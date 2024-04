A Piazza Affari prosegue in maniera inarrestabile la discesa di Iveco Group, che anche oggi viaggia con il segno meno, perdendo terreno per la decima seduta consecutiva.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un calo di un punto e mezzo percentuale, oggi accusa una flessione simile.

Iveco Group ancora giù dopo lo stacco del dividendo

Mentre scriviamo, infatti, Iveco Group passa di mano a 11,985 euro, con un ribasso dell’1,28% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

Il titolo è colpito dalle vendite nel giorno in cui è staccato il dividendo nella misura di 0,22 euro per azione, da mettere in pagamento mercoledì 24 aprile.

Iveco Group: cambio al vertice a sorpresa

A mettere sotto pressione Iveco Group sono le novità dal fronte societario, dopo che ieri il Cda del gruppo ha annunciato che Olof Persson sostituirà Gerrit Marx nel ruolo di CEO con decorrenza dal 1° luglio 2024.

A partire da tale data, Gerrit Marx lascerà Iveco Group per assumere l’incarico di CEO in CNH Industrial N.V.

Olof Persson, che attualmente è un consigliere indipendente di Iveco Group, ha partecipato attivamente allo sviluppo dei piani presentati nel recente Capital Markets Day.

Iveco Group: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM sono sorpresi dall’annuncio del cambio al vertice, tanto che parlano di una notizia del tutto inattesa, che arriva per giunta a poco più di un mese dalla presentazione del piano industriale al 2026.

La SIM milanese non ritiene in ogni caso ci siano letture trasversali particolari,trattandosi di una decisione di Exor che sposta Gerrit Marx da una controllata all’altra.

Inoltre, per Iveco Group non cambia nulla a livello di strategia e della sua implementazione poiché il sostituto è Olof Persson, già membro del Cda e che conosce la società, ha condiviso il business plan e vanta un’esperienza di alto livello nel settore.

Iveco Group: la view di Mediobanca

I colleghi di Mediobanca Research parlano di una notizia negativa, spiegando che il Ceo uscente è stato in grado di ristrutturare il business del gruppo guadagnando credibilità con gli investitori finanziari negli ultimi due anni.

Gli esperti si aspettano ora che il titolo sia penalizzato dal mercato, dal momento che il nuovo AD avrà bisogno di tempo prima di implementare il nuovo piano industriale.

Iveco Group: l’analisi di Intesa Sanpaolo

Infine, gli esperti di Intesa Sanpaolo parlano di una notizia giunta in modo totalmente inaspettato, come dimostra la decisione di Cnh Industrial di rimandare il Capital Markets Day.

La tempistica non è ideale a detta degli esperti, che si aspettano una potenziale volatilità del titolo Iveco Grouo, pur evidenziando che l’ampia esperienza di Persson nel settore industriale dovrebbe rassicurare in certa misura gli investitori sulla continuità potenziale dell’esecuzione del piano industriale, con la conferma delle principali linee guida strategiche del gruppo.