Beppe Marotta, il dirigente dell’Inter, ha da anni un problema agli occhi, il cosiddetto ‘strabismo da non-uso’, causato da una malformazione corneale presente sin dalla nascita nell’occhio sinistro. Quando un occhio ha una visione significativamente peggiore dell’altro, il corpo ha difficoltà a mantenere entrambi gli occhi allineati, poiché il cervello richiede immagini di qualità simile da entrambi gli occhi per mantenere l’allineamento. Questa discrepanza di qualità visiva porta alla deviazione progressiva dell’occhio meno efficiente, causando strabismo. Sebbene possa essere corretto chirurgicamente, esiste il rischio che, poiché l’occhio deviato continua a vedere male, possa riprendere lentamente la deviazione anche dopo l’intervento. Vediamo cos’è lo strabismo, quali sono le cause e cosa è possibile fare chirurgicamente.

Cos’è lo strabismo da non uso e le cause

Lo strabismo si manifesta quando i due occhi non sono allineati correttamente, puntando in direzioni diverse. Questo può causare una percezione distorta dell’immagine e compromettere la visione binoculare. Le cause dello strabismo possono essere molteplici:

Ereditarietà: una predisposizione genetica può giocare un ruolo significativo nello sviluppo dello strabismo.

una predisposizione genetica può giocare un ruolo significativo nello sviluppo dello strabismo. Malattie oculari: disturbi come la cataratta o la ptosi palpebrale possono influenzare la capacità dell’occhio di focalizzare correttamente gli oggetti.

disturbi come la cataratta o la ptosi palpebrale possono influenzare la capacità dell’occhio di focalizzare correttamente gli oggetti. Difetti refrattivi: problemi come l’ipermetropia, la miopia o l’astigmatismo possono ostacolare il movimento oculare e contribuire allo sviluppo dello strabismo.

problemi come l’ipermetropia, la miopia o l’astigmatismo possono ostacolare il movimento oculare e contribuire allo sviluppo dello strabismo. Paresi cerebrale e muscolare: disturbi a livello cerebrale o paralisi dei muscoli oculari possono influenzare il corretto allineamento degli occhi.

disturbi a livello cerebrale o paralisi dei muscoli oculari possono influenzare il corretto allineamento degli occhi. Altre patologie sottostanti: condizioni come malattie neurologiche, traumi, diabete o ipertensione possono essere correlate allo sviluppo dello strabismo.

Sintomi e Complicazioni dello Strabismo

Lo strabismo può manifestarsi in varie forme, tra cui lo strabismo convergente (esotropia), lo strabismo divergente (exotropia) e lo strabismo verticale (ipertropia o ipotropia). Nei bambini, se non trattato, può portare all’ambliopia, compromettendo la visione tridimensionale e causando diplopia (visione doppia) negli adulti. È importante essere consapevoli dei sintomi e delle possibili complicazioni per intervenire tempestivamente.

Quando Consultare uno Specialista e Come Viene Diagnosticato lo Strabismo?

La visita oculistica e ortottica sono cruciali per una corretta diagnosi dello strabismo. È consigliabile sottoporre i bambini a controlli periodici fin dai primi mesi di vita per individuare eventuali problemi visivi. L’iter diagnostico può includere esami come la misurazione dell’acuità visiva, il test della copertura, la valutazione della visione tridimensionale e lo studio della motilità oculare. Nei casi più complessi, possono essere necessari esami diagnostici avanzati come la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica.

Opzioni di Trattamento per lo Strabismo

Il trattamento dello strabismo può essere sia chirurgico che non chirurgico, a seconda della gravità del caso. Le opzioni non chirurgiche possono includere la correzione dei difetti refrattivi, l’occlusione dell’occhio dominante per favorire l’uso dell’occhio più debole, l’uso di lenti prismatiche e gli esercizi ortottici. In alcuni casi, tuttavia, può essere necessario ricorrere all’intervento chirurgico per riallineare i muscoli oculari e ripristinare la visione binoculare.

Lo strabismo va affrontato con tempestività e curato con approcci personalizzati in base alle esigenze del paziente. Consultare uno specialista è fondamentale per una corretta diagnosi e un trattamento efficace.

