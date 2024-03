Incredibile ma vero: su eBay si possono acquistare cialde di Caffè Borbone a prezzi stracciati. L'offerta ha già conquistato moltissime persone che stanno approfittando di questi prezzi bassi per comprare una delle miscele più buone disponibili sul mercato. Scopriamo tutti i dettagli di questa maxi offerta.

Le cialde di Caffè Borbone a prezzi stracciati su eBay: a quanto ammonta il super sconto

Al prezzo che stiamo per rivelarvi, le tanto amate cialde di Caffè Borbone sono disponibili solo sul sito eBay. Stiamo parlando di una vera e propria occasione dal momento che si vendono pacchi da 450 cialde a 0,14 centesimi l'una. Il costo totale dell'intera confezione è di 64,94 euro e l'offerta è limitata in quanto la domanda per tale prodotto è estremamente elevata. Ad oggi vi sono ben 638 acquirenti che hanno potuto usufruire di questo grande sconto e restano a disposizione solo altre 6 confezioni. Dunque, bisogna affrettarsi per acquistare queste cialde a prezzi stracciati.

La miscela di Caffè Borbone in questione è quella rossa, con cialda compostabile ed incarto riciclabile. Dunque, oltre ad acquistare un prodotto di grande qualità, si acquisterà anche un prodotto fatto con materiali ecosostenibili che non danneggiano l'ambiente. Il prezzo originale della miscela rossa di Caffè Borbone era di 89,02 euro e dunque si è applicato uno sconto del 27% che si traduce in un risparmio di 24,08 euro.

La consegna, ovviamente, è gratuita (così come per l'acquisto di altre cialde) e il prodotto arriverà a destinazione in soli tre giorni.

Le altre offerte

Questa, per ora, è l'offerta più vantaggiosa nel caso in cui si dovesse scegliere di acquistare su eBay cialde di Caffè Borbone miscela rossa. Esistono però altri rivenditori che offrono comunque ottimi prezzi per miscele diverse.

Tra le altre miscele di Caffè Borbone più acquistate ed amate dai consumatori vi è sicuramente la miscela nera. Anche in questo caso è possibile acquistare a prezzi stracciati una confezione che contiene ben 600 cialde a 0,13 centesimi l'una. Il prezzo complessivo è di 79,26 euro per ogni confezione acquistata. Il prezzo iniziale era di 102,08 euro, dunque si risparmieranno ben 22,82 euro che equivalgono al 22% di sconto.

E non è tutto. Qualora si dovesse scegliere di fare un acquisto multiplo si potrà usufruire anche di un ulteriore sconto del 5%.

