Credit Agricole Italia chiude il bilancio 2023 con utili per oltre 1,3 miliardi

Credit Agricole Italia chiude il bilancio del 2023 con utili per oltre 1,3 miliardi di euro, in aumento del 19% circa rispetto al 2022.

Il gruppo Credit Agricole ha chiuso il bilancio, relativo all'esercizio 2023, con un significativo incremento degli Utili, sia globalmente che nei singoli mercati. Credi Agricole Italia, da sola, ha visto un incremento degli utili del 19%, realizzando un utile netto aggregato per 1,3 milardi di euro.

Panoramica su Credit Agricole

Credit agricole è un istituto bancario francese, con oltre 52 milioni di clienti in oltre 49 paesi. Nel complesso Credit agricole risulta essere il primo gruppo bancario in Europa per Retail banking, e la sua banca principale Credit Agricole è la terza banca francese per capitalizzazione di mercato.

Il gruppo bancario opera anche in Italia, offrendo servizi a clienti privati, aziende e nel terzo settore.

Nel complesso, la banca è quotata in borsa presso il CAC 40 di Parigi, con un capitale di mercato di 37,7 miliardi di euro, e le sue azioni hanno un valore medio, su base annua, che oscilla tra 9€ e 14€.

Bilancio Credit Agricole Italia

Come anticipato, il bilancio di Credit Agricole relativo all'esercizio 2023 è stato più che positivo e il gruppo bancario ha registrato un aumento degli utili di oltre l'8% su scala globale, e, nel solo mercato italiano, Credit Agricole Italia ha registrato una crescita una crescita del risultato netto aggregato del 19% rispetto al 2022, mentre l'utile netto è stato di 708 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, scalato al 46,8% per via del reinvestimento di circa 20 milioni di euro per l'acquisizione di Creval e 146 milioni di riallineamento fiscale.

Azioni Credit agricole

Le azioni di Credit Agricole, negli ultimi 5 anni hanno registrato diverse oscillazioni e complessivamente hanno guadagnato oltre il 30% e, nel solo 2023, il guadagno è stato del 9% circa. Nella prima settimana di febbraio 2024, nonostante i conti da record, che hanno visto un utile in crescita del 8,3%, il titolo ha registrato un netto calo, con una perdita del 7,5%, probabilmente influenzata dalla recente emissione di Green Bond per circa 500 milioni di euro, avvenuta a gennaio.

Rendimenti oltre il 9% per gli azionisti

Al fronte di utili in crescita dal 3,3 all'8,3%, i ricavi di Credit agricole nel 2023 sono aumentati di oltre 36,5 miliardi, circa il 4,8%, portando il CDA a fissare i dividendi delle azioni ad 1,05€ ad azione, oltre il 24% in più rispetto al dividendo versato nel 2022.

Si tratta di un rendimento estremamente importante, soprattutto se comparato con i rendimenti del biennio precedente, comparazione che mostra una crescita del 300%, il rendimento è infatti più che triplicato negli ultimi 3 anni.