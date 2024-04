Il tumore alla prostata è una delle forme più comuni di cancro tra gli uomini, ma spesso può svilupparsi senza mostrare sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Tutto questo potrebbe rendere complicata la diagnosi, ma con la dovuta prevenzione si può tranquillamente curare questa terribile malattia ed avere un’aspettativa di vita alta.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Che dolori provoca il tumore alla prostata? Quando ci si deve preoccupare per la prostata? Quali sono i sintomi iniziali del tumore alla prostata? Quanto si può vivere con il tumore alla prostata?

Che dolori provoca il tumore alla prostata

Come abbiamo già accennato in precedenza, il tumore alla prostata potrebbe essere asintomatico e dunque non provocare alcun tipo di dolore. Tuttavia, con l’avanzare del cancro ed il conseguente ingrossamento anche dell’organo colpito, si potrebbero iniziare ad avvertire dei dolori che interessano diverse strutture anatomiche come gli arti, la schiena, l’addome e la vescica.

Tra i fastidi più comuni che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme vi è sicuramente il dolore che si prova durante la minzione in quanto l’aumento delle dimensioni del tumore può comprimere l’uretra, provocando dolore o bruciore.

Bisogna prestare molta attenzione anche ad alcuni sintomi più generici come il dolore alla schiena, all’anca o all’addome.

Quando ci si deve preoccupare per la prostata

La preoccupazione per la prostata dovrebbe sorgere quando si verificano sintomi insoliti o persistenti, spesso associati ai dolori elencati in precedenza. Non bisogna mai sottovalutare l’avanzare dell’età: uomini con età superiore ai 50 anni potrebbero avere maggiore probabilità di sviluppare questo tipo di cancro. Va considerata anche la propria storia familiare. Qualora ci dovessero essere casi di tumore alla prostata all’interno della propria famiglia sarebbe opportuno fare dei controlli preventivi per escludere il rischio che questo cancro abbia già attaccato il nostro corpo.

Quali sono i sintomi iniziali del tumore alla prostata?

I sintomi iniziali del tumore alla prostata, nella maggior parte dei casi, sono estremamente vaghi e generici e, se dovessimo escludere i dolori e i sintomi relativi alla minzione o all’eiaculazione, la maggior parte dei sintomi di questo cancro potrebbero essere confusi con dei semplici sintomi influenzali.

Esiste però (e fortunatamente) una sintomatologia tipica di questo tumore che comprende:

Difficoltà nell’avviare o fermare il flusso urinario ;

; minzione frequente, specialmente di notte ;

; sensazione di non svuotare completamente la vescica ;

; dolore durante la minzione o l’eiaculazione ;

; presenza di sangue nelle urine o nello sperma.

Quanto si può vivere con il tumore alla prostata

La prognosi del tumore alla prostata dipende da vari fattori, tra cui lo stadio della malattia al momento della diagnosi, l’età del paziente e la risposta al trattamento. La maggior parte degli uomini affetti da questo cancro vivono per molti anni dopo la diagnosi e l’intervento di rimozione dell’organo colpito dal tumore.

Il segreto dietro la sopravvivenza a questo tumore e l’aumento dell’aspettativa di vita sta proprio nella diagnosi precoce della malattia. È chiaro che coloro che hanno sempre fatto uno stile di vita sano o hanno effettuato più controlli preventivi hanno non solo minore probabilità di essere colpiti da questo tumore, ma anche, nella peggiore delle ipotesi, di individuarlo in tempo per curarlo in maniera tempestiva ed evitare lo sviluppo di metastasi.

Ad ogni modo, gli scienziati hanno scoperto che l’aspettativa di vita per i pazienti che si sono sottoposti ad un intervento per la rimozione totale della prostata (prostectomia radicale) sia di almeno 10 anni. Se i pazienti che hanno effettuato lo stesso intervento sono giovani, dunque di età inferiore ai 50 anni, l’aspettativa di vita può arrivare anche fino a 15 anni.

