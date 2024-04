Altro segno meno per le Borse europee che dopo il calo della vigilia hanno perso terreno anche oggi.

A fare eccezione è stata solo la piazza londinese che ha visto il Ftse 100 salire in controtendenza dello 0,48%, mentre il Cac40 e il Dax sono scesi rispettivamente dello 0,93% e dello 0,95%.

A rimanere leggermente più indietro è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 33.939 punti, in flessione dello 0,97%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 34.323 e un minimo a 33.736 punti.

Ftse Mib: a rischio un ritorno sui recenti minimi

L’indice delle blue chip ha dato un seguito alla flessione di ieri dopo aver fallito il test di area 34.500, scendendo poco al di sotto dei 34.000 punti.

L’abbandono confermato di questo livello aprirà le porte a ulteriori flessioni, con primo approdo in area 33.800 e successivamente sui 33.500 punti.

Approfondimenti ribassisti oltre tale soglia costringeranno a spostare l’attenzione sui 33.200 punti prima e in area 33.000 in seguito.

Ritorni al di sopra dei 34.00 punti vedranno il Ftse Mib tentare dei recuperi verso i 34.200/34.300 punti in primis e in seguito in direzione dei 34.500 punti, con estensioni fino ai 34.900/35.000 punti, da cui i corsi sono stati respinti di recente.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana sul fronte macro USA si segnalano i redditi personali che a marzo dovrebbero salire dello 0,5% dopo il rialzo dello 0,3% precedente, mentre le spese per consumi sono viste in positivo dello 0,6% dopo l’incremento dello 0,8% di febbraio.

In agenda anche l’indice relativo alla fiducia Michigan di aprile che dovrebbe attestarsi a 77,8 punti rispetto ai 79,4 punti di marzo.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Abbvie e Colgate-Palmolive che dovrebbero riportare un utile per azione di 2,23 e di 0,81 dollari, mentre per Chevron ed Exxon Mobil si sitma un eps di 2,87 e di 2,2 dollari e per Kellogg Co un utile per azione di 0,85 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Francia dove sarà diffuso l’indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad aprile dovrebbe salire da 91 a 93 punti.

A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating della Francia da parte di Fitch e Moody’s, mentre DBRS si pronuncerà su quello dell’Italia.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnalano le riunioni assembleari di diverse società per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023 e si tratta di: Ambromobiliare, Cyberoo, Dovalue, Eukedos, Gambero Rosso, Interpump, Mondadori, Sanlorenzo, Triboo e Valsoia.