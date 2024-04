Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha ripreso quota, riportandosi con slancio al di sopra dei 34.000 punti. Il peggio è passato?

L’indice Ftse Mib è uscito dal flag che avevamo identificato come correzione nelle scorse settimane, ipotizzando una risalita verso nuovi massimi una volta rotta la figura.

Ftse Mib verso nuovi rialzi

Al momento è quello a cui assistiamo, con supporto importante in area 33.900 di Ftse Mib.

E’ lecito attendersi un attacco ai 35.000 punti, ma andrà valutata la forza dell’indice nel tentativo di breakout.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Intesa Sanpaolo ha segnato nuovi massimi di periodo con un’accelerazione brusca, che ha portato il titolo fuori dalla bande di Bollinger daily, ma con oscillatori divergenti.

Il titolo potrebbe tentare l’assalto a quel 3,65 euro, che è il massimo degli ultimi 10 anni, ma la suddetta divergenza rischia di frenare qualsiasi tentativo di rottura duratura.

Unicredit è in uptrend più continuo, ma è difficile trovare dei livelli significativi. Nel brevissimo, il tentativo di nuovi massimi dovrebbe essere supportato da quota 35 euro.

L’analisi di Azimut e FinecoBank

Azimut e FinecoBank sono saliti a braccetto ieri. Quali indicazioni operative ci può fornire per questi due titoli?

Azimut è in una più ampia fase di compressione, e se dovesse cedere il primo supporto a 23,7 euro, deve tenere quota 22 euro per confermare l’impostazione rialzista e per provare un nuovo attacco a quota 30 euro.

FinecoBank sembra essere in un ampissimo consolidamento triangolare, i cui vertici sono a 11 e 16,5 euro: fino a rottura di uno dei due lati, è molto difficile fare previsioni di trend.

Uno sguardo a Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street e quali le attese nel breve?

Borse Usa alla prova delle trimestrali, con la maggior parte dei giganti tecnologici al rilascio nei prossimi giorni.

La settimana è iniziata con il tentativo di trasformare quello di venerdì in un minimo significativo, cosa che farebbe un passaggio sopra 5.150 punti per l’SP500.

Sarebbe una prima conferma che quella vista nelle prime settimane di aprile è stata una correzione che è stata già digerita.

Un ritorno sotto i 5.060 punti farebbe pensare invece ad un tentativo di allungo sotto quel minimo.