Una seduta da incorniciare per STM che oggi ha fatto il pieno di acquisti, schizzando in vetta al Ftse Mib.

STM schizza in alto sul Ftse Mib

Il titolo già ieri aveva ritrovato la retta via, con un rialzo di circa un punto e mezzo percentuale dopo tre ribassi di fila.

Oggi STM ha allungato con decisione il passo, fermandosi a 39,235 euro, con un poderoso rally del 5,3% e volumi di scambio intensi, visto che sono state trattate oltre 4,6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

STM: i motivi del rally odierno

STM oggi ha sbancato il Ftse Mib sulla scia della trimestrale diffusa da Texas Instruments, che ha superato le attese del mercato, unitamente alla guidance per il trimestre in corso.

Secondo gli analisti, l’attesa crescita del fatturato nel secondo trimestre per Texas Instruments, è un indizio di un’inversione del ciclo.

STM: domani i conti del 1° trimestre

L’attenzione si sposta ora sui risultati di STM che domani, prima dell’apertura di Piazza Affari, alzerà il velo sui conti del primo trimestre dell’anno.

Per il periodo in esame, la società ha fatto sapere di attendersi un fatturato in calo del 15,2% a 3,6 miliardi di dollari, mentre il margine lordo è atteso al 42,3%, più o meno 200 punti base.

Con riferimento all’intero 2024, la guidance attuale prevede ricavi compresi tra 15,9 e 16,9 miliardi di dollari, mentre il margine lordo è atteso al 40%-45%.

STM: la preview di Equita SIM

Gli esperti di Equita SIM si aspettano per il primo trimestre di STM risultati coerenti con il punto mediano della guidance per i ricavi, mentre il margine lordo è visto al 42,3%, l’Ebit margin al 17,3% e l’utile netto adjusted a 555 milioni di dollari.

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, gli analisti della SIM milanese mantengono invariata la loro view cauta, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 52 euro.

STM: le attese di Citi sui conti trimestrali

Ben diversa la strategia di Citi che è ottimista sul titolo, tanto da reiterare il rating “buy”, con un target price ritoccato al ribasso da 75 a 70 dollari, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 78% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca USA si aspetta per il primo trimestre di STM ricavi pari a 3,6 miliardi di dollari, con un margine lordo del 42,3%, in linea con il consenso e con il punto intermedio del range indicato dalla società.

Con riferimento alla guidance per il secondo trimestre, gli analisti puntano su un fatturato pari a 3,66 miliardi di dollari e un margine lordo al 42,7%, mentre con riferimento all’intero 2024, le stime indicano ricavi pari a 16,1 miliardi di dollari.