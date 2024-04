Il cuore della show girl più chiacchierata d’Italia potrebbe essere di nuovo impegnato: al suo fianco è stato avvistato Angelo Eduardo. Ma di chi si tratta? Quanti anni ha e che lavoro fa il – presunto – nuovo fidanzato di Belen Rodríguez? Ecco le informazioni che abbiamo raccolto su di lui e cosa sappiamo sul loro incontro.

Chi è Angelo Eduardo e come ha conosciuto Belen Rodríguez

Belen Rodriguez ha un nuovo amore: si chiama Angelo Eduardo, ha 34 anni ed è siciliano. O almeno secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe così. I due sono stati immortalati in vacanza prima in Liguria e poi a Parigi e, sembrerebbe dalle foto, la presentatrice gli avrebbe già fatto conoscere i figli.

Questo vuol dire che il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, in cui molti speravano, non c’è stato. Dopo aver detto addio ad Elio Lorenzoni, per motivi che non sono stati chiariti, ora Belen Rodriguez preferisce frequentare questo misterioso ragazzo siciliano di cui non conosce il lavoro o altri dettagli sulla vita privata.

Probabilmente si tratta di un volto lontano dal mondo dello spettacolo. Quindi dovremo aspettare ancora un po’ per conoscere di più sul suo conto e provare a indovinare dove si sono incontrati e come è scoccata la scintilla.

Le foto insieme

Le voci secondo cui Angelo Eduardo sarebbe il nuovo fidanzato di Belen hanno iniziato a circolare dopo la pubblicazione di alcune foto sul settimanale “Diva e donna”. Nelle foto si vedono loro due insieme ai figli di lei, colti alla sprovvista dai paparazzi.

A questo punto viene da pensare che Angelo sarà presente anche in occasione dell’attesissimo matrimonio tra Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, il 30 giugno 2024.