Con Avalanche (AVAX), la velocità delle transazioni ha la priorità insieme a costi ridotti ed eco -cordialità. L'obiettivo finale di Avalanche è creare una blockchain altamente scalabile che non comprometta la sicurezza o la decentralizzazione.

Nel 2020, il team di Ava Labs ha lanciato Avalanche, che è rapidamente salito in cima alla classifica della criptovaluta. Allo stesso modo, Avalanche TVL (Total Value Locked in the Protocol) è aumentato vertiginosamente e ora vale $ 3 miliardi attraverso Avalanche DAPPS.

Con un team eccezionale, una community energica e una community di sostenitori impegnata, Avalanche è un serio contendente per il titolo di blockchain più veloce del mondo. In questa guida imparerai tutto ciò che devi sapere su Avalanche, incluso come funziona e cosa fa il token AVAX. Allora, cominciamo!

Cos'è Avalanche (AVAX)?

Bitcoin ha alterato il modo in cui le blockchain si sono evolute. Poiché Bitcoin è stata la prima blockchain, il suo design ha influenzato anche le catene successive, incluso Ethereum. Ecco alcuni motivi per cui questo è problematico oggi:

Le transazioni in Bitcoin sono lente e costose a causa del consenso Proof of Work. Le catene PoW richiedono un gran numero di risorse per essere convalidate, inibendo il decentramento. L'adozione della tecnologia blockchain è in rapida crescita e richiede soluzioni scalabili.

Bitcoin è stato lanciato nel 2009 quando relativamente poche persone lo avevano utilizzato, quindi i limiti tecnici non avevano molta importanza. Il panorama blockchain di oggi, tuttavia, è notevolmente cambiato a causa della finanza decentralizzata e dell'uso di NFT.

Secondo alcune stime, all'inizio del 2021 circa 100 milioni di persone utilizzavano le criptovalute.

Anche le app DeFi sono cresciute in modo significativo e ora hanno una valutazione di più di $ 100 miliardi. La crescita esponenziale si traduce in congestione della rete e interruzioni per blockchain con contratti intelligenti, come Ethereum e Solana.

Oggi, la maggior parte delle applicazioni DeFi basate su Ethereum utilizza soluzioni di ridimensionamento di livello 2 per alleviare la situazione. Le transazioni dal livello 2 vengono rimosse dalla catena principale di Ethereum, arrotolate in bundle ordinati e rispedite a Ethereum. Il risultato è che Ethereum non è più sotto pressione, ma la sicurezza potrebbe essere compromessa a causa della maggiore complessità.

Per mantenere la sicurezza e la scalabilità, l'opzione più elegante è mantenere tutto in un protocollo di livello 1. Ma come si inserisce Avalanche in tutto questo?

I fondatori e sviluppatori di Avalanche, Ava Labs, credono di aver creato la piattaforma blockchain per contratti intelligenti più veloce di sempre. Sotto il cofano, Avalanche ha tre diversi blockchain, che gli consentono di funzionare su scala Internet quando la criptovaluta diventerà la tecnologia backbone nel prossimo futuro.

Ci sarebbe voluto un intero decennio prima che una tale visione si realizzasse solo pochi anni fa. Nonostante ciò, sulla rete principale di Avalanche è ospitata una comunità in continua crescita, supportata da un fondo ecosistemico di $ 230 milioni.

Fondata nel 2019 dal Dr. Emin Gun Sirer, Avalanche mira a offrire un tempo più rapido per la finalizzazione delle transazioni blockchain. Quando si fa riferimento alle transazioni crittografiche, il tempo alla finalizzazione si riferisce al tempo necessario prima che una transazione sia considerata irreversibile e irrevocabile. Quando una transazione raggiunge la finalità, è permanente: non può essere annullata o modificata.

Oltre alla finalità, anche altre funzionalità blockchain contribuiscono alla finalità, sebbene il tempo per la finalità vari tra blockchain. La blockchain di Ethereum, ad esempio, impiega circa un minuto per raggiungere la finalità. Durante le operazioni nel mondo reale, Avalanche raggiunge la finalità in questione di secondi.

