Il vecchio bonus cultura con 18app ha cambiato volto e si è sdoppiato in due nuovissimi bonus giovani 2024 che permettono di ottenere 500 euro da spendere in acquisti di varie tipologie. Come riporta il sito web dedicato, i ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono ottenere la Carta della cultura giovani e la Carta del merito, due agevolazioni finalizzate “allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani”.

Scopriamo come richiedere i due bonus giovani 2024: a chi spettano, quali sono i requisiti, come presentare la domanda ed entro quale scadenza.

Bonus giovani 2024: al via la Carta della Cultura e quella del Merito

La Carta della Cultura e la Carta del Merito sono i due nuovi bonus giovani 2024 che si sostituiscono al bonus cultura con 18app. Entrambe le agevolazioni, destinate agli studenti di 18 anni, permettono di ottenere 500 euro da spendere per acquistare libri di testo o per il tempo libero, biglietti per concerti, spettacoli teatrali o cinematografici, ma anche ingressi a musei, siti archeologici, parchi, e molto altro ancora.

Le due carte differiscono per beneficiari e requisiti di accesso:

la Carta della Cultura si rivolge a tutti gli studenti residenti sul territorio nazionale che si trovano in condizioni di difficoltà economica ;

; la Carta del Merito riguarda invece gli alunni “eccellenti” che si sono distinti per i loro risultati scolastici.

I due bonus giovani 2024 sono cumulabili tra loro e permettono di ottenere 500 euro da spendere in cultura. Ad oggi, secondo i dati raccolti dal ministero, sono quasi 169mila gli utenti registrati per la Carta della Cultura Giovani e sono invece 30mila i ragazzi che hanno richiesto la Carta del Merito.

Bonus giovani 2024: a chi spettano e requisiti

Quali sono dunque i requisiti per richiedere i due bonus studenti 2024? Bisogna fare una piccola distinzione tra le due carte, in quanto prevedono beneficiari diversi.

La Carta della Cultura si rivolge a tutti i giovani di 18 anni che risiedono sul territorio italiano e possiedono la cittadinanza italiana, o comunque il permesso di soggiorno, e il cui nucleo familiare possieda un ISEE non superiore a 35.000 euro. Il requisito economico è determinante nell’assegnazione dell’agevolazione.

La Carta del Merito, invece, si rivolge agli studenti che hanno conseguito eccellenti risultati scolastici e si sono dunque distinti per il merito, al di là delle loro condizioni reddituali. Hanno diritto a questo bonus tutti i ragazzi residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano conseguito il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode (entro il diciannovesimo anno d’età).

Cosa si può comprare

I due bonus giovani 2024 consentono di effettuare una serie di acquisti nell’ambito culturale, ovvero per esempio: acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo; ma sono validi anche per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; per la musica registrata e i prodotti dell’editoria audiovisiva.

I 500 euro ottenuti si possono spendere anche per acquistare titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali; oppure per partecipare a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

Sono invece esclusi gli acquisti relativi a videogiochi o abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Non è possibile convertire le due carte in soldi o buoni spesa.

Come richiedere i bonus giovani 2024

La finestra utile per presentare la domanda per i bonus giovani 2024 va dal 31 gennaio fino al 30 giugno di quest’anno: le richieste si possono presentare solo tramite l’apposita piattaforma dedicata dal Ministero, a cui si accede con identità digitale (SPID o CIE).

Per utilizzare i 500 euro della Carta della Cultura e del Merito, e quindi per l’acquisto dei beni previsti dal programma, c’è tempo fino al 31 dicembre 2024.