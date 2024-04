Tra le poche blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Tenaris, che al momento occupa l’ultima posizione nel paniere di riferimento.

Tenaris crolla dopo rialzo iniziale

Il titolo ieri ha ceduto circa mezzo punto percentuale e oggi viaggia in calo per la settima seduta consecutiva.

Tenaris inizialmente ha avviato gli scambi in salita e si è mantenuto in positivo fino al primo pomeriggio, quando ha accusato una caduta verticale che lo ha portato in territorio nettamente negativo.

Mentre scriviamo, il titolo viene fotografato a 16,605 euro, con una flessione del 4,29% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3,7 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni.

Tenaris: i risultati del 1° trimestre

Tenaris cade sotto il peso delle vendite dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, che pure sono stati solidi, ma accompagnati da una guidance poco convincente.

I primi tre mesi dell’anno sono stati chiusi con un utile netto pari a 737 milioni di dollari, a fronte di ricavi in flessione del 17% a 3,44 miliardi.

L’Ebitda margin si è attestato al 28,7%, mentre la cassa netta è stata positiva per 3,9 miliardi di dollari e il free cash si è attestato a 715 milioni, con capex per 172 milioni di dollari.

Tenaris: l’outlook per i mesi a venire

Per il secondo trimestre Tenaris si aspetta un fatturato e margini inferiori rispetto al primo trimestre, riflettendo il continuo calo dei prezzi OCTG nelle Americhe.

Nel terzo trimestre, Tenaris avrà delle interruzioni in molti dei suoi impianti, compreso l’impianto siderurgico di Siderca, dove verrà installato un nuovo forno, e questo porterà a un ulteriore calo di fatturato e margini nel trimestre.

Tenaris: il commento di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che Tenaris nel primo trimestre ha riportato un EBITDA del 12% superiore alle sue attese.

Il fatturato e l’EBITDA sono rimasti in linea su base trimestrale, nonostante i prezzi dei tubi e i costi più bassi.

I volumi sono stati leggermente più alti delle attese, mentre il prezzo medio ha registrato un calo del 6% su base trimestrale, rispetto alla flessione del 2,4% attesa. L’EBITDA margin è rimasto stabile su base trimestrale, poiché la riduzione dei prezzi è stata compensata dal calo dei costi.

Inoltre, il risultato operativo include 25 milioni di dollari di guadagni da risoluzioni positive di controversie legali in Messico e Brasile.

L’utile ha beneficiato di un tax-rate più basso delle previsioni, principalmente grazie all’effetto positivo dell’aggiustamento dell’inflazione in Argentina, di un risultato delle partecipate ad equity leggermente più alto, in parte compensato da un risultato finanziario più basso per perdite su cambi.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Tenaris ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 18 euro.

Tenaris: la view di Mediobanca

Prudenti anche i colleghi di Mediobanca Research che oggi hanno reiterato il rating “neutral” sul titolo, dopo che i conti trimestrali sono stati superiore al consenso sull’Ebitda, accompagnati da una forte generazione di flusso di cassa.

Tenaris: Intesa Sanpaolo e Bca Akros dicono buy

A puntare su Tenaris è Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating “buy”, con un fair value a 21,8 euro, sulla scia della trimestrale superiore alle sue attese e al consenso a livello di Ebitda e utile netto.

Bullish anche la view di Banca Akros che invita ad acquistare, con un prezzo obiettivo a 22 euro.

Per gli analisti i risultati dei primi tre mesi dell’anno di Tenaris sono stati solidi, buoni e superiori alle aspettative.