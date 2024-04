Le migliori meme coin con potenziale del 2024

Il 2024 ha visto una crescita delle meme coin, spinta dalla fase di mercato rialzista generata dall’aumento di valore del Bitcoin.

Oltre alle meme coin consolidate come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe Coin, i trader stanno puntando su nuovi token interessati, tra cui quelli basati su Solana come Slothana e Smog, così come su altri progetti che permettono di fare staking come Dogecoin20 e Sponge V2.

Qui di seguito analizziamo le migliori meme coin del 2024, per aiutare i trader nei loro investimenti.

Dogecoin20

Dogecoin20 è un token ispirato a DOGE con cui condivide sia il nome, sia lo Shiba Inu come mascotte. Tuttavia, come specificato dallo stesso team di sviluppo, Dogecoin20 non è legato in alcun modo a DOGE, in quanto creato come progetto indipendente.

DOGE20 si distingue da DOGE in quanto basato su Ethereum e sul protocollo Proof-of-stake che permette agli utenti di contribuire alla sicurezza della rete e ricevere ricompense passive tramite lo staking.

Infatti, il token DOGE20 si potrà mettere in stake sin dalla presale, acquistandolo tramite il sito ufficiale con ETH, USDT o valuta fiat.

Gli staker riceveranno ricompense passive in base alla loro percentuale dello staking pool e all’APY, nell’arco di due anni.

La presale del progetto ha raccolto più di 10 milioni di dollari, con il token DOGE20 venduto a 0,00022 dollari.

Slothana

Slothana è una meme coin basata su Solana che vede come mascotte un bradipo antropomorfo. Come altri token di Solana, anche Slothana è stata lanciata senza una presale divisa per fasi, dando la possibilità a tutti i trader di acquistare il token SLOTH allo stesso valore.

Al momento, Slothana ha raccolto più di 2,6 milioni con il token SLOTH acquistabile sul sito ufficiale tramite SOL, collegando wallet Phantom, Solflare, Trust o Coinbase Wallet.

Con un singolo SOL sarà possibile acquistare 10.000 token SLOTH, senza alcun limite. Secondo le poche informazioni del sito ufficiale, Slothana dovrebbe preparare anche un airdrop per dare ai titolari del token ulteriori ricompense.

Smog

Un'altra meme coin di Solana che sta riscuotendo un notevole successo, Smog promette il "più grande Airdrop su SOL di tutti i tempi", per un totale di 1 milione di token SMOG.

Per partecipare è necessario acquistare il token SMOG tramite ETH, USDT o carta di credito, collegando il proprio wallet al sito ufficiale del progetto. Una volta comprato il token, occorre mantenerlo nel proprio wallet e completare le missioni sulla piattaforma Zealy.

A seconda della difficoltà della missione, Zealy premierà i titolari SMOG con dei punti XP (esperienza) che permetteranno di scalare la classifica e avere maggiori possibilità di venire sorteggiati per ricevere le ricompense dell’airdrop.

Secondo il sito ufficiale mancano pochi giorni alla fine della Stagione 1 dell’airdrop, in seguito partirà la Stagione 2 dove si darà maggiore importanza all’attività on-chain, premiando i trader che comprano e detengono il token SMOG.

Sponge V2

SPONGE V2 è la seconda versione della meme coin ispirata ai personaggi del celebre cartone animato Spongebob Squarepants.

Il team di sviluppo sta attualmente effettuando il bridging dalla versione 1 alla versione 2, per effettuare il dump della prima e rilanciare la seconda sul mercato. Pertanto, per ottenere SPONGE V2 è necessario acquistare la versione precedente dal sito ufficiale utilizzando ETH, MATIC, USDT o carta di credito.

I token SPONGE acquistati verranno messi in staking per il bridging alla V2 e potranno essere ritirati solo una volta completato il dump della versione precedente.

SPONGE V2 avrà una sua utilità all’interno di un ecosistema che prevede un gioco di corse P2E dove i titolari del token potranno giocare e ottenere ricompense.

