Il bonus case green non è disponibile per tutti. Questa purtroppo non è una bella notizia per gli italiani che avevano già in mente di usufruire di tale incentivo per ristrutturare case secondo i criteri stabiliti dalla direttiva sulle case green fortemente voluta dall’Unione Europea. Scopriamo qualche dettaglio in più e chi sono i potenziali beneficiari.

Bonus case green: tutti i limiti di questo incentivo

Questa notizia non ci voleva perché ora moltissimi italiani dovranno rinunciare ai lavori di casa che magari avevano già messo in conto, da tempo, di fare. Ma come mai tante famiglie saranno escluse da questo sistema di incentivi per adeguare i propri immobili agli standard europei? Semplice: in Italia la maggior parte degli edifici sono molto vecchi e poco efficienti a livello energetico e per tale ragione potrebbero essere sprovvisti di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Ma a cosa serve l’APE? L’Attestato di Prestazione energetica è uno dei requisiti obbligatori per valutare l’efficienza energetica di un edificio e dunque per venderlo, affittarlo e magari ristrutturarlo. Questo fa capire che se molti immobili italiani sono sprovvisti di tale certificato, i proprietari non potranno usufruire del bonus per le case green.

Come se non bastasse, anche per le banche diventa difficile intervenire nei casi in cui gli immobili non sono provvisti di APE. Tutto questo perché non si potrà fare una stima veritiera sui tassi d’interesse da applicare agli eventuali mutui per ristrutturazioni qualora si dovesse richiedere di voler usufruire del bonus case green. L’unica soluzione è quella di affidarsi allo Stato italiano che potrebbe mettere a disposizione dei bonus mirati ad adeguare gli edifici alle direttive europee.

Chi sono le uniche persone a poter usufruire di questi bonus

Nonostante ci siano molte problematiche che potrebbero bloccare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella direttiva UE sulle case green, molte abitazioni italiane sono provviste di APE, anche basso, e hanno tutti i requisiti per ottenere il bonus case green.

Ovviamente i sostegni terranno conto di diversi priorità: il reddito dei nuclei familiari e i soggetti o le famiglie che devono urgentemente provvedere a ristrutturare i propri immobili. Per tale ragione potranno usufruire degli incentivi le seguenti categorie: famiglie con reddito più basso e proprietari di abitazioni non efficienti energeticamente.

È molto interessante anche il fatto che tra coloro che possono usufruire di questo bonus figurino i nuclei familiari residenti nell’immobile da ristrutturare. Questo punto, sebbene possa sembrare banale, è necessario affinché vengano privilegiate le prime case a svantaggio delle seconde case. In questo modo i possessori di più di un immobile, piuttosto che ristrutturare la seconda casa al fine di affittarla e trarne profitto, dovranno occuparsi prima dell’immobile in cui vivono per garantire una maggiore efficienza energetica alla loro abitazione.

