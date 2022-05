Il mercato della criptovaluta è sempre in evoluzione, con prezzi delle criptovalute in aumento e in calo su base giornaliera. È in continua evoluzione, con nuove valute e asset che appaiono continuamente. Nel mondo delle criptovalute, ci sono sempre nuovi giocatori che emergono sulla scena.

Quindi può essere difficile tenere traccia di chi sta andando bene e chi no. Detto questo, mentre entriamo nel 2022, è importante tenere sotto controllo chi sono i maggiori asset gainer finora. In questo post del blog, daremo un'occhiata ai migliori guadagni di criptovalute nel gennaio 2022. Continua a leggere per saperne di più.

Lo stato attuale delle criptovalute (nel 2022)

Dalla sua prima apparizione in questo mondo nel 2009, Bitcoin ha avuto una vita piuttosto movimentata. È iniziato inizialmente come qualcosa ai margini dei mercati tradizionali (azioni, valute, ecc.) Si è subito reso conto che poteva essere qualcosa di più di questo, e nel 2013 c'è stata una massiccia esplosione di "altcoin" - o alternative monete in Bitcoin.

Stavano tutti cercando di entrare nella propria nicchia con le proprie regole. Nel 2014 abbiamo visto tutti la criptovaluta fare il suo passo con l'Accordo di New York, creando qualcosa che è ancora in lavorazione: Bitcoin Cash.

Oggi, nel 2022, la criptovaluta si è suddivisa in diversi "fork", ciascuno con le proprie regole e il proprio valore di mercato. Attualmente ci sono più criptovalute che hanno un roccaforte nelle rispettive nicchie, ma sembra che la fine della strada non sia ancora in vista per la criptovaluta nel suo insieme.

Investimento medio in criptovalute nel 2022 (finora)

Alcune persone potrebbero pensare che sia troppo presto per iniziare a parlare di ciò che hanno investito nel gennaio 2022. Voglio dire, come potresti sapere se ha avuto successo o meno in così poco tempo. Giusto?

Beh, potrei non sapere con certezza se ha avuto successo o meno, ma quello che so è che il mercato delle criptovalute nel suo insieme ha avuto il suo anno migliore nel 2021 e gennaio 2022 ha fatto un ruggito con un enorme investimento in criptovaluta.

L'investimento medio in criptovalute nel 2022 è stato finora di $ 1.207,64 (questa è la media di tutti gli investimenti individuali).

I 10 maggiori guadagni di criptovalute nel gennaio 2022

1. Ecomi (OMI)

Profitto: +15.034,09%

In meno di un mese, Ecomi (OMI) è passata da un valore di 0,05$ a 8,52$ ed è rimasto forte, nonostante il calo generale dei mercati delle criptovalute, a partire da febbraio 2019. Ecomi (OMI) è una rete di condivisione video tokenizzata che si concentra su aspetti economici ed ecologici.

Consente agli utenti di acquistare, vendere o scambiare beni virtuali tramite l'app VeVe. Il CEO, Simon Scherf, ritiene che "con un crescente interesse per la vita verde e le valute digitali, vediamo un enorme potenziale di crescita".

2. Gala (GALA)

Profitto: +10891,26%

Gennaio 2022 ha registrato i maggiori guadagni in più di 3 anni per alcune criptovalute. La maggior parte di questi guadagni può essere attribuita a Gala, una valuta virtuale che non aveva registrato aumenti significativi dal 2019 ma che è esplosa questo mese.

Il prezzo di Gala è aumentato del 2.008% entro i primi 15 giorni di gennaio, portandolo a diventare uno dei maggiori guadagni di criptovalute nel 2022. I guadagni di prezzo possono essere attribuiti a diversi fattori: a aumento significativo del volume degli scambi e maggiore interesse da parte di investitori e speculatori a causa delle voci secondo cui è considerata una delle migliori monete alternative al Bitcoin.

3. Axie Infinity (AXS)

Profitto: +10598,52%

Axie Infinity è un adorabile gioco di raccolta di creature decentralizzato in cui i giocatori possono adottare animali domestici digitali, chiamati anche "Axies". Nel gennaio 2022, Axie Infinity (AXS) è diventato uno dei crypto gainer più quotati dopo una serie di annunci. Il primo annuncio è stato che una nuova razza sarebbe stata rilasciata il 29 gennaio alle 14:00 GMT+0.

Il successivo è stato 10 minuti dopo, un annuncio del co-fondatore che diceva che avrebbero rilasciato un nuovo set di geni alle 17:00 GMT+0. Il terzo annuncio è stato del community manager che diceva che avrebbero regalato 100 incubatrici per uova gratuite per tutti i presenti su discord chat.

4. Telcoin (TEL)

Profitto: +9597,44%

Telcoin è diventato uno dei maggiori guadagni di criptovalute nel gennaio 2022 poiché il suo valore è aumentato di un enorme 1.301%. Telcoin è il token di criptovaluta di un sistema di rimessa basato su blockchain progettato per gli operatori di denaro mobile. Lo exchange di criptovalute aggiungerà Telcoin alla sua piattaforma, consentendo agli utenti di tutto il mondo di iniziare a fare trading di questi token a costo zero.

A partire da gennaio 2022, Telcoin prende una quota del 5% delle commissioni generate da TFG Crypto oltre a diventare il token esclusivo da utilizzare sullo scambio di criptovalute. Le transazioni effettuate su TFG Crypto vengono completate istantaneamente, con commissioni minime o nulle.

5. Solana (SOL)

Profitto: +7998,67%

Una delle valute digitali più popolari all'inizio di gennaio 2022 è Solana (SLANA), con un aumento di oltre il 2000%. Proprio come Stellar (XLM) e Paxos Standard Token ( PAX), Solana è salito fino al 2.400% durante questo periodo.

