo troverà sul conto gioco la somma depositata + l’ammontare del bonus deposito.

Il deposito minimo è dunque uno degli aspetti dei bonus siti scommesse più importanti da valutare.

Wagering

Il wagering, è tra gli aspetti dei bonus siti scommesse più importanti, determina quando è possibile prelevare una vincita ottenuta con un bonus.

Detto anche rollover, esso indica quante volte l’extra ottenuto grazie al bonus debba essere rigiocato per poter finalmente essere prelevato.

Chiaramente più è alto il wagering, più sarà difficile prelevare la propria vincita.Per questo è uno degli aspetti dei bonus siti scommesse da valutare con attenzione di volta in volta.

Quota minima

Spesso tra i requisiti di giocata è possibile trovare la quota minima, uno dei bonus siti scommesse più diffusi.

Essa prevede che il bonus legato alla prima scommessa venga giocato su un evento con quota che soddisfi il requisito minimo.

Ad esempio, se il bonus prevede una quota minima 2.00 sulla prima scommessa, bisogna scommettere su un evento con quota pari o superiore a 2.00.

Dunque possiamo definirla come la soglia minima da giocare per rispettare quanto previsto dal bonus.

Quali sono i migliori bonus siti scommesse?

Certamente è importante individuare i migliori bonus siti scommesse, ma ricordiamo che vi sono comunque aspetti personali da considerare.

Quello che una persona potrebbe ritenere uno dei siti scommesse con bonus migliori, potrebbe non essere altrettanto per un’altra.

È necessario dunque analizzare ogni aspetto delle varie promozioni siti scommesse e capire quali siano le più convenienti per sé.

Per questo va considerata l’entità dei vari bonus siti scommesse, ma anche i requisiti di scommessa da soddisfare.

Di seguito abbiamo preparato un dettaglio dei migliori bonus siti scommesse, inclusi i più famosi, per aiutare a fare chiarezza.

Bonus di benvenuto siti scommesse

I bonus di benvenuto sono la tipologia di bonus siti scommesse più comune e diffusa. Sono riservati agli utenti che si iscrivono per la prima volta su un sito di scommesse.

Per ricevere questo bonus è sufficiente iscriversi sulla piattaforma prescelta ed effettuare un deposito secondo quanto previsto. Fatto questo, sul conto gioco sarà possibile vedere l’importo depositato più quello relativo al bonus.

È importante notare che bonus siti scommesse di questo tipo spesso non sono cumulabili con altre promozioni. A tal fine è sempre importante consultare termini e condizioni dei bonus per averne certezza.

Bonus ricarica e bonus ricorrenti

Tra i bonus siti scommesse più diffusi c’è sicuramente il bonus ricarica, non tanto diverso dal bonus sul primo deposito.

A differenza di questo però, il bonus ricarica può essere proposto in qualsiasi momento dai vari bookmaker e non solo all’iscrizione. I siti scommesse con bonus spesso offrono anche i cosiddetti bonus ricorrenti, ovvero quelli proposti a cadenza fissa nel corso dell’anno.

L’esempio classico di bonus ricorrente è quello offerto al giocatore nel giorno del suo compleanno. Si tratta dunque di due bonus siti scommesse pensati per chi è già cliente di una piattaforma di gioco.

Cashback bonus siti scommesse

Il cashback è uno dei bonus siti scommesse più ambiti ed apprezzati dai giocatori e dagli scommettitori online.

Si tratta di una delle promozioni siti scommesse per la quale il giocatore riceve un rimborso sulle scommesse non vinte.

Il cashback viene calcolato in percentuale e consente di ricevere indietro parte di quanto scommesso. Questa è una delle promozioni più amate dai giocatori, soprattutto di quelli che scommettono con una certa frequenza.

Jackpot bonus sport

Sebbene il jackpot venga considerato tra le promozioni siti scommesse, si tratta in realtà di un montepremi.

Questo può essere progressivo o fisso, ed offerto dai bonus siti scommesse durante determinati eventi. Per vincerlo, il giocatore deve indovinare tutti i risultati così come previsto dal regolamento.

