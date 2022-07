Il Garante della Privacy irlandese ha innescato una bomba che rischia di oscurare Facebook ed Instagram: il no al trasferimento dei dati negli Stati Uniti. Ecco cosa comporta.

Condividere le foto delle vacanze estive su Instagram, così come leggere un post su Facebook sotto l’ombrellone potrebbe diventare impossibile quest’estate. La miccia sul possibile blackout estivo di Instagram e Facebook è stata innescata dall’Autorità irlandese per la privacy che ha deciso di bloccare il trasferimento dei dati degli utenti irlandesi verso i database d’oltreoceano.

La decisione dell’Authority irlandese è in realtà solo l’ultimo passo di un “conflitto digitale” in tema di privacy e sicurezza che si protrae da anni. Il flusso dei dati provenienti dai social è già stato oggetto di diatriba nel 2020 quando, la Corte di Giustizia Europea, aveva espresso molte perplessità relative alla migrazione dei dati dall’Europa verso gli Stati Uniti, decidendo così di rendere più complicato e meno agevole il trasferimento di suddetti dati ed informazioni.

L’attuale normativa europea stabilisce inoltre che i dati – e quindi l’enorme mole di informazioni relative agli utenti – non debbano lasciare il suolo europeo bensì essere gestiti, trattati e processati in Europa secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in tema di tutela e protezione della privacy. D’altronde, il tema della privacy e della protezione dei dati degli utenti verso gli Stati Uniti da parte degli altri paesi europei è argomento alquanto dibattuto e ha recentemente investito anche la conosciutissima piattaforma di analisi Google Analytics.

Ninte più Facebook e Instagram in Italia?

Secondo quanto trapelato da autorevoli fonti internazionali, la bozza – al momento provvisoria - è stata condivisa dall’autorità irlandese con i garanti della privacy degli altri paesi europei, Italia compresa, che hanno un mese di tempo circa per esprimere il loro parere e decidere, eventualmente, per il blocco dei due conosciutissimi social. E mentre, secondo quanto dichiarato da un portavoce di Meta, la multinazionale si è detta disponibilissima ad accogliere le eventuali richieste e giungere ad un nuovo accordo, sono diverse le fonti internazionali che esprimono perplessità riguardo alla possibilità che tale accordo possa essere raggiunto prima della fine di quest’anno.

Facebook ed Instagram, i due famosissimi social appartenenti alla multinazionale “Meta” di Mark Zuckerberg, potrebbero quindi eclissarsi sotto il cocente sole estivo del cielo europeo. Anche in Italia.