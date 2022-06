Dal 17 al 21 giugno 2022 Milano si trasformerà in una gigntesca passerella, ospiterà infatti la Fashion Week dedicata alla moda uomo, in cui i vari brand presenteranno le proprie collezioni per la primavera/estate 2023. Ecco allora tutte le informazioni su date, biglietti e ospiti.

La Fashion Week 2022 arriva a Milano: quando, a che ora e dove

Cinque giorni all'insegna della moda, a questo si stanno preparando tutti i professionisti del settore che faranno di Milano il proprio atelier, ospiti illustri tra modelle, imprenditori e influencer dall'Italia e dal mondo e gli appassionati che si apprestano a visitare la città della moda. Abbiamo pensato quindi di mettere insieme un piccolo calendario che racchiuda tutti gli eventi di punta delle gironate.

Si parte, come dicevamo, venerdì 17 giugno alle 18:00 con DISQUARED (via Moncucco, 35) e si prosegue alle 19:00 con 1071 Alyx 9SM (via Carlo Girola, 4) che insieme alla collezione uomo porterà anche quella dedicata alla donna. Alle 20:00 invece sarà il turno di Family First (via Papap Gregorio XIV) e alle 21:00 a sfilare sarà Billionaire (Via Gesù, 6-8).

Sabato 18 giugno, già dal mattino, sarà il turno di altri brand come MSGM, che sfilerà alle 10:30 (via Orobia, 3) e sussessivamente di Emporio Armani (via Bergognone, 59) alle ore 11:30. La sfilata di Dolce&Gabbana (viale Piave, 24) sarà alle 12:30 mentre quella di Fendi (via Solari, 35) sarà alle 14:00.

Nella stessa giornata ci saranno anche Jirdanluca, alle 15:00 (viale Gorizia, 14), Federico Cina (via G. Battista Pergolesi, 8) alle 17:00, Marcelo Burlon County of Milan (via Savonarola) alle 19:00 e poi anche Versace (via Gesù, 12) alle ore 20:00. Chiuderà la gironata Plein Sport (via Molise, 70) con una sfilata alle ore 21:00.

Domenica 19 giugno aprirà la giornata la sfilata di Magliano (via Corelli, 53) alle ore 10:00 e si proseguirà con la collezione uomo/donna di Simon Cracker (via Gardone, 9) alle 11:00. Alle 12:00 sfilerà invece la moda di Etrò (via Sarfatti, 10) e poi Prada (via Lorenzini, 14) alle ore 14:00.

Si susseguiranno poi le presentazioni di Moschino (via E. Cosenz, 11) alle 17:00, 44 Label Group (via Valtellina, 5) alle ore 18:00 e JW Anderson (via privata Giovanni Ventura, 14) alle 19:00 con una collezione uomo/donna. Chiuderà questa terza giornata Dhruv Kapoor (via Tortona, 56) alle 20:00.

Lunedì 20 giugno si partirà in anticipo con Joeone (Castello Sforzesco, cortile della Rocchetta) alle 09:30 poi sarà il turno di Giorgio Armani con due sfilate (via Borgonuovo, 21) una alle 10:30 e una subito dopo alle 11:30. Chiuderà Zegna (Oasi Zegna, Trivero) alle 19:00.

Martedì 21 giugno, l'ultima giornata dell'evento, sarà tutta digitale. Si esibiranno virtualmente Children of the Discordance, alle 10:00, Charles Jeffrey Loveboy, alle 10:30, MTL Studio, alle 11:00 e SR Serdar Milano alle 12:00.

Il calendario degli eventi della MFW 2022

Oltre alle sfilate dei vari brand durante la Milano Fashion Week 2022 non mancheranno anche gli eventi e le mostre a tema. Il 17 giugno per esempio, in occasione dell'apertura di queste giornate si terrà il Love is in the H/air, evento organizzato in Aria Club a Milano in cui il famoso hair stylist Gianni Rando che presenterà il suo modo di vedere l'hair styling.

Il 19 giugno si terrà invece il Magnum Photos, una mostra fotografica allestita negli spazi di Armani/Silos dedicata alla storia della Magnum, una delle agnenzie fotografiche più importanti al mondo.

Il 20 giugno sarà il momento del Festival Franciacorta, al museo della Scienza e della Tecnicologia "Leonardo Da Vinci" in cui si porà prendere parte ad un percorso dedicato appunto ai vini della Franciacorta.

Informazioni sui biglietti

Se state cercando i biglietti per partecipare come pubblico alle sfilate sappiate che non riuscirete a trovarli. A questo tipo di eventi infatti è possibile accedere esclusivamente su invito.

Per quanto riguarda mostre ed eventi paralleli invece, se volete prenderne parte potrete comprare eventuali biglietti o semplicemente far registrare il vostro nominativo sui vari siti ufficiali che si possono facilmente trovare su Internet.