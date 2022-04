Non sapete ancora dove andare per il ponte del 25 aprile? Vi proponiamo alcune idee da prendere in considerazione a seconda di come preferite passarlo, anche fuori dall'Italia.

Dopo la Pasqua arriva anche il ponte del 25 aprile. In molti approfittano di questa festività per concedersi una piccola e rigenerante pausa dalla quotidianità con una piccola gita di una giornata o di un weekend. Abbiamo pensato per voi ad alcune mete assolutamente da visitare, in Italia e all'estero, per sfruttare questa mini vacanza.

Dove andare per il ponte del 25 aprile

Per chi desidera rimanere in Italia, le destinazioni ideali per godere appieno delle temperature primaverili sono sicuramente quelle a sud del Paese. Citiamo per esempio Palermo, Napoli e Ischia. Ma anche il centro Italia offre tantissime destinazioni: su tutte le toscane Firenze, Siena, oppure Perugia, Orvieto e Assisi, nella meravigliosa Umbria. Se non si desidera la classica vacanza al mare poi, in alternativa si può optare per la Maremma.

Al nord invece, la meta più scelta dagli italiani e non solo è la regione della Liguria, in modo particolare le Cinque Terre. Da non sottovalutare anche il Veneto con le città di Venezia, Trieste, Padova e ovviamente Verona.

Le mete storiche

Non dimentichiamo comunque che il 25 aprile si festeggia l'anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal collaborazionismo fascista. Una bella idea quindi, soprattutto se si è in compagnia di giovani a cui è giusto tramandare la storia o anche di anziani che ci aiutano a ricordarla, è quella di visitare i luoghi simbolo della Liberazione e della Resistenza italiana.

A Napoli per esempio, c'è la Piazza Quattro Giornate, chiamata così in ricordo delle insurrezioni degli abitanti contro l'occupazione tedesca, scoppiate nel capoluogo partenopeo tra il 27 e il 20 settembre del 1943. Anche Roma, cuore del governo fascista, ha il suo luogo del ricordo. Stiamo parlando del sacrario delle Fosse Ardeatine, realizzato in ricordo delle vittime del massacro perpretrato dai nazisti proprio nella Capitale il 24 marzo del 1944.

Se vi trovate in Sicilia allora dovete assolutamente visitare Cassibile, in provincia di Siracusa, famosa per essere stata il luogo della firma dello storico armistizio siglato in segreto il 3 settembre del 1943, con il quale il Regno d'Italia cessava le proprie ostilità nei confronti degli Alleati. Nel luogo fu posta la Pietra della Pace, che venne però trafugata. Oggi al su posto si trova una lapide.

Il Veneto è invece la destinazione ideale per gli appassionati di storia e in particolare di quella che vede al centro la Seconda Guerra Mondiale. Tantissimi i musei da visitare nelle diverse città, tra Limana e Padova. Un'idea per visitare quante più cose possibili? Potreste crearvi un piccolo itinerario personalizzato per l'occasione!

All'estero

Per chi invece desidera mettere piede fuori dall'Italia, la soluzione migliore è quella di rimanere in Europa, semplicemente per non rischiare di passare la maggior parte del tempo in viaggio e ritornare magari più stressati di quando si è partiti.

Le mete europee più consigliate al momento sono la Croazia e in modo particolare la sua capitale, ovvero la coloratissima Zagabria. Immancabile anche la Francia, con la romantica Parigi o Nizza per chi desidera una piccola vacanza tra mare e ambienti mondani e ovviamente la Spagna e le Canarie. Anche in questo caso la scelta della destinazione dipende da come intendete passare il vostro ponte del 25 aprile.