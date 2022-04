Sono tantissimi i vip che hanno scelto di passare le vacanze di Pasqua all'insegna del puro relax. Ma se alcuni famosissimi come la ritrovata coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di rimanere nella nostra bella Italia, altri come Elena Santarelli invece hanno scelto mete decisamente più lontane e, diciamolo, non proprio alla portata di tutti i portafogli.

L'attrice è infatti volata a Dubai, in un resort in riva al mare che non ha esitato a condividere con i propri follower attraverso le proprie storie di Instagram. Se anche voi state progettando le vostre prossime vacanze negli Emirati Arabi o se siete semplicemente curiosi, ecco tutto quello che dovete sapere su questo resort davvero lussuosissimo!

Il costo del resort scelto da Elena Santarelli

Non è la prima volta che Elena Santarelli sceglie proprio Dubai per passare le vacanze, già nel 2019 per esempio, prima che anche in Italia scoppiasse la pandemia da Coronavirus che ha bloccato il turismo (e non solo) per due anni, pare lo abbia fatto in compagnia del figlio Giacomo, il primogenito nato nel 2006, avuto dal marito Bernardo Corradi.

La scelta della Santarelli per godersi un po' di relax via dall'Italia e soprattutto lontana dall'occhio sempre vigile del gossip inevitabilmente attratto dalla vita dei famosi, questa volta è ricaduta sulla catena Jumeirah, di cui fa parte anche il Burj Al Arab, il celebre hotel a forma di vela. Precisamente ha soggiornato al Resort Deluxe Jumeirah Al Naseem che vanta suite tanto belle quanto costose.

Per prenotare una stanza in uno di questi particolari resort infatti si può arrivare a spendere anche 4000 euro a notte, ma se pensate sia una cifra inaccessibile sappiate che si tratta solo del prezzo base che può aumentare arrivando anche a 6000 euro ovviamente a seconda di ciò che offre la stanza. Alcune, per esempio, hanno anche l'accesso privato alla piscina e molti altri comfort per un'esperienza che vi fara sentire coccolati come principi e principesse.

Vacanze di lusso tra spiagge e grandi brand

Impossibile letteralmente per chiunque non lasciarsi ammaliare dall'opulenza che caratterizza la metropoli degli Emirati Arabi e durante le sue vacanze pasquali a Dubai anche Elena Santarelli in quanto a lusso non si è fatta mancare proprio nulla, a partire dal guardaroba. La Santarelli ha infatti sfoggiato outfit di brand ultra famosi come Hermès, di cui ha indossato gli iconici sandali Oran, il modello flat riconoscibile dalla tomaia a forma di "H" che costerebbe attorno alle 500 euro.

Tra una giornata all'insegna del dolce far niente ma sotto il sole, proprio come è d'obbligo fare durante le vacanze e una serata in hotel la Santarelli ha trovato anche il tempo di visitare il celebre Dubai Mall, famoso per essere il centro commerciale più grande al mondo che oltre a negozi di grandi firme contiene anche il Dubai Aquarium e lo zoo sottomarino. Una delle mete classiche tanto per i turisti più navigati quanto per chi, per la prima volta, arriva a Dubai.