Se il jackpot è progressivo, di evento in evento questo viene messo in palio fin quando qualcuno riesce a vincere.

Tra i tanti bonus siti scommesse, il jackpot è uno di quelli che riesce ad assicurare le vincite più alte. Per questo motivo, sono tanti i giocatori che decidono di tentare la fortuna piazzando una giocata in ottica jackpot.

Bonus multipla

Una delle opportunità più interessanti nei siti scommesse con bonus sono le quote maggiorate per le scommesse multiple.

Si tratta dei cosiddetti “bonus multipla”, promozione per la quale si hanno quote più alte per le scommesse multiple. L’incremento delle quote è proporzionale al numero di eventi inseriti nella schedina. La scommessa risulta vincente quando si indovinano tutti gli eventi giocati.

Ad esempio se si scommette 1 + over 2,5 gol, si vince solamente se si verificano entrambe le condizioni. In questo caso la squadra di casa deve vincere ed il numero di gol segnati nel match è di almeno 3.

Freebet Bonus

Tra i più interessanti bonus siti scommesse ci sono sicuramente i Freebet, rari da trovare ma utili e molto ambiti.

In sintesi si tratta di scommesse gratuite, solitamente offerte ai nuovi utenti per provare a scommettere senza adoperare quanto versato. Capita che siti scommesse con bonus offrano le freebet semplicemente con la registrazione, altre invece a seguito di una ricarica qualificante.

Bisogna comunque dire che le freebet offerte con la semplice registrazione sono veramente rare, difficili da trovare.

Bonus quote maggiorate

Quella delle quote maggiorate è una delle promozioni siti scommesse diffusa ormai sulla maggior parte dei siti di betting.

Questo bonus offre un valore extra in relazione ad un determinato evento, dunque uno dei bonus siti scommesse più ricercati. In genere non è una delle promozioni siti scommesse per tutti gli scommettitori, ma riservata ad alcuni utenti selezionati.

Bonus scommesse sport virtuali

Gli sport virtuali sono simulazioni di match di calcio, tennis o corse che durano pochi minuti e sui quali si può scommettere.

Oggi sono tanti i bonus siti scommesse pensati proprio per gli sport virtuali, che sono in grande ascesa. È possibile assistere ad una corsa (cavalli, levrieri, automobili) o ad un match di calcio per intuire il livello di coinvolgimento.

Ci sono anche degli utenti che preferiscono piazzare le loro giocate direttamente sugli sport virtuali, ritenendoli più divertenti.

Vip bonus siti scommesse

I bonus VIP, detti anche “Bonus Fedeltà”, vengono proposti dai migliori bonus siti scommesse e sono destinati ai giocatori più assidui.

Vengono assegnati dei punti per ogni giocata, i quali concorrono per determinare una graduatoria. Al raggiungimento di una determinata soglia, il giocatore potrà convertire i punti in bonus scommesse o altri premi.

I giocatori VIP sono quasi sempre degli High Roller, clienti di casinò online che hanno dei grandi volumi di gioco.

Per diventare un utente “VIP” è necessario soddisfare i requisiti, che sono diversi da piattaforma a piattaforma.È possibile per questo consultare la pagina dedicata al programma VIP per scoprirne ogni dettaglio.

Bonus senza deposito

Alcuni siti (in rarissimi casi) concedono anche un bonus senza deposito. Riconosciuto al giocatore all’iscrizione, questo bonus scommesse consente di giocare senza che venga versato del denaro nel proprio conto gioco.

Dunque grazie a questo tipo di bonus è possibile giocare senza rischiare del denaro proprio. Va comunque detto che questo tipo di bonus siti scommesse è solitamente di entità modesta e sottoposto ad un wagering alto.

Ciò significa che l’importo del bonus va rigiocato diverse volte prima di essere effettivamente prelevabile.

Bonus scommesse Live

Le promozioni sulle puntate dal vivo sono tra i bonus siti scommesse 2024 più ricercati ed apprezzati.

