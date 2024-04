Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull’attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è tornato a salire verso area 140 punti base. Quali le attese per le prossime sedute?

Lo Spread BTP-Bund si è spinto anche oltre la soglia dei 140 basis points, ma si mantiene al di sopra del supporto in area 135-137 punti base.

Spread BTP-Bund destinato a calare?

Sui valore correnti il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco potrebbe lateralizzare per un po’, ma se si dovesse salire oltre i 145 punti base, sarà molto probabile un ritorno verso i 160 e i 170 basis points.

I mercati azionari però per il momento non vogliono scendere, quindi è molto più probabile che si vada a testare il supporto dei 128 punti base prima e dei 120 dopo e sarà solo sotto quest’ultima soglia che si aprirà uno scenario più tranquillo per l’azionario.

Focus sul rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni si sta mantenendo a poca distanza dall’area del 4%. Vede ulteriori rischi al rialzo nel breve?

Per il rendimento del BTP a 10 anni segnaliamo un supporto di rilievo in area 3,8% che si sta provando a difendere per ora.

In caso di abbandono di tale soglia, sarà probabile una flessione del rendimento verso il 3,6% prima e il 3,5% in seguito.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Il BTP 2067 è sul supporto dei 72 euro per contratto e si tratta di una soglia di prezzo importante che chiude un gap e che potrebbe dare l’opportunità di risalire verso la resistenza dei 75/76 euro.

Sotto i 72 euro per contratto, il BTP 2067 tornerà verso i minimi a 70 euro prima e in direzione del supporto a 68 euro in seguito.

Per il BTP 2051 siamo sul supporto dei 60-61 euro e si potrebbe rimbalzare verso quota 63 euro, ma solo oltre questa soglia si sarà positivi.

In alternativa il BTP 2053 potrebbe lateralizzare fino ai 53 euro.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l’attuale impostazione del rendimento del Treasury e del Bund a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Treasury a 10 anni è tornato un po’ a salire visto che siamo in area 4,5% e la situazione appare un po’ più tesa, tanto che è atteso un ritorno verso l’area del 5%.

La corsa prospettata verso tale soglia può sembrare un po’ folle, ma è giustificata dal fatto che l’inflazione negli Stati Uniti è tornata a salire.

Per il rendimento del Bund a 10 anni siamo sul supporto del 2,45% da cui i corsi hanno rimbalzato.

In caso di rottura al rialzo del 2,47%, l’obiettivo sarà di un ritorno verso il 2,5%, mentre un movimento laterale potrebbe trattenere il decennale tra il 2,47% e il 2,5%.