Gli analisti concordano sul fatto che l'aumento delle monete digitali è dovuto principalmente alla crescente domanda di token. Gli investitori si aspettano che i token sostituiranno gradualmente la moneta elettronica convenzionale e si possono osservare enormi fluttuazioni di prezzo in Asia e in alcuni paesi europei paesi.

6. Fantom (FTM)

Profitto: +7155,14%

In una sorprendente svolta degli eventi, un progetto crittografico chiamato "Fantom" è diventato uno dei maggiori guadagni di crittografia nel gennaio 2022. Fantom è una criptovaluta con un obiettivo ambizioso: fornire denaro gratuito a tutti sulla terra.

L'idea alla base è semplice: Fantom è diventata la prima squadra a costruire e lanciare con successo la propria rete blockchain. La loro blockchain può elaborare molte più transazioni al secondo rispetto a molte blockchain tradizionali, come Bitcoin e Ethereum. Il team chiama questa tecnologia "Infinite Scaling".

Lanciando la propria rete, Fantom rende possibile creare il primo sistema di cassa gratuito al mondo, un servizio di pagamento globale con commissione dello 0% che funziona istantaneamente in qualsiasi parte del mondo.

7. Poligono (MATIC)

Profitto: +6805,13%

È stato uno dei maggiori guadagni di criptovalute nel gennaio 2022 a causa di una serie di annunci della loro nuova "Campagna di voto della comunità Bit-Z" che consente a tutti i possessori di MATIC di votare sulla strategia di sviluppo, affari della comunità e persino futuri elenchi di scambi.

Gli analisti di Crypto ritengono che la borsa BIT-Z diventerà un fattore importante per la crescita dei prezzi di MATIC nei prossimi mesi. Il 19 gennaio 2022, MATIC ha annunciato di essere quotata nella borsa BIT- Z exchange, che è uno dei top 15 exchange in termini di volume di scambi.

8. Token Rari Governance (RGT)

Profitto: +5491,43%

L'anno 2022 è ancora giovane, ma ci sono già molti sviluppi che si possono vedere. Uno dei più grandi risultati ottenuti finora è stato per Rari Governance Token (RGT), che è riuscito a diventare il più grande gainer nel gennaio 2022.

Con una crescita del +54% in 24 ore, è sembrato quasi irreale a molte persone che non hanno familiarità con il progetto. Rari Governance Token (RGT) è un token di governance decentralizzato che aveva già un impressionante 2018 con una crescita del +2557%.

Il team dietro il progetto è stato molto attivo dopo quell'anno promettente e ha apportato continui aggiornamenti sonori alla propria piattaforma. Ciò li ha portati a diventare i maggiori guadagni nel gennaio 2022.

9. Token BAO (BAO)

Profitto: +5279,38%

L'industria blockchain sta diventando sempre più grande ogni giorno. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha raggiunto più di $ 100 miliardi. Molti nuovi token stanno invadendo il mercato, il che rende difficile scegliere i vincitori su base giornaliera.

Ma alcuni artisti eccezionali come BAO Token (BAO) si distinguono ancora per la visione forte e il prodotto dietro di esso. Recentemente (nel gennaio 2022) sono diventati uno dei principali guadagni di criptovalute. BAO Token (BAO) è un progetto promettente. Recentemente hanno reso pubblico il loro servizio: Bao Rendezvous: un impegno indistruttibile per affari e piacere.

10. Verasity (VRA)

Profitto: +5200,33%

Sfruttando il più grande boom di criptovalute del 2022, Verasity (VRA) ha rapidamente guadagnato fama nello spazio crittografico. La piattaforma di condivisione video al 100% ha creato un sistema basato su blockchain in cui gli utenti vengono premiati per la visione di video e possono anche controllare come vengono monetizzati i contenuti.

Grazie a questa idea innovativa, il prezzo di VRA è balzato da circa 10 centesimi a oltre $ 10 in pochi mesi. Entro un mese, VRA ha raddoppiato il suo prezzo. Ciò significa che un token Verasity passerebbe da un valore di circa 10 centesimi a 20 centesimi, un guadagno del 100%!

Investire in criptovalute: cosa riserva il futuro?

Il mercato delle criptovalute è in piena espansione, con un patrimonio di $ 180 miliardi segnalato oggi. Tuttavia, è ancora molto nella sua infanzia. In effetti, alcuni critici sostengono che sia solo un'altra bolla in attesa di scoppiare.

Se i detrattori del settore hanno ragione e l'attuale boom esplode, cosa possono aspettarsi gli investitori dai loro investimenti? Cosa riserva il futuro? Anche se nessuno può prevedere appieno cosa porterà il futuro, specialmente con un settore emergente come la criptovaluta, alcune cose sono molto probabili come l'ampia adozione delle valute digitali.

Pensiero conclusivo: come diventare il miglior vincitore di criptovalute

La tecnologia delle criptovalute e blockchain è esplosa nel mercato globale negli ultimi anni. Chiaramente, ci sono molti soldi da fare in questo settore, ma solo una percentuale molto piccola di persone in realtà sapere come iniziare a farlo.

Se vuoi diventare una di quelle persone "fortunate" che vengono coinvolte abbastanza presto per ottenere i profitti più alti, è fondamentale che ti prenda il tempo per imparare esattamente cosa stai facendo. Non limitarti a saltare senza conoscere le basi del trading: se lo fai, ti stai preparando per una perdita significativa nel migliore dei casi e una totale rovina finanziaria nel peggiore dei casi.