Tantissimi giocatori preferiscono infatti scommettere solo sugli eventi dal vivo, e questo tipo di bonus siti scommesse sono pensati per loro.

Per questo alcune piattaforme propongono quote maggiorate per le scommesse live, o direttamente dei bonus scommesse sulle giocate dal vivo. Di solito ogni bookmaker ha una apposita sezione dedicata agli eventi attualmente in corso. Al suo interno è possibile visionare tali eventi e le relative quote.

Bonus scommesse con le criptovalute

Tante piattaforme di casino e betting consentono oggi ai giocatori di effettuare depositi e prelievi anche tramite le criptovalute.

Il vantaggio è che con le criptovalute le transazioni sono rapidissime e anonime, dunque garantiscono massima privacy.

Per invogliare i giocatori ad utilizzare le crypto, vengono proposti specifici bonus siti scommesse per coloro che adoperano le monete virtuali.Esistono ad esempio promozioni per le quali viene riconosciuto un credito maggiore agli utenti che effettuano il primo deposito in criptovalute.

In generale, possiamo dire che tanti utenti preferiscono oggi adoperare le criptovalute per le transazioni, anche per via dei bonus dedicati. Per questo motivo è in costante aumento il numero di piattaforme che hanno deciso di accettare anche le criptovalute.

Come prelevare le vincite dei bonus siti scommessa

È ovviamente possibile prelevare le vincite dei bonus siti scommesse, ma non immediatamente.

È necessario infatti soddisfare determinati requisiti previsti dai termini e condizioni della promozione.

Spesso, ad esempio, è necessario dover rigiocare più volte le vincite dei bonus prima di essere prelevabili, il cosiddetto “wagering”.

Ad ogni modo, soddisfatti i requisiti previsti, sarà possibile prelevare versando l’importo su carta di credito, conto bancario o wallet digitale.

Di seguito approfondiremo questo ed altri aspetti.

Requisito minimo di scommessa

Chiamato anche wagering è un aspetto centrale nell’ambito dei bonus siti scommesse, come avevamo già specificato in precedenza. È un requisito minimo di scommessa che evita che gli utenti possano prelevare i soldi del bonus senza averli prima rigiocati.

Più il wagering è alto, più è necessario rigiocare l’importo del bonus prima di poter essere prelevabile.

È chiaramente un aspetto da valutare quando ci si iscrive su una piattaforma.

Importo bonus e promozioni

Tutti prestano attenzione all’importo di bonus e promozioni siti scommesse, senza considerare però altri fattori importanti.

Ci si può infatti far distrarre da bonus scommesse benvenuto allettanti ma con un wagering molto alto. Esistono invece dei bonus più modesti ma più facili da raggiungere, un aspetto che va sempre considerato.

Bisogna dunque scegliere i bonus siti scommesse cui mirare anche in base alle condizioni di gioco e non solo per l’importo. Si tratta di piccole accortezze che è possibile acquisire nel tempo con un po’ di esperienza, nulla di complicato.

Scadenza bonus siti scommessa

I bonus siti scommesse hanno una scadenza. Per questo è importante leggere termini e condizioni per verificare quale sia l’arco di tempo a disposizione.

Ignorare che esista una scadenza comporta il rischio di non riuscire a raggiungere il bonus che si sta cercando di ottenere. Anche in questo caso torna utile leggere la pagina dedicata alle promozioni o quella dei termini e condizioni.

Restrizione eventi bonus

È possibile che determinati bonus siti scommesse siano legati ad un evento o disciplina in particolare.

Esistono ad esempio promozioni siti scommesse fruibili solo per il calcio o i motori e non per qualsiasi sport. In genere queste informazioni sono ben evidenziate sulla pagina dedicata ai bonus e alle promozioni.

I migliori 3 bookmaker con bonus siti scommesse

Abbiamo detto tanto sui bonus siti scommesse e tutto quel che li riguarda.

Adesso proviamo a concentrarci su quelli che sono i bookmaker in cui trovare i bonus siti scommesse 2024 più interessanti. Certamente non è semplice scegliere tra tanti siti, anche perché visionarne tanti e confrontarli tra loro richiede molto tempo.

