Dalla penna di Antonio Scurati, venuto alla ribalta di recente dopo la censura operata dalla RAI nei confronti del suo monologo, è nata una serie tv che si prospetta di successo. Tratta dal suo libro bestseller, ecco quando esce M il figlio del secolo.

M il figlio del secolo quando esce

La serie tv, composta da 8 episodi, è prevista per l’autunno del 2024 e vede Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures in collaborazione con Pathé, la serie vede all’interno oltre 400 comparse. M il figlio del secolo è sicuramente uno dei prodotti più ambiziosi realizzati da Sky, con 8 mesi di riprese tra Roma, Napoli, Gorizia e altre location, e con la regia di Joe Wright, regista che ha sfiorato l’Oscar con Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e L’ora più buia.

M il figlio del secolo, dove vederla

La serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW, con una possibile premiere che potrebbe arrivare in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Composta da 8 episodi e prevista per l’autunno 2024, la serie potrebbe avere un rilascio settimanale, magari a partire da un debutto con due episodi.

Il cast

Protagonista della serie, nei panni di Benito Mussolini, è Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot e Martin Eden tra i lavori a cui ha preso parte). Tra gli altri membri del cast ci sono:

Gaetano Bruno è Giacomo Matteotti

è Giacomo Matteotti Francesco Russo è Cesare Rossi

è Cesare Rossi Barbara Chichiarelli è Margherita Sarfatt

è Margherita Sarfatt Benedetta Cimatti è Dinna Rachele Mussolini

è Dinna Rachele Mussolini Federico Majorana è Amerigo Dumini

è Amerigo Dumini Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo

è Italo Balbo Paolo Pierobon è Gabriele D’Annunzio

è Gabriele D’Annunzio Gabriele Falsetta è Roberto Farinacci.

La trama

La serie tv trae ispirazione dalla trama del volume omonimo scritto da Antonio Scurati, vincitore nel 2019 del Premio Strega. La storia è ambientata tra il 23 marzo 1919 e il 3 gennaio 1925, ovvero dalla nascita dei Fasci di combattimento, il partito creato da Mussolini, al discorso alla camera dei Deputati – definito anche “il discorso di Mussolini sul delitto Matteotti”. Esso fu la “risposta” del Duce alle accuse mosse da Matteotti il 30 maggio 1924 sui brogli elettorali, con il parlamentare socialista rapito e ucciso il 10 giugno 1924.

Ogni capitolo del libro inizia con luogo, data e ora del personaggio reale protagonista. Al racconto, inoltre, si alternano documenti d’epoca. Nel 2020 è uscito il seguito di M il figlio del secolo, ovvero M L’uomo della provvidenza. Il libro del 2019 è diventato anche un podcast, interpretato da Marco Paolini, e nel 2022 è arrivato in teatro grazie a Massimo Popolizio e Tommaso Ragno.