Con la finalità quasi istantanea di Avalanche, è la blockchain più veloce del mondo? Ciò richiederà uno sguardo più da vicino a come opera Avalanche e in cosa consiste lo staking dei token AVAX.

Come funziona?

L'innovazione chiave di Avalanche è che ciascuna delle sue blockchain ha tre catene invece delle solite. Invece di avere una catena che gestisce tutte le funzioni di Avalanche, questa scelta progettuale concentra ogni blockchain su un compito specifico.

Distribuendo le attività tra varie catene, la piattaforma Avalanche mantiene la sua agilità, che la aiuta a raggiungere la trinità d'oro dei tratti blockchain: sicurezza, scalabilità e decentramento.

Catena di scambio (catena X)

X-Chain, una blockchain che crea e negozia asset Avalanche, è la blockchain che gestisce tutta la creazione e il trading di asset. Su Avalanche, AVAX, il token nativo dell'azienda, è attualmente la criptovaluta più popolare, ma JOE e PNG, i token scelti per il commercio su scambi decentralizzati, non sono da meno.

AVAX è la valuta utilizzata da X-Chain per pagare le commissioni agli utenti. Anche il pagamento delle commissioni del gas su Ethereum viene effettuato in ETH. Pertanto, anche se stai effettuando transazioni in token JOE, le commissioni AVAX vengono sempre addebitate.

Catena di contratto (catena a C)

La caratteristica più importante di Avalanche sono i contratti intelligenti. Con questa funzione, gli sviluppatori possono creare applicazioni decentralizzate su Avalanche sfruttando al contempo le sue funzionalità di scalabilità e sicurezza.

Gli smart contract Avalanche possono essere implementati sulla catena C ed è compatibile con EVM (Ethereum Virtual Machine). Grazie alla compatibilità EVM di Avalanche, gli smart contract di Ethereum possono essere implementati da chiunque. Ma perché è importante? Perché le app Ethereum esistenti, come i titani della DeFi, Aave, possono facilmente trasformare i loro prodotti in versioni Avalanche.

Gli sviluppatori possono distribuire smart contract Ethereum su Avalanche e utilizzare gli stessi strumenti per sviluppatori Ethereum a cui sono abituati.

Catena piattaforma (catena P)

La catena P di Avalanche consente a chiunque di costruire una blockchain L1 o L2. Puoi persino creare più catene contemporaneamente. In genere, le sottoreti sono chiamate blockchain in Avalanche, con la catena P che è la rete predefinita condivisa da tutti.

Inizialmente, la catena P Avalanche gestiva il panorama delle sottoreti Avalanche monitorando i validatori, ma negli anni successivi le sottoreti sono responsabili anche della convalida della catena P.

Le sottoreti sono la chiave

Abbiamo discusso brevemente delle sottoreti Avalanche nella sezione precedente della catena P. Tuttavia, è importante sottolineare la loro importanza.

Le sottoreti in Avalanche funzionano in modo simile allo sharding in Ethereum 2.0. Per dirla semplicemente, una sottorete è un clone della blockchain predefinita (in questo caso, la rete primaria di Avalanche) che è connessa alla piattaforma al momento del lancio.

Tuttavia, le sottoreti possono essere create dagli utenti ogni volta che ne hanno bisogno e su richiesta. Di conseguenza, una sottorete può avviare un'altra sottorete, una volta esauriti i suoi limiti di scalabilità temporanei per soddisfare o superare le richieste di traffico di rete e liberare le transazioni.

In sintesi, la creazione di sottoreti è illimitata (le sottoreti sono in grado di creare sottoreti a tempo indeterminato). C'è un limite di 4.500 transazioni al secondo per Avalanche P-Chain, che è due volte il limite Visa. A causa della sua capacità illimitata di generare sottoreti, tuttavia, non esiste alcun limite pratico al TPS per Avalanche.

