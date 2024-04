INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Il VIX ritorna clamorosamente sopra i 20 punti percentuali: è quello che è successo con la giorna di venerdì ultimo scorso. La paura torna a Wall Street sui timori sempre più fondati di guerra a tutto campo, con Israele nel centro del mirino, ma anche pronta a rispondere a tutti i “vicini” che la assediano. La possente “bull run” del mercato del 2024 sta mostrando segni di cedimento, mentre gli operatori iniziano a incassare i loro guadagni da inzio anno. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono in aumento, i falchi della Federal Reserve stanno prendendo il sopravvento e il conflitto in Medio Oriente continua a infiammarsi, spingendo gli investitori a ritirare denaro da azioni e obbligazioni non investment grade al ritmo più veloce degli ultimi dodici mesi. L’indice S&P 500 ha subito sei giorni consecutivi di perdite, la sua peggior serie dal 2022, con un calo totale di aprile che supera il 5%. Il Nasdaq 100 ha visto la sua più grande caduta settimanale da novembre 2022. I colossi tecnologici hanno guidato le perdite, contribuendo significativamente al calo di entrambi gli indici azionari. Le figure di analisi tecnica n.1 e n.2 mostrano chiaramente a livello giornbaliero questo quadro, con prezzi che fromano decise candele rosse daily ribassiste e bucano con forza la media a 20 giorni andando a raggiungere gli obiettivi di 5.000 punti su S&P e 17.000 punti su NASDAQ. Le figure n.3 e n.4 invece ci restituiscono un’Europa paradossalmente più forte, dico pardossalmente poichè l’economia qui è molto meno in crescita e in salute rispetto agli USA, tuttavia graficamente gli indici FTSE MIB e DAX tengono meglio i supporti di breve e vi rimbalzano con un baricentro vicino, rappresentato dalla media a 20 sedute.

Eccovi le performance della settimana per gli indici che monitoriamo: FTSEMIB40 +0,47%, DAX40 -1,08%, S&P500 -3,17%, NASDAQ100 -5,49%.

Volano i CW PUT su S&P e sugli indici, mentre l’ORO in questo contesto di paura resta forte sui massimi e per ora non ritraccia. Con la volatilità in aumento ci posizioniamo in maniera neutrale, componendo una strategia STRADDLE a due gambe su S&P500 che sfrutti il recupero o la prosecuzione della discesa fino alla media a 200 sedute. L’importante è che si muova, non importa se al rialzo o al ribasso.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 19 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 19 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 19 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 19 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE: PRIMA GAMBA BUY CW CALL SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HC7PWG2

Strike 5.000 punti

Scadenza 20.12.2024

Codice di Negoziazione UC7PWG

ISIN DE000HC7PWG2

La strategia prevede:

Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

SECONDO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE: SECONDA GAMBA BUY CW PUT SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HC8VMG9

Strike 5.000 punti

Scadenza 20.12.2024

Codice di Negoziazione UC8VMG

ISIN DE000HC8VMG9

La strategia prevede:

Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il report rimane stabile in settimana: se da una parte otteniamo un ottimo gain sul CW PUT su S&P500, dall’altra resta al palo per ora il CW PUT su ORO, mentre chiude in perdita importante il CW CALL comprato due settimane fa su BANCA GENERALI, che deprime un pochino la performance di portafoglio. Segnaliamo che per la prima volta il report in ogni caso batte in performance YTD l’indice S&P, che retrocede di oltre tre punti percentuali in settimana.

Spazio ora a una strategia DELTA NEUTRALE che compra sia CW PUT sia CW CALL sempre su S&P500, indice guida che dal livello soglia 5.000 punti sicuramente si muoverà deciso in settimana, causa aumento della volatilità in atto.

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.

Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.