Noi abbiamo effettuato questa selezione e abbiamo individuato alcuni siti in cui poter trovare i migliori bonus siti scommesse. Riteniamo che le piattaforme recensite meritino di essere provate e che offrano un’ampia varietà di scommessa ai giocatori.

TG Casino – Il sito di scommesse online con bonus #1

TG Casino è una piattaforma che offre un’esperienza di gioco coinvolgente direttamente dall’app di Telegram o dal browser. E’ anche il numero 1 tra i migliori siti di scommesse non AAMS.

Questo operatore dispone di una licenza Curaçao, la quale garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità. I nuovi iscritti possono usufruire di un bonus di benvenuto che prevede il 200% di rakeback + 50 free spin.

Questo è uno dei migliori bonus siti scommesse, considerando che i 50 giri gratuiti alle slot consentono potenzialmente di vincere già qualcosa. Tra l’altro gli appassionati di scommesse sportive possono piazzare le proprie giocate su oltre 40 discipline diverse, anche dal vivo.

Ci sono poi 3000 giochi tra cui scegliere, oltre ai classici da casino quali slot machine, poker, baccarat e roulette. Inoltre, su TG.Casino è possibile adoperare diverse criptovalute per effettuare depositi e prelievi, il che garantisce transazioni rapide e discrete.

Tra le crypto accettate c’è anche $TGC, il token proprietario di TG Casino.

Lucky Block

Lucky Block è un sito di scommesse online con licenza Curaçao, tra i più in voga del momento anche in Italia.

Sono migliaia gli eventi a disposizione su questa piattaforma, suddivisi tra oltre 50 discipline sportive. Oltre 6000 giochi in catalogo su Lucky Block, e tra questi più di 800 slot machine dei migliori provider.

Si tratta di uno dei siti scommesse con bonus più interessanti, per questo apprezzato dal pubblico. Il suo welcome bonus prevede ad esempio il 200% fino a 25.000€ + 50 free spin, tra i più ricchi.

Ci sono poi missioni di ricarica settimanali e periodicamente diversi giri gratis su vari giochi. Certamente parliamo di uno tra i bonus siti scommesse 2024 da provare o tenere in considerazione per l’apertura di un account.

Tra l’altro Lucky Block tiene molto alla privacy e all’anonimato dei suoi utenti, ed accetta per questo pagamenti in criptovalute. A tal proposito, LBLOCK la crypto proprietaria di Lucky Block è già quotata su 3 borse centralizzate.

Mega dice

Quando si parla di giochi e scommesse sportive, è difficile non citare Mega Dice.

Questo sito con licenza Curaçao vanta infatti un catalogo con oltre 5000 giochi ed oltre 50 sport su cui scommettere.

Qui gli amanti del genere possono anche cimentarsi con i game show edi seguitissimi giochi crash. Il suo welcome bonus è del 200% (fino a 1 BTC) + 50 free spin, oltre vari bonus dedicati ai giocatori VIP.

Davvero uno dei migliori bonus siti scommesse, considerando anche le promozioni visionabili all’interno dell’apposita sezione. Inoltre la crittografia SSL e la possibilità di usare le criptovalute per le transazioni garantiscono maggiore sicurezza e privacy.

Tanti giocatori ritengono Mega Dice non soltanto uno dei siti scommesse con bonus più interessanti, ma una delle più sicure.

Siti scommesse con bonus e gioco responsabile

I siti scommesse con bonus più sicuri e attendibili, promuovono il gioco responsabile per tutelare i propri clienti.

Bisogna infatti ricordare che tale tipo di intrattenimento va visto come un gioco e che bisogna imporsi dei limiti. È importante anche ricordare di non seguire le perdite, ovvero continuare a giocare per cercare di recuperare i soldi persi.

Anche se si sfruttano i bonus siti scommesse poi, non bisogna superare i limiti settimanali o mensili di scommessa.

Ciascuno deve quindi valutare la propria capacità di spesa e giocare solo ciò che non va a modificare il quotidiano. Sono proprio i migliori bonus siti scommesse a promuovere questo tipo di comportamento nei giocatori.

