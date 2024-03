Boom TRU! TrueFi rivoluziona il mercato DeFi

TrueFi introduce Trinity per prestiti cripto garantiti e staking, così come fanno durante le loro prevendite di successo Dogecoin20 e il progetto 5th Scape.

TrueFi intende estendere la funzionalità della sua offerta di tesoreria tokenizzata degli Stati Uniti con Trinity. La piattaforma consentirà agli utenti di ottenere prestiti in criptovaluta utilizzando RWA tokenizzati come garanzia.

Il token del titolo del tesoro di TrueFi (tfBILL) sarà il primo, con piani per aggiungere altri prodotti tokenizzati generanti rendimento in futuro, come indicato in una proposta di governance di TrueFi presentata da Wallfacer Labs, un'organizzazione di sviluppatori dell'ecosistema.

Gli investitori avranno la possibilità di prendere in prestito il token TRU, che nel momento in cui scriviamo guadagna il 5% in 24 ore e il 124% in una settimana, della piattaforma impegnando i token tfBILL e utilizzare la criptovaluta presa in prestito per creare strategie DeFi per guadagnare fino al 15% di rendimento annualizzato.

Gli investitori possono anche acquistare token TRI sui mercati secondari come gli exchange decentralizzati e metterli in stake per guadagnare un rendimento dalle commissioni di prestito della piattaforma. La proposta di lanciare Trinity è in attesa di approvazione da parte dell'organizzazione autonoma decentralizzata di TrueFi.

Questa mossa segue un rinnovato interesse per l'attività DeFi negli ultimi mesi, con un aumento rapido dei rendimenti nativi di criptovaluta e della domanda di leva finanziaria nel mercato in crescita degli asset digitali.

TrueFi è stato un prestatore chiave durante il precedente ciclo toro delle criptovalute, originando oltre 1,5 miliardi di dollari di prestiti sotto-collateralizzati principalmente a società di trading e market maker. L'introduzione di Trinity potrebbe quindi rappresentare un significativo passo avanti per la piattaforma e per l'intero settore DeFi.

Alternative per lo staking e rendimenti passivi

Dogecoin20

Dogecoin20 (DOGE20) è un progetto a tema canino che fonde la cultura dei meme con un protocollo di staking on-chain, offrendo ai suoi investitori un reddito passivo. Il progetto ha raggiunto il suo hard cap di prevendita in tempi record, raccogliendo 10 milioni di dollari.

Si prevede che gli sviluppi positivi per il Dogecoin avranno un impatto favorevole anche su Dogecoin20, che si ispira proprio a DOGE. Il 1° aprile, Coinbase International avvierà la negoziazione di futures su $DOGE, suscitando potenzialmente un maggiore interesse per DOGE. Inoltre, si prevede che il "Doge Day" del 20 aprile, una giornata che celebra le origini scanzonate del Doge, provocherà un aumento dei prezzi.

DOGE20 è attualmente quotato a 0,00022 dollari, con un totale di 53 miliardi di token venduti nella prevendita, pari al 38% dell'offerta totale di 140 miliardi.

DOGE20 sarà lanciato su DEX il 20 aprile, giorno del Doge Day, che potrebbe influenzare positivamente non solo il Dogecoin. Questo rappresenta l'ultima opportunità per gli interessati di acquistare il token DOGE20collegando il proprio portafoglio di criptovalute e scambiando ETH e USDT o utilizzando BNB o una carta di credito.

VAI ALLA PREVENDITA DI DOGECOIN20

5th Scape

La prevendita della nuova criptovaluta 5th Scape ha raggiunto un importante traguardo raccogliendo 2,5 milioni di dollari. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare l'integrazione della Realtà Aumentata (AR) e della Realtà Virtuale (VR) fornendo headset VR all'avanguardia e altre attrezzature.

5th Scape è considerata un'iniziativa innovativa che si concentra sull'integrazione di AR e VR. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema globale che promuova la collaborazione tra individui altamente creativi. Il team ha un piano ambizioso che include la produzione di giochi VR, hardware e animazioni, con particolare attenzione alla compatibilità con gli attuali dispositivi e headset VR, come Oculus Rift e Meta Quest 3.

Una volta affermatisi nel settore, prevedono di introdurre un headset VR dedicato e una sedia da gioco AR. Tra i giochi in fase di sviluppo ci sono Cage Conquest, Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master e Thrust Hunter; Cage Conquest dovrebbe essere il primo ad arrivare sul mercato nel secondo trimestre del 2024.

La fase di prevendita sembra promettente, in quanto offre una solida tokenomica e interessanti incentivi agli investitori, tra cui vantaggi esclusivi e accesso anticipato a nuovi giochi e funzionalità. Il token 5SCAPE, oltre a essere uno strumento di investimento, è progettato per trasferire valore all'interno dell'ecosistema, contribuendo alla sua stabilità e sostenibilità a lungo termine. Il prezzo attuale del token è di 0,00248 dollari, ma si prevede un aumento del prezzo durante la campagna di prevendita.

VAI ALLA PREVENDITA DI 5THSCAPE