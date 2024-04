Il 27 aprile 2024, la zona vulcanica dei Campi Flegrei ha registrato un terremoto di magnitudo 3.9, il più forte di un nuovo sciame sismico che ha interessato l’area. Questo evento, avvenuto alle ore 5:44, rappresenta l’episodio più significativo di una serie di scosse che hanno riacceso l’attenzione sulla pericolosità sismica di una delle aree vulcaniche più monitorate d’Italia.

Il contesto dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei, situati a nord-ovest della città di Napoli, comprendono una vasta caldera vulcanica nota per il suo bradisismo, ovvero il sollevamento e l’abbassamento del suolo. Questo fenomeno è strettamente legato alla sismicità dell’area, che registra frequentemente sciami sismici. Tali eventi non sono unici ai Campi Flegrei; fenomeni simili si verificano in altre aree vulcaniche del mondo, come sotto il Parco Nazionale dello Yellowstone negli Stati Uniti e l’Etna in Italia.

L’evento sismico

L’attività sismica del 27 aprile ha inizio alle ore 1:38 con diverse scosse minori, culminando nel terremoto delle 5:44. A seguito di questo, si sono verificate altre due scosse significative, una alle 8:15 e l’altra, la seconda più forte del giorno, alle 8:18. Fortunatamente, le verifiche effettuate dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco non hanno rilevato danni a persone o strutture.

La risposta delle autorità

In risposta a questi eventi, il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso la Sala Situazione Italia, ha attivato le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per monitorare la situazione e coordinare eventuali misure di emergenza.

Cos’è uno sciame sismico?

Uno sciame sismico è una sequenza di terremoti che si verifica in un’area ristretta e per un periodo prolungato, senza un singolo evento predominante. Questo differisce dalle scosse di assestamento tipiche di un terremoto, dove una grande scossa principale è seguita da altre più piccole. Gli sciami sismici sono particolarmente comuni in zone con attività vulcanica, poiché il movimento dei fluidi geotermici può indurre fratturazioni nella roccia circostante.

Durata e implicazioni di uno sciame sismico

La durata di uno sciame sismico può variare notevolmente, estendendosi da giorni a anni, e può comprendere migliaia di eventi sismici. Ad esempio, uno sciame sismico ai Campi Flegrei negli anni ’80 è proseguito per diversi anni e ha incluso migliaia di scosse di varia intensità. Durante questo periodo, gli eventi sismici occasionalmente raggiungevano magnitudo significative, sollevando preoccupazioni tra gli abitanti locali e i ricercatori.

Gli sciami sismici sono particolarmente preoccupanti in quanto possono indicare un cambiamento nel comportamento sottostante del magma e potrebbero essere premonitori di un’eruzione vulcanica, soprattutto in aree vulcanicamente attive come i Campi Flegrei. Questo fenomeno rimane oggetto di studi intensivi da parte di geologi e sismologi, che cercano di comprendere meglio i meccanismi che li innescano e le possibili implicazioni per la previsione dei rischi sismici e vulcanici.

Quando preoccuparsi?

Sebbene la predizione precisa dei terremoti rimanga al di fuori delle capacità attuali della scienza sismologica, il monitoraggio attento della frequenza e dell’intensità delle scosse durante uno sciame sismico è essenziale. Variazioni significative in questi parametri possono suggerire un aumento della pressione nel sottosuolo, il che potrebbe preannunciare eventi sismici più gravi. Di conseguenza, è vitale che le comunità locali siano ben informate sui rischi sismici e preparate a rispondere prontamente in caso di emergenza.

Le autorità competenti svolgono un ruolo cruciale nel monitorare costantemente queste attività sismiche e nel comunicare efficacemente qualsiasi sviluppo rilevante alla popolazione. Questo impegno per la sicurezza include l’aggiornamento regolare dei piani di emergenza e l’educazione della comunità su come agire durante e dopo le scosse. La preparazione può ridurre significativamente i danni e salvaguardare le vite, soprattutto in aree con una storia di frequente attività sismica. Le pratiche di sicurezza, come le esercitazioni di evacuazione e l’installazione di kit di emergenza, sono fortemente raccomandate per aumentare la resilienza delle comunità alle minacce sismiche.

La recente attività sismica ai Campi Flegrei è un promemoria della dinamica e imprevedibile natura delle aree vulcaniche. Mentre la scienza continua a fare progressi nella comprensione dei terremoti e del bradisismo, la comunità deve rimanere informata e preparata.