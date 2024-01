Ignazio Moser: chi è, età, carriera, vita privata, Cecilia Rodriguez, matrimonio

Chi è Ignazio Moser? Nome noto della televisione italiana per la sua partecipazione al Gf Vip e per la sua relazione con Cecilia Rodriguez, tra non molto l'ex ciclista e personaggio televisivo sposerà la sua compagna Cecilia nonostante anni prima avevano dichiarato che il matrimonio non era ancora tra i loro progetti.

Chi è Ignazio Moser: età, genitori, carriera sportiva, carriera cinematografica

Ignazio Moser è nato a Trento, sotto il segno del Cancro, il 14 luglio 1992, attualmente ha 31 anni. I suoi genitori sono Francesco Moser e Carla Merz, che nel 2022 hanno divorziato. Il padre di Ignazio Moser è un noto ciclista, così come lo sono anche gli zii e i cugini di Ignazio.

Ignazio Moser, in un primo momento, ha infatti intrapreso una carriera nel ciclismo ottenendo anche discreti risultati. Nel 2012 ha partecipato ai Campionati Europei e ha vinto la medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre. A causa di un infortunio, però, Moser ha abbandonato il ciclismo e ha iniziato a lavorare, insieme ai suoi fratelli maggiori, nell'azienda di famiglia.

Il ciclismo è stato un trampolino di lancio per la televisione e infatti, dopo aver ottenuto notorietà per aver commentato il Giro d'Italia, Ignazio Moser è stato accolto a braccia aperte nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha raggiunto anche la semifinale.

Subito dopo il Gf Vip, la carriera di Moser è decollata e ha infatti partecipato ai seguenti programmi:

• Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota (2018);

• Ex on the Beach Italia (2020);

• L’isola dei famosi (2021);

• Isola Party (2022).

La vita privata di Ignazio Moser: quante ragazze ha frequentato, la relazione con Cecilia Rodriguez e il matrimonio

Ignazio Moser, durante la sua vita, ha avuto moltissimi flirt con persone più o meno note. Si ricordano in particolare quello con la modella Tanja Dexters e quello con la corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.

Nel 2017, mentre era nella casa del Gf Vip, Ignazio Moser ha conosciuto Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che però era impegnata con Francesco Monte. Questo però non ha impedito ai due ex concorrenti di provare a stare insieme e la modella ed influencer, infatti, decise di lasciare Monte proprio per Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non avevano mai parlato ufficialmente di matrimonio ma dopo anni di relazione i due fidanzati hanno cambiato idea e hanno annunciato che presto si sposeranno.

Che malattia ha avuto Ignazio Moser

Nel 2021 le condizioni di salute di Ignazio Moser avevano fatto preoccupare i fan in quanto era apparso visibilmente dimagrito. Tutti pensavano al peggio, ma il modello ed influencer trentino ha subito tranquillizzato tutti attraverso il suo profilo Instagram specificando che si trattava di un parassita intestinale.

Dopo aver seguito una cura, infatti, Moser ha ripristinato la sua forma fisica riprendendo peso.

