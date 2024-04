Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull’attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sta tornando indietro. Cosa aspettarsi nelle prossime sedute?

Per lo Spread BTP-Bund resta valido il supporto di quota 130 punti base e fino a quando non si scenderà al di sotto di tale area, si resterà in una fase laterale.

Spread BTP-Bund in pericolo?

Lo scenario diventerà più pericoloso se il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco dovesse tornare sopra la soglia dei 140-150 punti base.

Il rendimento del BTP a 10 anni continua a muoversi a poca distanza dalla soglia del 4%. Quali i possibili scenari nel breve?

Il rendimento del BTP a 10 anni viaggia sotto il livello tecnico del 4% e si trova in una zona abbastanza importante per il mercato.

Il rendimento del decennale potrebbe mantenersi in area 3,85%-3,9% che è una zona di supporto e se dovesse essere mantenuta tale soglia, sarà probabile un ritorno verso il 4%-4,1%, perché proprio oggi è stato toccato il supporto di una trendline di lungo periodo.

Dobbiamo prestare massima attenzione in questa fase, perché una salita sopra il 4% porterebbe verso il 4,2%-4,3% il decennale.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

I BTP stanno cercando di reagire dai supporti ed è ottimo il rimbalzo del BTP 2067 dai 71,8 euro per puntare a una salita verso area 74 euro, mentre sarà negativo solo un ritorno sotto i 70 euro.

Buono anche il recupero del BTP 2051 che rimbalza dal supporto dei 58 euro e bisognerà superare ora la barriera dei 62 euro per andare ancora più al rialzo.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l’attuale impostazione del rendimento del Treasury e del Bund a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni sta rimbalzando dalla soglia del 2,5% e si sta dirigendo verso la resistenza del 2,6%.

Lì bisognerà vedere se si salirà ancora o se al contrario si potrà assistere a un movimento correttivo in direzione dell’area del 2,5%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è su livelli abbastanza alti, intorno ad area 4,6%, e sarà importante ora scendere sotto il supporto del 4,5% per alleggerire un po’ lo stress dei mercati.

Fino a quando non si scenderà al di sotto dell’area del 4,5%, si rimarrà in una zona abbastanza pesante per l’economia a stelle e strisce.