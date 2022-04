Tra Sabbioneta e Mantova un nuovo ed ambizioso progetto è pronto per venire alla luce. Si tratta del The Tree Path, una pista ciclabile sospesa e sostenuta dagli alberi circostanti che mette d'accordo tecnologia ed ecosostenibilità.

Se all'uomo non è concesso, naturalmente, di volare ecco che l'ingegneria e l'architettura si uniscono per regalargli almeno la sensazione di poterlo fare, ma nel pieno rispetto del nostro pianeta. Tra i nuovi progetti che si impegnano nella ricerca di alternative rinnovabili ed ecosostenibili c'è anche una pista ciclabile davvero molto particolare.

Per ora sembra si tratti solo un progetto e non è dato sapere quando verrà portato ufficialmente a termine, sembra infatti che bisogna attendere proprio i tempi della natura. In attesa di scoprire qualcosa in più e poter quindi inserire anche questa meta tra le gite fuori porta da fare sul nostro territorio ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

The Tree Path, la pista ciclabile sopraelevata sorretta dagli alberi

Che sia primavera, con le sue fioriture, estate con il suo rigoglioso verde, autunno, con le sue sfumature o ancora inverno, con la naura immersa nella neve, immaginate quanto sarà bello poter passeggiare letteralmente tra gli alberi, scoprendo di volta in volta la natura da un punto di vista, per così dire, più alto.

Si chiama The Tree Path e ad idearla è l'architetto Carlo Ratti in collaborazione con OLA, tra i massimi esperti mondiali di costruzione botanica. Come vuole suggerire il nome stesso il progetto riguarderà una pista ciclo-pedonale sospesa tra gli alberi. Questa struttura infatti andrà a svilupparsi su tre diversi livelli che arriveranno a raggiungere i 6 metri di altezza. La sua particolarità? Gli elementi che la sorreggono: alberi appunto, che saranno circa mille piantati per crescere lungo i lati della pista e per tutta la lunghezza del percorso.

La passeggiata a dir poco suggestiva è, come abbiamo detto ciclo-pedonale, ed è quindi adatta tanto a chi ama praticare sport e ciclismo all'aria aperta quanto a chi vuole godere di una visuale diversa durante la sua camminata nella natura e collegherà la meravigliosa cittadina di Sabbioneta, che dal 2008 è considerata patrimonio dell'UNESCO, con Mantova attraverso la Ciclovia del Vento che costeggia il fiume Po.

L'architettura che si rinnova, per un futuro sempre più sostenibile

Tecnologia e natura possono coesistere nella maniera più ecosostenibile possibile secondo le parole di Carlo Ratti, che su questo interessante progetto ci ha messo la firma. L'utilizzo degli alberi unito allo studio dei dati delle tecnologie digitali infatti può aiutarci a comprendere l'ambiente che ci circonda per sfruttarlo al meglio senza però andare ad incidere significativamente sulla sua salute e senza rischiare la nostra.

The Tree Path non sarà solo una semplice attrazione turistica quindi, ma attraverso l'implementazione di sensori digitali forniti dalla piattaforma Mindcity Urban Intelligenze aiuterà a tenere monitorati i livelli di inquinamento atmosferico e lo stato di salute degli alberi che andranno a sollevare la struttura e che allo stesso tempo fungeranno da "polmone verde" del percorso e che cambieranno (e logicamente invecchieranno) con il passare delle stagioni.