Nuove meme coin da tenere d’occhio: Pepe, Slothana e Dogwifhat

I listing sugli exchange espongono le criptovalute a un numero maggiore di investitori e spesso si rivelano determinanti per movimenti esplosivi dei prezzi. Questo nostro articolo esaminerà i migliori nuovi listing di meme coin.

Consideriamo le reazioni della community agli annunci di quotazione, i prezzi e il potenziale per ulteriori guadagni. Sulla base di questi criteri, i token che vedremo saranno: Pepe, Slothana, Dogwifhat, Apu Apustaja e Gummy.

Pepe

Pepe è emerso come un faro di speranza per gli investitori nel contesto del mercato ribassista del 2023, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari nelle prime settimane. Il token è tornato al centro della scena di recente, con il suo prezzo che esploderà fino al 2024.

Attualmente, Pepe è la meme coin a grande capitalizzazione con le migliori prestazioni e si sta diffondendo l’entusiasmo per la quotazione su Coinbase International Exchange. Si tratta di un ramo istituzionale di Coinbase che serve clienti al di fuori degli Stati Uniti.

L’annuncio di Coinbase ha suscitato enorme entusiasmo nella community delle meme coin, con il tweet che ha raccolto oltre 280.000 visualizzazioni.

La quotazione consentirà la negoziazione di contratti futures perpetui, ma alcuni analisti hanno ipotizzato che seguirà una quotazione spot.

Attualmente, Pepe viene negoziato a 0,000006781$, in rialzo del 6,8% oggi e del 34% questa settimana, ma in ribasso dell’8,9% questo mese.

Detiene una capitalizzazione di mercato di 2,8 miliardi di dollari e un volume di negoziazioni di 1 miliardo di dollari nelle 24 ore, in crescita del 13% oggi.

Slothana

Slothana è una prevendita di tendenza basata su Solana che ha raccolto oltre $ 10 milioni nelle prime due settimane. L’enorme successo di prevendita riflette un appetito di mercato profondamente radicato per le meme coin su Solana dopo il successo di Book of Meme e Slerf.

La prevendita di Slothana terminerà tra sei giorni, dopodiché verrà lanciata sugli exchange.

Ha già eclissato i rilanci totali di BOME e SLERF, che hanno raccolto rispettivamente 2 e 10 milioni di dollari.

Book of Meme’s si è assicurato un listing su Binance entro due giorni dal lancio. Dato l’enorme successo di Slothana, ciò suggerisce un futuro luminoso per la nuova meme coin.

Un altro fattore che indica un forte potenziale sono le voci secondo cui il team Smog ha creato Slothana. Smog è aumentato di 100 volte dopo il suo lancio a febbraio, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 270 milioni di dollari. Le voci seguono Smog che commenta il primo post X di Slothana quando aveva meno di 50 follower.

Dogwifhat

Dogwifhat è la principale meme coin su Solana e la quarta più grande dell’intero mercato delle criptovalute. Similmente a Pepe, Coinbase International Exchange ha recentemente annunciato che elencherà Dogwifhat per il trading di futures perpetui.

L’annuncio ha raccolto 1 milione di visualizzazioni, riflettendo un interesse di mercato profondamente radicato per la meme coin.

Si sta inoltre diffondendo l’entusiasmo per il fatto che la quotazione dei futures possa precedere una quotazione spot, consentendo a tutti gli utenti di Coinbase di acquistare e detenere WIF sulla piattaforma.

Poiché Coinbase è l’exchange leader del settore, ciò creerebbe una nuova significativa domanda per il token.

Attualmente, Dogwifhat viene negoziato a $ 2,81, in calo del 4,6% oggi, in rialzo dell’8,4% questa settimana e in rialzo del 23% questo mese.

Detiene una capitalizzazione di mercato di 2,8 miliardi di dollari e un volume di negoziazioni di 388 milioni di dollari nelle 24 ore.

Apu Apustaja

Apu Apustaja è una meme coin ispirata a Pepe che ha recentemente riscosso un enorme successo. Il suo sito web inizia con “La moneta per tutti i frens”, dimostrando una comprensione della cultura della meme coin.

Lunedì Apu è stato quotato su Bitget, provocando isteria nella sua community. Diversi commentatori hanno paragonato l’attuale posizione di Apu a quella di Pepe nella sua quotazione su Bitget, prevedendo che rendimenti spettacolari potrebbero essere all’orizzonte.

“Pepe ha raggiunto la capitalizzazione di mercato di 1,8 miliardi di dollari 2 settimane dopo la quotazione di Bitget lo scorso anno”, ha spiegato apumaxi.eth.

Il sito web del progetto dice: “Apu, noto anche come Peepo o Helper, e comunemente negoziato per Pepe, è usato per rappresentare una rana antropomorfa molto più giovane, gentile e ingenua”.

Apu Apustaja è attualmente negoziato a 0,000481$, in rialzo del 3,7% oggi, del 65% questa settimana e del 763% questo mese.

Detiene una capitalizzazione di mercato di 161 milioni di dollari e un volume di negoziazioni di 4,3 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 13% oggi.

Gummy

Gummy è una nuova meme coin basata su Solana attualmente nella top 20 delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap.

Il debutto nell’elenco CEX del progetto è avvenuto lunedì su BingX e ha suscitato un enorme interesse sui social media. BingX ha annunciato la quotazione poche ore prima che fosse pubblicata e finora il tweet ha ricevuto oltre 900 Mi piace.

Oltre alla sua lista BingX, una campagna di airdrop sta aumentando l’hype di Gummy. Il 30% della sua offerta totale è destinato agli omaggi. Un altro 10% sarà destinato alla liquidità per gli exchange, il 20% al marketing e il 40% sarà bruciato.

Il progetto ha già attirato influencer di spicco, con l’account Crypto Banter X che ha recentemente commentato la sua forte performance di mercato.

Gummy ha un prezzo di $ 0,18, in crescita del 55% dall’inizio dei dati di CoinMarketCap lunedì. Ha una capitalizzazione di mercato di 178 milioni di dollari e un volume di negoziazioni di 74 milioni di dollari nelle 24 ore.