Sui siti scommesse con bonus sono infatti presenti queste informazioni a loro rivolte, oltre a risorse e approfondimenti utili. Volendo citare brevemente i consigli per un gioco responsabile sui siti di scommesse, possiamo elencare i seguenti:

Decidere quanto si è disposti a spendere per giocare prima di iniziare a scommettere e non spendere più di quanto prestabilito.

Non inseguire le perdite: se si sta perdendo, è bene fermarsi e tornare a giocare solo quando si è lucidi e si può controllare la situazione.

Impostare limiti settimanali o mensili di scommessa: la maggior parte dei bookmaker online permette di impostare dei limiti. Sfruttare tale funzione per evitare di giocare in maniera compulsiva spendendo più di quanto si può.

Valutare la propria situazione economica e giocare soltanto quel che non va ad influire sul proprio stile di vita.

Ricordare che è assolutamente vietato giocare ai giochi d’azzardo, anche online, se si è minorenni.

Conclusioni

I bonus siti scommesse offrono la grande opportunità di aumentare l’importo di ogni potenziale vincita.

Spesso i bonus siti scommesse offerti vengono modificati nel corso dell’anno per soddisfare le richieste dei clienti o attirarne di nuovi. Tali promozioni non riguardano unicamente i nuovi iscritti, ma coinvolgono anche chi è già cliente da tempo.

In genere tutte le informazioni sui bonus siti scommesse si trovano all’interno dell’apposita sezione dedicata alle promozioni. Ogni piattaforma ne ha una, e qui viene spiegato tutto sui bonus scommesse offerti.

Dunque la nostra guida sui bonus siti scommesse 2024 termina qui. Abbiamo visto non solo quali sono i migliori bonus siti scommesse, ma anche come attivare questi bonus e relative caratteristiche.

Ricordiamo infine che sulle piattaforme citate in questa guida è possibile trovare i bonus siti scommesse più importanti del momento.

Domande frequenti sui siti scommesse con bonus

Di seguito rispondiamo alle domande che tipicamente si pongono i giocatori a proposito dei siti scommesse con bonus.

Sottolineiamo ancora una volta l’importanza di leggere termini e condizioni legati ad ogni bonus per comprenderne il funzionamento.

Quali siti offrono i migliori bonus siti scommesse 2024?

Alcune tra le piattaforme con i bonus siti scommesse più importanti sono TG.Casino, Lucky Block e Mega Dice. Sulla loro pagina dedicata alle promozioni è possibile scoprire il dettaglio di tali bonus.

Come scegliere i bonus siti scommesse migliori?

Il valore dei bonus siti scommesse non è assoluto, ma va valutato in relazione alle condizioni di gioco. Bisogna considerare per questo il wagering, la scadenza dei bonus e le proprie abitudini di scommessa, tra l’altro.

Come si ottengono i bonus siti scommesse?

I vari siti scommesse con bonus hanno le proprie regole per riconoscere i bonus ai giocatori. Solitamente i bonus siti scommesse più comuni sono quelli che vengono erogati nel momento in cui ci si iscrive. Per il resto è preferibile consultare l’apposita pagina dedicata a bonus e promozioni.

Si può guadagnare con i bonus siti scommesse?

Bisogna considerare che i bonus siti scommesse non sono soldi veri, ma un credito da utilizzare per nuove scommesse. Quel che si vince con le nuove scommesse, può essere finalmente prelevato secondo termini e condizioni previste.

I bonus siti scommesse sono cumulabili?

Solitamente i bonus siti scommesse sono delle scommesse a sé e dunque non cumulabili. Per averne certezza è possibile consultare l’apposita pagina dedicata a bonus e promozioni.

Come registrarsi sui migliori bonus siti scommesse?

La registrazione sui migliori bonus siti scommesse è oggi particolarmente snella, si fa anche in pochi minuti. Alla stessa maniera, attivare i bonus siti scommesse è rapido e si può iniziare subito a giocare.