5 consigli della nonna per risparmiare in casa (e poi andare fuori a spendere il gruzzolo)

Ricorriamo ai consigli della nonna per risparmiare in casa il più possibile ma con qualche accorgimento "moderno", per mettere un gruzzolo da parte.

È un concetto che chi scrive ha già ribadito in più occasioni. Risparmiare non significa rinunciare a tutto bensì non sprecare.

E in questo articolo, ricorriamo ai consigli della nonna per risparmiare in casa il più possibile.

Vivere in uno stato di privazione costante non fa bene alla salute, né fisica né mentale, e non ci riferiamo solo ai soldi.

Purtroppo tante persone vivono un’intera vita col freno tirato, per paura o errate convinzioni.

Ecco perché tagliare sulle spese quotidiane sicuramente è possibile ma fino a un certo punto, dopodiché si insinua un senso di frustrazione nella mente che mina il nostro benessere psicofisico.

Ma qualche accorgimento utile per stare attenti agli sprechi, non si rifiuta mai. E magari, il gruzzolo messo da parte si può spendere per un aperitivo tra amici o shopping con i figli, così da vivere più felici.

Cosa posso fare in casa per risparmiare

La casa è un luogo sacro per gli italiani. È il posto dove si ritrova la famiglia, il porto sicuro dove rifugiarsi quando è il momento e il punto fermo dove sapere di poter sempre rientrare.

Ma la vita è fuori. Trascorrere una vita intera chiusi tra le quattro mura, rinunciando ad ogni possibilità di svago per risparmiare, è un approccio che non apporta benefici, a lungo termine.

Ovviamente non si tratta di dilapidare una fortuna in divertimenti. Ma a volte ridurre qualche spesa in casa, non ha ripercussioni negative sul comfort domestico, non arricchisce ma permette di migliorare la qualità della propria vita con un piccolo gruzzolo da spendere per sé.

E molto spesso gli altri componenti della famiglia non se ne accorgono neppure.

Imparare l’arte dell'economia domestica dunque è il primo passo per risparmiare in casa, tagliando via gli sprechi.

Ecco alcuni consigli utili, rivisitati e corretti in base alle esigenze dei giorni nostri, così da non cadere negli ormai scontati “spegnere le luci” e utilizzare la lavatrice a pieno carico.

5 consigli della nonna per risparmiare in casa

Ci tornano in mente i tormentoni della nonna, sui consumi di una lampadina tenuta accesa inutilmente e lo spreco di accendere il riscaldamento in tutta la casa, se si usa solo una stanza.

In realtà facciamo tesoro dei vari accorgimenti tramandati ma oggigiorno vanno adattati allo stile di vita diverso che abbiamo (e anche molto più frenetico e veloce).

Ecco un elenco di consigli di cui fare tesoro.

Risparmiare sulle bollette. Sicuramente è valido il consiglio di usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ma i nuovi elettrodomestici hanno a disposizione dei programmi concepiti appositamente per il risparmio, da questo punto di vista. Meglio caricare una volta al giorno e non lavare a mano le stoviglie, sprecando acqua e detersivo (e inquinando a più non posso).

Tagliare i costi della spesa. In questo caso, il ritorno alle origini è il vero segreto per non sprecare. Da bandire dal carrello della spesa tutto ciò che è usa e getta o monodose. Il consiglio è di acquistare frutta e verdura in offerta, così come carne e pesce, anche sfusi nel congelatore. Meglio acquistare ricariche maxi sia per i saponi che per i prodotti per l’igiene della persona. Comprare le batterie ricaricabili ad esempio o i farmaci generici contribuisce a ottimizzare il budget mensile per queste voci di spesa.

Fare una camminata veloce ogni giorno. Cosa c’entra con il risparmio? Molto, oltre a fare bene alla salute. Dedicare 30-40 minuti al giorno a questa attività, permette di risparmiare sulla benzina ormai alle stelle. Prevedi nel tuo giro mattutino di passare a prendere il pane, andare a pagare una bolletta, fermarsi dal tabaccaio, alla posta o in farmacia, a seconda delle commissioni in agenda per la giornata.

Rammendare e riciclare. La nonna è maestra d’eccezione in questo. Un piccolo buco alla maglia o a un pantalone corrisponde a: “dammi che metto due punti”. Il segreto è intervenire prima che lo strappo diventi troppo grande, così da rendere invisibile anche il rammendo. Oggigiorno (la nonna non l’aveva) ci sono App come Vinted che permettono di mettere in vendita i capi usati per racimolare un gruzzoletto, così da poter comprarne altri, senza in realtà “spendere”.

Curare la dispensa e il frigorifero. Fare la spesa una volta alla settimana è più comodo ma molto più dispendioso, in termini economici. Il rischio poi è che il frigo strapieno induca a mangiare di più, solo per sfizio, o che gli alimenti deperiscano, per finire nella spazzatura. Meglio passare più volte al supermercato, anche ogni giorno (due o tre prodotti, nel corso del famoso giro mattutino a piedi). Se hai annunciato alla famiglia di preparare pasta alla Norma per tutti e invece ci sono le zucchine a un prezzo stracciato, cambia prontamente menù. E riempi la dispensa di prodotti scontati, in base alle offerte settimanali dei volantini.

Come risparmiare 100 euro al mese

Ebbene sì, con questi accorgimenti puoi agevolmente risparmiare più di 20 euro a settimana.

Prova anche la tecnica al contrario. Prendi il tuo budget mensile e dividi per quattro, così sai quanto puoi spendere al massimo ogni settimana. Inizia a mettere nel salvadanaio 10 euro del budget di ogni settimana e risparmia seguendo i consigli di questo articolo.

Ma non spendere nulla prima della fine del mese. Se ne avrai bisogno, i soldi saranno sempre lì a portata di mano. Se invece l’impresa è ben riuscita, allora puoi organizzare un più che meritato caffè con le amiche, per scambiare due chiacchiere rigeneranti, andare a fare shopping o continuare a risparmiare per un weekend fuoriporta.