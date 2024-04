Anche la seduta odierna prosegue in positivo per STM che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un rally di oltre cinque punti percentuali, si spinge in avanti anche oggi.

STM sale dopo sbandata iniziale

STM in realtà ha avviato gli scambi in flessione, arrivando a toccare un minimo intraday a 36,805 euro, con un affondo di oltre sei punti percentuali.

Da questo bottom si è avuto un netto recupero che ha visto il titolo virare al rialzo, tanto da presentarsi negli ultimi minuti a 40,125 euro, con un rialzo del 2,27% e volumi di scambio vivaci, dal momento che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 6,8 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

STM: i conti del primo trimestre

La sbandata iniziale di STM è da ricondurre alla diffusione dei conti del primo trimestre del gruppo e in particolare al taglio della guidance per l’anno in corso, ma a risollevare l’umore degli investitori sono state la parole del presidente e CEO, Jean-Marc Chery, che ha fornito rassicurazioni sui target di breve e medio termine.

STM ha archiviato il primo trimestre con ricavi in flessione del 18% a 3,465 miliardi di euro, mentre l’utile netto è sceso del 51% a 513 milioni di dollari.

L’Ebit ha accusato un ribasso del 54% a 551 milioni di dollari e il margine lordo si è attestato al 41,7%.

STM: Equita SIM commenta i dati

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il fatturato di STM nel primo trimestre si è attestato nella parte bassa della guidance, guidato da un segmento Automotive e Industrial più deboli delle attese di inizio anno.

In particolare, in marcato calo sequenziale il segmento Microcontrollers, Digital ICs e RF, principalmente legato a clienti industriali e automotive.

STM: la guidance per il secondo trimestre

La guidance fornita per il secondo trimestre indica un fatturato in calo sequenziale del 7,8%, nel range 3,079-3,321 miliardi di dollari, rispetto alla stima di Equita SIM di 3,805 miliardi di dollari e un margine lordo tra il 38% e il 42%, contro la previsione degli analisti pari al 41,2%.

Rispetto alle loro stime, il punto mediano della guidance è il 16% inferiore a livello di fatturato e il 18% inferiore a livello di gross profit.

Da segnalare che la guidance sull’intero 2024 è stata rivista al ribasso da STM, con un fatturato atteso tra 14 e 15 miliardi di dollari, contro l’indicazione precedente a 15,9-16,9 miliardi di dollari.

STM ha indicato un margine lordo low-40’s, tra un minimo superiore al 40% e un massimo intorno al 42%, mentre le spese per investimenti sono confermate a 2,5 miliardi di dollari.

STM sotto la lente di Equita SIM

Secondo Equita SIM, la nuova guidance implica una revisione delle stime molto significativa sul 2024, intorno al 25% sia come EBIT che come EPS, sia rispetto alle loro stime che al consensus.

La guidance riflette un secondo semestre del 2024 implicito in recupero sequenziale del 18% come ricavi e del 24% come margini, con un margine lordo al 43%.

Questo dovrebbe mitigare l’impatto della revisione delle stime sul 2025, che gli analisti di Equita SIM si aspettano preliminarmente comunque in area 15%-20%, anche se sarà da capire il grado di visibilità sul recupero sequenziale, dopo due significativi tagli di guidance 2024 nel corso dell’anno

Sulle nuove stime preliminari, il titolo tratterebbe in area 17 volte il multiplo prezzo-utili 2024, rispetto a un range storico a 1 anno forward di 10-20 volte, con una media intorno a 15 volte, nella parte alta del range storico quindi coerentemente con una fase del ciclo negativa.

Equita SIM mantiene una view cauta su STM, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 52 euro.

STM è da vendere secondo Goldman Sachs

Bearish la strategia di Goldman Sachs, che oggi ha reiterato il rating “sell” sul titolo, con un target price a 34,5 euro.

La banca USA definisce inferiore alle attese sia la trimestrale, sia la guidance per il trimestre in corso, al pari delle indicazioni sui ricavi per l’intero anno.

STM: la view di Morgan Stanley e di Citi

A scommettere su STM è Morgan Stanley che oggi ha rinnovato l’invito a sovrappesare il titolo, con un fair value a 48 euro.

Per gli analisti, sia i risultati del primo trimestre che la guidance sono stati deboli, al pari del target sui ricavi per l’intero 2024.

Infine, è bullish anche la view di Citi che ha una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 70 euro.

Gli analisti evidenziano che l’outlook della domanda di STM si è significativamente deteriorato verso la fine dei primi tre mesi dell’anno, portando a un primo trimestre sotto la guidance, un outlook per il secondo trimestre sotto il consenso e una consistente revisione dell’outlook sul 2024.