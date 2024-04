Un finale di settimana decisamente spumeggiante per Ariston Holding che oggi ha fatto il pieno di acquisti, mettendo a segno la migliore performance nel paniere delle azioni a media capitalizzazione.

Ariston Holding svetta tra le mid cap

Il titolo, dopo aver ceduto quasi mezzo punto percentuale ieri, è schizzato in alto oggi, fermandosi a 4,966 euro, con un rally del 5,26% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 550mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 450mila.

Ariston vola dopo la trimestrale di Viessmann

Ariston Holding ha spiccato il volo dopo che Viessmann, detenuta da Carrier, ieri ha riportato i risultati del primo trimestre di quest’anno.

La crescita organica ha riportato una flessione del 12%, di cui -7% dai pannelli solari, con un’indicazione di EBITDA in linea con il primo trimestre del 2023 grazie al mix, efficienze e sinergie.

Sul 2024 la guidance prevede vendite tra il flat e il calo a una singola cifra media, contro l’indicazione precedente di crescita a una singola cifra media, con un secondo trimestre simile al primo.

Previsti margini high-teens, in linea con la precedente guidance e HPs in miglioramento a una singola cifra media e boiler in calo a una doppia cifra bassa, con pannelli solari in flessione del 30%.

Il gruppo si aspetta che gli ordini di HP possano ripartire tra maggio/giugno, dopo che nel primo trimestre sono in calo, ma in rialzo del 60% su base sequenziale.

E’ importante che ora la regolamentazione europea rimanga la medesima.

Ariston Holding: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la performance di Viessmann nel primo trimestre, a livello di margini è nettamente migliore delle loro aspettative per Ariston (forte calo dei margini).

Anche l’outlook sul 2024 sul segmento pompe di calore è molto dissimile dalle attese degli esperti e da quelle del settore: Equita SIM crede che Viessmann stia facendo molto bene sia in termini di espansione geografica che di espansione della gamma prodotti in nuovi segmenti di mercato.

Gli analisti della SIM milanese fanno sapere che vedono una lettura trasversale limitata per Ariston Holding, confermando la loro view bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,2 euro.

Ariston: la view di Mediobanca Research

E’ improntato all’ottimismo anche il giudizio di Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform” sul titolo dopo la trimestra di Viessmann.

Gli analisti evidenziano che l’outlook fornito da quest’ultima è coerente con la guidance rilasciata dal management di Ariston per l’anno in corso e con il target di ricavi in flessione tra l’1% e il 5%.