Portare la DeFi nel programma Avalanche Rush

In qualità di uno dei principali fornitori di soluzioni prive di carenze, l'elevata compatibilità TPS ed EVM di Avalanche sta conquistando alcuni dei più grandi nomi del mercato. La rapida crescita di $ 2 miliardi di TVL di Avalanche indica che la rete sta guadagnando un seguito, nonostante il dominio di Ethereum con $ 158 miliardi di valore bloccato.

Un programma di incentivi chiamato Avalanche Rush è progettato per incoraggiare l'afflusso di liquidità nella rete di app DeFi di Avalanche al fine di sfruttare la crescente reputazione di Avalanche. Con un finanziamento di 180 milioni di dollari, Avalanche Rush premia i fornitori di liquidità con incentivi token AVAX.

Ad oggi, Avalanche Rush ha fatto molto bene, con i più grandi protocolli DeFi di TVL, Curve e AAVE, lanciando i mercati Avalanche. Anche i giganti della DeFi Sushi e Kyber Network hanno lanciato di recente su Avalanche.

Scambiare i token ERC-20 con l'Avalanche Bridge

Avalanche è una piattaforma blockchain progettata specificamente per i token Ethereum e l'Avalanche Bridge li rende facili da spostare. L'Avalanche Bridge rappresenta una mossa intelligente da parte di un team che sa che i token sul mercato tendono ad essere ERC-20.

Fornisce ad Avalanche un'esposizione automatica a miliardi di dollari di liquidità in token, consentendo agli utenti di provare Avalanche con i loro token Ethereum esistenti. Allo stesso modo in cui Ethereum, Fantom e Binance Smart Chain funzionano con Metamask, lo fa anche Avalanche Bridge.

L'Avalanche Bridge è disponibile su Metamask, ma richiede un po' di AVAX per il pagamento commissioni di transazione. Puoi conoscere tutti questi passaggi nei tutorial sull'Avalanche Bridge:

Dettagli sul token AVAX

Serve come mezzo di scambio comune dell'ecosistema, noto anche come token Avalanche o AVAX. Oltre a utilizzare AVAX come valuta nel mondo Avalanche, le puntate AVAX proteggono la rete e premiano gli utenti con più AVAX.

Con il meccanismo del token deflazionistico AVAX, il valore dello staking è composto. Le commissioni di transazione vengono pagate con i token AVAX, che vengono bruciati dalla fornitura in modo permanente, riducendo il numero di token AVAX in circolazione.

Premi per le puntate AVAX

È necessario che i validatori possiedano e mettano in gioco i token AVAX come garanzia in tutte le sottoreti, inclusa la rete primaria. Tuttavia, ciò non significa che devi essere un validatore per guadagnare premi per AVAX in staking. Puoi delegare la tua puntata a un validatore per guadagnare premi di puntata di una certa percentuale.

Al momento i token AVAX sono in staking per circa il 64%. I premi di staking per i validatori sono di circa 11% APY, e i premi di staking per i deleganti sono circa 9,53%.

Pagamento delle commissioni di transazione con AVAX

Come parte dell'ecosistema, le valanghe sono chiamate unità di conto comune. Per dirla semplicemente, AVAX è la valuta predefinita sulla rete. AVAX viene utilizzato per tutte le commissioni di transazione e funge da valuta comune tra le sottoreti.

Implementando AVAX, le sottoreti che altrimenti avrebbero le proprie criptovalute possono diventare interoperabili.

Crea token e sottoreti utilizzando AVAX

I due casi d'uso principali di Avalanche sono la creazione di token personalizzati e reti blockchain (chiamate sottoreti). Con la piattaforma, gli sviluppatori sono in grado di sviluppare NFT, protocolli DeFi e giochi, tra molte altre opzioni.

La X-Chain può essere utilizzata per creare token personalizzati, per lanciare smart contract sulla C-Chain o per creare sottoreti. I pagamenti AVAX basati su abbonamento per le sottoreti sono particolarmente diffusi.

Metriche dei token AVAX