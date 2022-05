Il bitcoin da solo, quando sta raggiungendo il massimo, oscilla a oltre un trilione di dollari in capitalizzazione di mercato, mentre l'industria globale delle criptovalute ha una capitalizzazione di mercato di $ 1,88 trilioni. Bitcoin, Ethereum, BnB e alcune monete stabili come Tether (USDT) e USDC hanno continuato a lottare per essere tra le prime 5 criptovalute.

Sono passati 13 anni dal lancio di Bitcoin e numerosi progetti hanno seguito un percorso simile. Più di 10000 criptovalute sono state realizzate, ma solo poche sono apprezzate e riconosciute sul mercato.

Quello che colma le carenze del mercato, ha numerose utilità e porta la soluzione con le sue idee innovative cattura l'attenzione del mercato.

La criptovaluta globale ha una sbalorditiva 1,88 trilioni di capitalizzazione di mercato. In in questo articolo, abbiamo classificato la criptovaluta migliore in base alla loro capitalizzazione di mercato. Abbiamo coperto la loro utilità, tokenomica e uso generale. Immergiamoci in profondità.

1) Bitcoin— La prima cripto

Bitcoin è la prima criptovaluta mai programmata. L'idea era quella di creare una valuta digitale anonima e decentralizzata, in cui la blockchain fungesse da registro e il resto è storia.

Come descritto nel suo white paper, Bitcoin è un sistema di moneta elettronica peer-to-peer senza alcun intermediario.

Uno pseudonimo—Satoshi Nakamoto ha pubblicato per la prima volta il suo whitepaper il 31 ottobre 2008. Entro due mesi dal rilascio del whitepaper, la rete bitcoin è stata lanciata pubblicamente nel gennaio 2009.

Fino ad oggi, il fondatore di bitcoin— Satoshi Nakamoto, rimane sconosciuto al mondo. Il primo destinatario di bitcoin— Hal Finney, era anche il principale sospettato di essere un fondatore di bitcoin.

Bitcoin ha guadagnato terreno dopo il suo rilascio e tutti abbiamo sentito parlare del famoso scambio di due pizze con 10000 BTC nel maggio 2010.

Bitcoin ha raggiunto la soglia dei 100 dollari nel 2013 e da allora non ha più guardato indietro. Con il suo pazzesco valore monetario, bitcoin ha fatto notizia in numerose riviste rinomate. I primi investitori non potevano dimenticare ciò che BTC ha fatto per loro. Sono per sempre grati a BTC—e spesso vengono chiamati Bitcoin Maxis nei media popolari.

Avanti veloce al 2022, bitcoin viene scambiato a 45 mila con un'enorme capitalizzazione di mercato di $ 769 miliardi. In questi tempi, bitcoin è visto come un Santo Graal. Multinazionali come Tesla, Square Micro Strategy e Terra Labs stanno ora accumulando BTC nelle loro riserve.

2) Ethereum

Ethereum è stato lanciato nel 2015 da un prodigio russo, Vitalik Buterin. Nei primi giorni, la community di Ethereum ha dovuto affrontare un percorso difficile dopo l'hacking DAO della genesi che ha portato al duro fork di Ethereum in due— Ethereum classico (ETC) ed Ethereum (ETH).

Ethereum è una rete blockchain in cui è possibile distribuire più dApp e contratti Smart. È il pioniere degli smart contract— un codice indistruttibile che si autoesegue al raggiungimento di determinate condizioni.

Con oltre 1000 dapp implementate su Ethereum, è il più grande ecosistema DeFi che blocca una risorsa totale di $ 116,9 miliardi.

Ethereum accetta lo stesso protocollo di bitcoin Proof of Work (PoW). Tuttavia, nell'autunno del 2022, Vitalik ha il suo team pronto a fondere Ethereum in una rete proof of stake.

Ethereum ha superato i 1000 dollari nella corsa al rialzo del 2017. Con una capitalizzazione di mercato di 362 miliardi, un ether viene scambiato vicino a 3000 USD.

3) Tether— La prima criptovaluta stabile

Tether (USDT) è una stable coin centralizzata il cui valore rimane ancorato a fiat (USD). Nello spazio crittografico, numerose monete stabili cercano di correggere la volatilità. Alcuni sono ancorati a fiat, merce, mentre altri dipendono dall'algoritmo per la stabilità.

E Tether è una moneta stabile con garanzia fiat controllata da uno scambio di criptovalute—Bitfinex.

Sei anni dopo il rilascio di Bitcoin, Tether è stato il primo a soddisfare la volatilità del mercato, con il suo lancio nel 2014.

Con oltre $ 85 miliardi di capitalizzazione di mercato, Tether (USDT) è la quarta criptovaluta più grande sul mercato. Un token tether viene scambiato a un USD e il suo obiettivo è rimanere ancorato a 1 USD fiat.

Tether viene utilizzato per immagazzinare valore e scambiare criptovalute in varie coppie sui principali scambi di criptovalute. Esempio: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, COSMOS/USDT, DOT/USDT, LUNA/USDT e altro.

4) BnB— Gigante dello scambio di criptovalute

Costruisci e costruisci una catena precedentemente nota come Binance Coin è un token che alimenta l'ecosistema Binance.

Fondato da Changpeng Zhao nel 2017, Binance è diventato il più grande scambio di criptovalute a livello globale con un volume di scambio giornaliero di $ 17 miliardi.

BnB è un token basato su scambio, che ha numerose utilità:

Le commissioni di cambio vengono ridotte al possesso di una moneta BnB.

Se il mese precedente ha raggiunto un determinato volume di scambi in BnB, gli utenti vengono etichettati in livelli VIP in cui le commissioni di transazione vengono ridotte e vengono offerti altri vantaggi.

La quantità minima di criptovalute non negoziabili nota come polvere di criptovalute può essere convertita in monete BnB.

BnB viene utilizzato per pagare le tariffe del gas sulla catena Binance e sulla catena intelligente di Binance, dove sono state implementate numerose dApp.

L'ecosistema Binance DeFi ha un'incredibile cifra di $ 12,6 miliardi di asset bloccati al suo interno, classificandosi al terzo posto per volume totale bloccato.

Con una capitalizzazione di mercato di $ 66 miliardi, BnB scambia vicino a $ 420 e le commissioni del gas raccolte vengono bruciate, per riportare la fornitura totale a soli 300 milioni, rendendolo un token deflazionistico.

5) USDC

USDC è un'altra moneta stabile, creata da una collaborazione tra il consorzio Center e Coinbase. È completamente supportato da fiat, in particolare USD. Per ogni 1 USDC, nella riserva viene tenuto 1 $. Gli utenti possono riscattare 1 USDC per 1 USD e viceversa.

Lanciato per la prima volta come token ERC-20 nel 2018, ora anche la blockchain di Solana, Stellar e Algorand gode del privilegio di USDC.