Dai top dei mesi scorsi gli indici azionari hanno avviato una fase correttiva che non è stata ancora recuperata e che ha colpito maggiore l'indice tecnologico statunitense. A volte i ribassi dell'azionario possono spaventare, ma investire il proprio denaro durante queste discese è spesso una mossa intelligente. La storia insegna che ogni calo, anche pesante è stato poi colmato da un mercato toro molto vivace.

Dalle pagine di The Motley Fool, Sean Williams suggerisce tre azioni da comprare al volo che in questo momento sono molto economiche e offrono un elevato rendimento da dividendo. Walgreens Boots Alliance Il primo titolo è Walgreens Boots Alliance che gli investitori possono acquistare per circa 9 volte gli utili previsti da Wall Street per il 2022 e il 2023. La maggior parte dei titoli sanitari è rimbalzata ferocemente dopo i minimi della pandemia di marzo 2020, Walgreens e i suoi colleghi farmaceutici sono stati esclusi da questo recupero. Walgreens fa affidamento sul traffico pedonale per aumentare le vendite al dettaglio front-end e le entrate delle cliniche. Con la pandemia che ha rallentato notevolmente il traffico pedonale, i risultati operativi dell'azienda hanno sofferto. Questa difficoltà a breve termine può essere un guadagno per gli investitori di valore, vito che Walgreens ha attuato una serie di misure per migliorare il suo tasso di crescita organica e promuovere il coinvolgimento dei clienti. Walgreens Boots Alliance non lascerà a bocca aperta con la sua crescita delle vendite, ma c'è da dire che il suo dividendo offre un rendimento del 4,2%. American Eagle Outfitters Un altro titolo ultra-economico e ad alto rendimento è American Eagle Outfitters che ha chiuso la scorsa settimana a un multiplo di appena 6 volte la previsione degli utili di Wall Street per l'anno successivo. Forse la più grande preoccupazione per questa società è la crescente possibilità di una recessione causata da una combinazione di alti tassi di inflazione e la Federal Reserve che sta frenando in modo aggressivo, alzando i tassi di interesse. In secondo luogo, American Eagle Outfitters ha anche lottato con problemi della catena di approvvigionamento che si traducono in costi di trasporto più elevati e margini inferiori. Due dei motivi più intelligenti per puntare sul titolo sono il prezzo e l'inventario.

Con riferimento al primo aspetto, American Eagle offre prodotti di marca per adolescenti e giovani adulti a un prezzo interessante. Per quanto riguarda l'inventario, il team di gestione di questa società ha una lunga storia di spostamento rapido di merci indesiderate, al fine di lasciare spazio alle vendite a prezzo pieno con margini più elevati. American Eagle Outfitters si presenta come un acquisto ideale per gli investitori di reddito e valore, visto che paga un dividendo con un rendimento pari al 4,7%. AGNC Investment Corp. Il terzo titolo della lista AGNC Investment Corp., che può essere acquistato per poco più di 5 volte gli utili previsti da Wall Street per il 2023 e viene scambiato a solo il 74% del suo valore contabile netto tangibile, al 31 dicembre 2021. Il modello operativo di un fondo di investimento immobiliare ipotecario come AGNC, è abbastanza facile da capire.

I REIT stanno cercando di prendere in prestito denaro a bassi tassi a breve termine, quindi utilizzare questo capitale per acquistare attività a lungo termine a più alto rendimento, come i titoli garantiti da ipoteca. C'è da dire che tassi di interesse più elevati aumenteranno i costi di finanziamento a breve termine, ma al contempo dovrebbero fornire un impulso agli MBS che AGNC sta acquistando nel tempo. In altre parole, la pazienza dovrebbe consentire al margine di interesse netto dell'azienda di espandersi. AGNC non solo scambia con uno sconto del 26% sul valore netto contabile tangibile, ma paga uno straordinario dividendo, con un rendimento annuo del 12,4%.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.